La vacunación en Málaga se sitúa a la cola de Andalucía. El porcentaje de personas inoculadas con la pauta completa apenas alcanza el 80% que ya superan, holgadamente, el resto de provincias andaluzas. Con tan solo el 79,1% de los malagueños con las dos dosis del preparado contra la Covid-19, preocupa especialmente el caso de los adultos de 30 a 39 años.

Este grupo de edad está siendo el que más reticencias presenta a la hora de vacunarse. Mientras que la media de Andalucía para esta población se sitúa en un 83,8% de inmunizados, en Málaga el porcentaje se queda en 78,5%. Muy alejado de los datos de la comunidad autónoma, los niveles de vacunación alcanzados entre estos adultos también difiere de los del resto de la población malagueña.

La campaña avanza con el resto de grupos etarios de la provincia. A excepción de los menores de 5 a 11 años, los últimos en incorporarse, el resto sobrepasa ya la barrera de la inmunidad de grupo, situada en un 80% de la población diana alcanzada. Un punto y medio separa todavía a este grupo de la inmunización de rebaño, mientras que el plazo para la administración de terceras dosis se abrió ya el pasado viernes para los adultos de 38 y 39 años.

No obstante, este no es el único rango que refleja porcentajes no muy halagüeños. Los adultos de 40 a 49 años tampoco siguen la tendencia de vacunación que se está experimentando en el resto de Andalucía. La media de la comunidad se posiciona en un 91,8%, mientras que el dato malagueño alcanza únicamente el 87,8%.

En lo referente a primeras dosis, las diferencias son similares. El porcentaje de adultos de 30 a 39 años que han recibido la primera pauta se sitúa en un 80,8%, casi seis puntos por debajo del dato andaluz. Por su parte, con un 89%, la cifra de malagueños de 40 a 49 se encuentra cuatro puntos por debajo de la media de Andalucía.

Si bien estos son los dos grupos de población que mayor diferenciación presentan, la tendencia se repite en el resto de población. El total de malagueños con una pauta se sitúa en un 84%, mientras que el de la comunidad es de un 88,6%.

A la espera de que se siga avanzando con la administración de terceras dosis, la campaña de vacunación en la provincia debe aún progresar con mayor rapidez en la administración de primeras y segundas pautas, para poder llegar a equipararse a los resultados que se están obteniendo en el resto de provincias de Andalucía.

Menor incidencia

Málaga es la segunda provincia andaluza con menor incidencia acumulada de Covid-19. La tasa descendió ayer más de 72 puntos y se sitúa ahora en los 1.059,4 casos. Por delante tan solo se encuentra Sevilla, con 872 por cada 100.000 habitantes.

En la capital, la tasa también experimentó una bajada considerable. Con 87 puntos menos, la incidencia se posiciona en 1.183,3 casos.

En el día de ayer, la provincia notificó 1.137 nuevos casos de coronavirus y siete fallecidos. El número de decesos diarios que se están registrando en Málaga durante esta sexta ola eleva el total hasta los 2.143, desde que comenzase a contabilizarse al principio de la pandemia.

Las hospitalizaciones aumentan, pero lo hacen a un ritmo menos elevado que el observado en jornadas anteriores. En las últimas horas se han notificado 45 nuevos ingresos en las plantas Covid de los hospitales de la provincia, uno de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El número de personas que han superado la enfermedad, por su parte, se sitúa en 188.145 tras haber sumado 1.768 curados.

Por distritos, la incidencia desciende una media de 73,8 puntos en cada uno de ellos: Axarquía, con 1.833,2 casos; Serranía de Ronda, con 1.592,8 casos; distrito Málaga, con 1.160,8 casos; La Vega, con 1.114,6 casos; Valle del Guadalhorce, con 761,4 casos y Costa del Sol, con 728,8 casos.