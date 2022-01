¿Con qué sensaciones está viviendo la ‘resaca’ de un evento tan revelador para el sector turístico como Fitur?

Con ilusión y mucho optimismo. Volvemos con la sensación de haber hecho bien los deberes. Los resultados lo avalan. Los visitantes recibidos y los contactos hechos por las empresas andaluzas superaron las expectativas. Esta edición de 2022 ha sido muy positiva para el sector andaluz.

¿Dependerá, en bastante medida, esta resurrección del turismo de la celebración o no de la Semana Santa?

La Semana Santa la vamos a celebrar. Y vamos a celebrar nuestras ferias. Vamos a empezar a vivir con normalidad. Debemos tener en cuenta que los científicos nos están indicando que nos tenemos que acostumbrar a vivir con esta situación. Estoy convencido de que tendremos un 2022 con bastante normalidad y volveremos a celebrar todas nuestras tradiciones y costumbres. Eso también es sinónimo de mucho turismo y de creación de empleo.

¿Empieza a ser una realidad la recuperación económica o, de momento, solo es una expresión que queda muy bonita en el discurso de un político?

Es real y me remito a los datos de creación de empleo, de crecimiento de nuestras empresas y de crecimiento en la afiliación a la Seguridad Social. Lideramos el número de autónomos y la creación de empleo en el conjunto del país. Hay previsiones económicas de crecimiento este año de un 5,5% y esto nos lleva a pensar que 2022 será un año importante y que 2023 nos traerá la consolidación definitiva para volver a datos de prepandemia. Aunque en algunas provincias y algunos segmentos ya se está consiguiendo.

¿Servirá el resultado del 13 de febrero en Castilla y León para sacar alguna conclusión en Andalucía o son dos mundos políticos muy distintos?

Son dos mundos completamente distintos. Cada proceso electoral hay que encapsularlo y aislarlo en función de dónde se produce. Aquí, la inmensa mayoría de los andaluces están contentos con este Gobierno que conformamos Juanma y yo, el PP y Cs Andalucía. Eso se tiene que ver refrendado con cuatro años más. A eso aspiramos y creo que lo vamos a conseguir.

¿Qué le dice su olfato sobre la estación de este año en la que serán las elecciones andaluzas?

Serán cuando termine el primer periodo de sesiones. Eso fue lo que dijo Juanma y lo que he dicho yo también. Así va a ser. El primer periodo de sesiones termina en junio. A partir de ahí. Estarán más o menos por el verano. No se puede empezar el segundo periodo de sesiones en septiembre porque, prácticamente, la ley no lo permite. Pero ahora lo que importa es hacer lo que quieren los andaluces. Los andaluces no quieren urnas, quieren un Gobierno que siga gestionando bien. Quieren tranquilidad, estabilidad y oportunidades para acceder a un empleo. Es todo lo contrario a lo que quieren el PSOE y Vox, que se alían para todo. Llevamos más de 40 años de democracia y nunca hubo un pleno extraordinario en el mes inhábil de enero. Pero se ha vuelto a aliar la pinza de PSOE, Podemos y Vox para poner en jaque a la sanidad pública. Yo jamás utilizaré la sanidad de todos los andaluces como un arma ideológica.

Juan Espadas suele asegurar que Cs ha liquidado su proyecto político y que le da pena y vergüenza lo que estarán pensando quienes le dieron con sus votos los 21 escaños, ¿qué le diría?

El acólito de Pedro Sánchez puede dar pocas lecciones en Andalucía. Juan Espadas no ha sido capaz de reclamar los 537 millones que se nos debían por el IVA, ni pide un sistema de financiación justo cuando perdemos cuatro millones todos los días. Un señor que se somete así a los mandatos de Sánchez ha perdido toda su credibilidad y la confianza sobre lo que pueda decir de Cs o de cualquier otra cuestión en Andalucía. Que Espadas explique también sus sondeos.

Vox le dio a usted la enhorabuena tras ganar las primarias andaluzas asegurando que vivirá en primera persona el hundimiento de Cs, ¿le dolió?

En absoluto. Estoy acostumbrado a los sondeos. La primera vez me daban 0 y saqué 9. La segunda vez eran 11 y saqué 21. Que no vendan la piel del oso antes de cazarlo. Tras las elecciones, Cs y Juan Marín van a seguir gobernando Andalucía con el PP. Eso es lo que teme Vox. Mientras yo esté aquí, Vox no gobernará. Que lo tengan clarísimo. Cristalino.

Dijo también que Vox no cantará el ‘Cara al sol’ en Andalucía...

Y no lo va a cantar. Yo me encargaré. Ese grupo parlamentario aún no le ha pedido respeto a los andaluces por llamar a este Gobierno ‘un Gobierno de caciques y dictador’. Que no pretendan darnos lecciones de democracia.

¿Se siguen llevando tan bien PP y Cs en el Gobierno andaluz o la filtración de su audio sobre el presupuesto ha erosionado la sintonía de la coalición?

Nunca ha habido un Gobierno con más lealtad y más coordinado. Ahí están los resultados. Andalucía no funcionaría así, hoy en día, si realmente hubiera alguna dificultad entre nosotros.

¿Existe la posibilidad de que, antes de las elecciones, Juanma Moreno y Elías Bendodo le digan ‘ven’ al PP y usted lo deje todo?

No, no. Cada uno en su sitio y Dios en la casa de todos.

¿Está descartada al 100% una confluencia electoral con el PP?

Yo iré como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía por Ciudadanos. Juan Marín es el candidato. Y Juan Marín va a presentarse a esas elecciones tal y como mis compañeros de partido así lo han decidido.

¿Vetó Pablo Casado esa posible alianza electoral andaluza entre el PP y Cs en cuanto Inés Arrimadas le dio su bendición?

No lo sé. Sinceramente. Cada vez que he hablado de ello con Juanma Moreno, él me ha dicho que no ha hablado nunca con Pablo Casado de este tema.

En clave malagueña, ¿se sintió traicionado por Juan Carlos Maldonado cuando anunció una marcha que le ha costado a Cs el pacto de la Diputación y la pérdida de su grupo allí?

A mí no me ha traicionado. Ha traicionado a todas las personas que lo votaron. ¿Quién votó a Juan Carlos Maldonado en Málaga? ¿Por qué siglas y con qué proyecto político se presentó usted? ¿Y usted se vende por un puñado de dólares? Usted es el que ha traicionado a los malagueños. Yo no. Yo sigo aquí. De mí se ha dicho de todo. Que me voy a ir al PP. Que me voy a ir al PSOE. Que voy a ir a no sé dónde. De todos los que han dicho eso, ninguno sigue aquí. El único que sigue en Ciudadanos soy yo.

"A Fran Hervías no lo veo ya por ningún lado. Y eso es lo que quiero: no verlo más" Juan Marín - Vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía

¿Le pareció serio que Maldonado y otro ex de Cs, Juan Cassá, le enviaran una carta al aparato de calle Génova ‘rajando’ del PP de Málaga?

Esos disparates no me extrañan. Como decía antes de Juan Espadas: credibilidad. La herramienta más potente que un ciudadano te da cuando te presentas a unas elecciones es su voto. Y eso es sagrado. Es un compromiso. Eso es una carta firmada, un contrato. Y si tú incumples o violas ese contrato, lo que tienes que hacer -si tuvieras un poquito de dignidad- es entregar tu acta e irte a tu casa. Pero para eso hay que ser una persona seria, coherente, con principios y con valores. Por eso, yo sigo aquí y otros están en otras fuerzas políticas. O, sencillamente, están en el grupo mixto y siguen cobrando de la política. Siguen cobrando de los mismos ciudadanos a los que han traicionado al no respetar el voto.

¿Ve la sombra de Fran Hervías tras estos movimientos?

A Fran Hervías no lo veo ya por ningún lado. Y eso es lo que quiero: no verlo más.

¿Qué fue lo primero que le pasó por la cabeza cuando sufrió en Almería aquel desvanecimiento que, luego, no le impidió estar a tope en Fitur?

Cuando me desperté, lo primero que le dije a Juanma y al resto de consejeros fue que se fueran para el Consejo de Gobierno. Que teníamos que trabajar. Que ‘ahora’ iba yo. Y la doctora que estaba allí me dice: ‘cómo va a ir ahora, usted va para el hospital’. Y yo insistí: ‘yo tengo que trabajar, tengo ahora un Consejo de Gobierno’. ‘No, no, usted va para el hospital’, me dijo ella. Y no me dejaron trabajar. Me tuve que ir para el hospital. Me hicieron el cateterismo, me arreglaron un poquito y me mandaron para casa. Me dijeron que no trabajara pero eso, lo siento, lo incumplí. Y eso que yo siempre cumplo mi palabra, pero eso no lo cumplí. Al día siguiente, empecé a trabajar un poquito. Soy un animal de costumbres en ese sentido. También reconozco que no recuerdo nada de ese momento. Perdí completamente el conocimiento, caí al suelo... Bueno, no caí al suelo. Caí encima de la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, y me aguantó un señor que estaba allí atendiéndonos y sirviéndonos unos cafés. Aunque tampoco lo recuerdo porque perdí por completo el conocimiento. Parece ser que me reanimaron y volví a caer otra vez. De esa parte no me acuerdo. Me acuerdo a partir de cuando me volví a despertar y ya estaba allí el equipo médico.

¿A qué atribuye ese meme viral en el que su rostro aparece en los carteles de varios partidos políticos como si hubiese jugado a casi todas las barajas?

A la ignorancia. Y a las ganas de hacer daño. A nada más. Llevan años haciéndolo. Dicen ‘es que estuvo en el PSOE’, ‘es que estuvo en no se qué’, ‘es que estuvo en no se cuanto’, pero sigo aquí. Y los demás están en ‘no se qué’, ‘no se cuanto’ y más allá.

¿Cuántas vidas políticas tiene, entonces, Juan Marín?

Una. La de mis principios y mis valores. Y de ahí no me va a mover nadie.

¿Qué le pide en clave electoral andaluza a este 2022 que agota ahora su primer mes?

Que tengamos unas elecciones en las que los andaluces sean capaces de decidir cuál es el Gobierno que realmente le interesa a Andalucía y cuáles son las personas que tienen que estar en él. Si eso sucede, sea cuál sea el resultado, yo estaré contento.