Fotocasa ha calculado que sólo el 38,8% de las viviendas que actualmente están disponibles para ser alquiladas en España estarían por debajo de los 600 euros mensuales de renta y, por lo tanto, sus arrendatarios podrían ser posibles beneficiarios del bono joven de ayuda al alquiler propuesto por el Gobierno. En el caso de Málaga capital, el porcentaje es del 13,2%, y hay casos de capitales muy tensionadas donde la tasa es incluso inferior al 4%.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha recordado que son los menores de 35 años que residen en estas ciudades los que dedican más del 55% de su salario a pagar la renta de su vivienda y por lo tanto "quienes más necesitan este bono público".

"Sin embargo, tal y como está planteado este cheque, no podrán solicitarlo. Desde Fotocasa creemos que sería conveniente ampliar el límite de los 900 euros de renta y que se aplicase según el esfuerzo salarial que realiza cada joven", han señalado.

En ocho municipios el porcentaje de viviendas que cumple con los requisitos de bono joven es puramente simbólico, por debajo del 4%. Estos son Pamplona (0%), Bilbao (0,5%) Barcelona capital (0,8%), San Sebastián (0,8%), Madrid (1,4%), Palma de Mallorca (1,7%), Vitoria (2,4%) y Valencia (3,6%).

Por debajo de la media nacional se sitúan Sevilla (12,9%), el citado caso de Málaga capital (13,2%), Segovia (17,3%), Girona (18,8%), Las Palmas de Gran Canaria (19,1%) y Alicante (19,6%) y en torno a la media ciudades como Cádiz (22,2%), Santa Cruz de Tenerife (23,5%), Santander (29%), Tarragona (31%), Granada (31,5%), Logroño (32,3%), La Coruña (32,8%), Guadalajara (33,9%), Toledo capital (34,1%), Salamanca (35,4%), Albacete (38,8%) y Zaragoza (39%).

Además, únicamente siete de las 50 capitales de provincia poseen una oferta de viviendas mayor al 75% de viviendas que se encuentran por debajo del precio de 600 euros: Ávila (75,5%), Teruel (80%), Ourense (80,2%), Cáceres (81,5%), Palencia (86,1%), Zamora (88,4%) y Ciudad Real (94,4%).

Matos opina que este bono "no llegará realmente a los bolsillos de los jóvenes que más esfuerzo salarial realizan al pagar un alquiler, ya que esta ayuda no contempla la realidad de las ciudades más tensionadas como son Madrid, Barcelona, Valencia o las capitales vascas". Y en todo caso, Fotocasa dice que este bono público sólo sería un "respiro temporal", ya que no solucionaría el "verdadero problema de raíz: la temporalidad, inestabilidad y precariedad laboral de los menores de 35 años".

"Este debe ser solo el primer paso mientras se ataca el problema de base: la escasez de vivienda en alquiler. Es necesario ampliar el parque de vivienda en renta y fomentar el aumento de la vivienda asequible de alquiler. Esto incrementaría la oferta en nuestras grandes ciudades, siendo una medida que beneficiaría la contención de los precios y el enfriamiento del mercado cuando fuese necesario por parte de la administración", ha comentado Matos.