En la plaza de la Judería del centro histórico de Málaga luce una placa con el nombre de Violeta Friedman, una superviviente de Auschwitz que sentó en el banquillo al León Degrelle, un nazi asentado en la Costa del Sol, por negar el Holocausto.

En esa misma plaza se encuentra el centro de visitantes Ibn Gabirol, filósofo y poeta judío malagueño, cuyo nacimiento cumplió un milenio el año pasado.

En este simbólico rincón del corazón de la capital se ha conmemorado esta mañana el Día Internacional en memoria de las Víctimas del Holocausto, un genocidio en el que fueron asesinados seis millones de judíos.

En este acto, tanto el representante en Andalucía de Movimiento contra la Intolerancia, Valentín González como el rabino de la comunidad de Málaga y Marbella, León Bendigui han alertado del auge de las corrientes antisemitas en Europa, siendo 2021 un año crítico. No obstante, frente a este grave panorama internacional, han asegurado que Málaga es un "oasis", tanto por parte de la ciudadanía como de las instituciones.

"En Málaga no he notado ninguna ola de antisemitismo. A veces voy con la gorra o con el sombrero, nadie me ha dicho nada. Nunca lo he notado en Málaga a nivel de pueblo, a nivel de ciudad, a nivel de gran capital que es", ha asegurado Bendigui.

En la misma línea se ha expresado Valentín González, aunque ha señalado que, a nivel de sociedad, sigue habiendo "muchos pequeños gestos, muchas palabras, que son antisemitas".

"Hay tres formas de antisemitismo que se pueden detectar en redes sociales que también operan en Málaga", ha explicado el representante de Movimiento contra la intolerancia. Estas son el "antisemitismo de origen filonazi", el "político" y el "religioso".

Ha denunciado González también que la pandemia de la Covid-19 ha generado comparaciones "inasumibles" entre la propia crisis sanitaria con el Holocausto, asemejando, por ejemplo, las cuarentenas con la vida de Ana Frank, escondida con su familia durante dos años hasta que fue capturada.

"Esto hace que hoy nos tengamos que seguir planteando que los extremismos no son buenos nunca en ningún sitio ni en ningún momento y que cosas que no podrían volver a pasar sí pueden ocurrir. Mantengamos siempre presente que la diversidad aporta, enriquece a una ciudad como Málaga", ha expresado la concejala de Participación Ciudadana, Migración, Acción Exterior, Cooperación al Desarrollo, Transparencia y Buen Gobierno, Ruth Sarabia.