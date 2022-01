Las pequeñas y medianas empresas en general y las malagueñas en particular afrontan una época postpandemia marcada por el salto digital en todas sus actividades. La pandemia sanitaria ha sido un elemento acelerador en las nuevas perspectivas de nuestras empresas, que han de pasar ineludiblemente por una actualización e incorporación al entorno digital en un proceso que se inició ya hace unos años y que en este año 2022 se hace ya ineludible. Big Data, Inteligencia Artificial, Cloud Computing, CRM, ERP, etc., son términos que pueblan el día a día de unas empresas que intentan hacerse notar en un entorno casi desconocido para ellas hace tan solo unos pocos años.

La Opinión de Málaga reunió el pasado viernes 21 de enero a cuatro expertos de la empresa privada malagueña y andaluza para analizar, entre otros aspectos, los grandes retos tecnológicos a los que se tienen que enfrentar las empresas malagueñas; las diferentes etapas que surgen en el proceso de digitalización de las pymes de nuestra provincia; las soluciones tecnológicas más implementadas por las empresas y las debilidades y fortalezas que se observan en este periodo de transformación digital empresarial.

Intervinieron en el debate Ricardo Nandwani, consejero asesor de AJE Málaga (Asociación de Jóvenes Empresarios) y socio fundador de Aticco Software; Toni Moreno, delegado comercial de Grupo Trevenque; Francisco Espiga, Data Science Consulta en Euipo (Oficina Europea de Propiedad Intelectual) y profesor de Business Analytics en ESIC, Business & marketing School, y Franz J. Matheis, CEO de la empresa Data Seekers.

La primera cuestión a debatir era obligada y pasaba por determinar cuáles son los retos tecnológicos que deben afrontar las pequeñas y medianas empresas malagueñas en la tercera década del Siglo XXI.

Un proceso largo e ineludible

Nuestros expertos coincidieron en señalar que el proceso de digitalización es «ineludible» pero hay que ejecutarlo de una manera eficaz y eficiente. Para Franz J. Matheis, CEO de la empresa Data Seekers, empresa líder mundial en provisión de datos en tiempo real sobre todo para el sector turístico, el reto es conseguir que las empresas se entiendan a sí mismas, que entiendan sus necesidades, «ya que deben comprender el grado de digitalización que tienen que alcanzar». Matheis aseguró que este proceso debe realizarse «paso a paso y de forma gradual, nunca de golpe».

Para Francisco Espiga, profesor de Business Analytics en ESIC, es muy importante «encontrar el valor diferencial que la tecnología aporta a la empresa. No todas las tecnologías sirven para todas las pymes», indicó. Para Espiga, las pymes tienen que generalizar el uso de tecnología para construir una propuesta de valor en base a la experiencia.

En este mismo sentido se pronunció Ricardo Nandwani, de Aticco Software, quien indicó que muchas empresas ven la adaptación tecnológica como un gasto y no como una inversión. «Hay que ir haciendo un trabajo de sensiblización para que las empresas vean el salto digital como un motivo para transformar la empresa y hacerla más eficiente», señaló.

Para Toni Moreno, de Grupo Trevenque, «la digitalización no es una opción; es una obligación, y la Administración está obligada a ayudar a la digitalización de las empresas. Moreno calificó de «decisiva» la futura llegada de los Fondos Next Generation para acometer esta transición y consideró «muy necesario» el apoyo a las empresas de partners tecnológicos para llevar a cabo este salto digital.

Si una cosa ha demostrado la irrupción de la pandemia es que el proceso de digitalización y de tecnificación de las empresas se ha acelerado de forma exponencial y va a ser ineludible para la superviviencia de las mismas en los próximos años. Ricardo Nandwani cree que una de las soluciones pasa por la etapa escolar: «La pandemia ha hecho ver a las empresas que necesitan de la tecnología. Se hace necesaria más formación tecnológica desde la escuela, en la que se debería enseñar programación», indicó.

Y es que, según indicó Franz J. Matheis, el déficit de conocimiento tecnológico en el tejido empresarial en nuestro país es muy mejorable: «solo el 62 por ciento de las empresas tiene un nivel básico de digitalización, es decir casi el 40 no tiene nada de digitalización, y esto hay que incentivarlo».

Y cuáles son las etapas, el timing, el proceso que ha de emprender una empresa en su salto digital. Los expertos coinciden en señalar que ésta es una carrera de fondo, llena de pequeñas etapas, de ir cumpliendo objetivos de manera progresiva.

Toni Moreno, de Grupo Trevenque, considera «axial» la formación tecnológica de los trabajadores en este proceso y «que la empresa tenga muy claro cuáles son sus necesidades reales en este sentido». Para Francisco Espiga, de ESIC, independientemente del tamaño de la empresa, «ésta debe saber por qué quiere acometer esa transformación, los recursos que necesita y la formación necesaria para hacerla». Para Espiga, el proceso es bidireccional y tiene sus etapas «ya que no es, ni mucho menos, inmediato».

«La priorización es vital» -coincide en señalar a este respecto Franz J. Matheus, de Data Seekers-. «La transformación digital es algo muy largo y complejo y las empresas tienen que tener claro lo que tienen que hacer digitalmente para mejorar su negocio», afirma.

Un proceso largo

Si hablamos de tiempos en este proceso, los expertos reunidos por nuestro periódico optan por no ponerse plazos. «La digitalización no tiene tiempos, es un proceso continuo en el que se ha de evaluar qué tecnología te ayuda y cuál de las que has incorporado en un pasado quizá no muy lejano, ya no te sirven. Es un proceso vivo y continuo», afirmó Francisco Espina. Toni Moreno, de Trevenque, tiene claro que es muy importante elegir un partner tecnológico de confianza «que traslade las necesidades de la empresa a su funcionamiento en el día a día». Ricardo Nadwani enlazó tecnología con la propia actividad empresarial: «La tecnología siempre te aporta valor desde el primer momento y te aporta valor económico porque te ayuda a ganar dinero», indicó.

Todo este proceso de digitalización e incorporación se traduce en una serie de soluciones tecnológicas que las empresas implementan para mejorar su actividad.

CRM, ERP, Big Data Analytics, Inteligencia Artificial, E-Commerce, Cloud Computing, Ciberseguridad, etc. son las nuevas soluciones que las empresas empiezan a incorporar a sus sistemas de trabajo.

Para Toni Moreno, de Trevenque, las soluciones E-Commerce están muy demandadas porque al fin y al cabo «las empresas venden un producto de cara a su clientela». Portales web, tiendas on line, redes sociales, etc. están a la orden del día con un claro objetivo: vender el producto.

Ahora cada tecnología tiene su usuario. El CRM (Customer Relationship Management) y la ofimática más avanzada se implementan mucho en las empresas. Para Francisco Espiga, «sectorialmente se ven mucho movimientos hacia la nube. Cada vez más empresas se dan cuenta de que sus necesidades van cambiando y no necesitan tanto el servicio de los tradicionales servidores», afirmó. Para Franz J. Matheis, la nube se convierte en protagonista en la nueva actividad empresarial: «Las necesidades tecnológicas dependen mucho del tipo y del volumen de actividad, por este motivo, la nube está muy bien», concluyó.

Soluciones también sostenibles

Ricardo Nandwani apostó en este sentido por la vertiente sostenible de las nuevas soluciones tecnológicas: «Se están incorporando Programas de Inteligencia Artificial que se usan como ECR (Respuesta Eficiente al Consumidor) y que pasan por la eliminación de papel y la digitalización de documentos en actividades tradicionalmente muy vinculados al papel) esto redunda en actividades más sostenibles y más eficientes».

Los últimos minutos de charla con los invitados al Desayuno de La Opinión sirvieron para analizar las actuales fortalezas y debilidades de un ecosistema empresarial malagueño que desde hace años trabaja por ser polo de atracción de talento digital referente en España.

Para Francisco Espiga, «estamos mejor de lo que pensamos y peor de lo que creemos». El profesor de ESIC cree que la fortaleza de Málaga radica en la diversidad de empresas tecnológicas que conforman «un ecosistema rico y diverso». Espiga, por contra, cree que hay que comunicar mejor la bondad de nuestras empresas, «algunas de ellas desconocidas aquí y verdaderos referentes fuera de nuestras fronteras».

Para Ricardo Nandwani, Málaga está recogiendo ahora los frutos del trabajo elaborado desde hace años y apuntó a la «falta de formación» como una debilidad estructural no sólo de Málaga, también en el resto de nuestro país.

«Málaga está de moda -comentó Toni Moreno-. El PTA está lleno, sigue ampliándose y esto es señal de referencia tecnológica». El representante de Trevenque coincidió en señalar como punto débil «que tenemos que creérnoslo y comunicar nuestros logros mucho mejor».

Por último, Franz J. Matheus, de Data Seekers, señaló a las comunicaciones como punto fuerte de la Málaga tecnológica y al posible riesgo social que esta Málaga digital puede causar en el resto de la población como principal obstáculo.