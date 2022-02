La Diputación de Málaga le transferirá 46 millones de euros, en este primer trimestre de 2022, a los ayuntamientos a través de dos nuevas fases del Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) aprobadas sin votos en contra en el pleno provincial de este martes. De esta cantidad, 28,8 millones corresponden al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, y 17,5 millones se inyectarán a través del Plan de Asistencia Económica Municipal para financiar obras.

La destinada a materia de obras será, precisamente, la primera fase de este plan municipalista de la Diputación. Los 17.500.000 euros se emplearán, según expuso el presidente provincial Francisco Salado, como "una inyección económica a las entidades locales para contribuir a la recuperación económica de la provincia de Málaga mediante la construcción y la generación de empleo". "Se han aprobado las transferencias incondicionadas de fondos que se dedicarán a la ejecución de obras, tanto por la administración como por contrata, y servirá como espaldarazo al sector de la construcción, fomentando su recuperación y el empleo", indicó Salado.

A la hora de repartir esta cantidad entre los 103 municipios y las entidades locales autónomas, se usará un único criterio que tendrá en cuenta el número de habitantes de cada población y priorizará a "las localidades más pequeñas", según defendió el equipo de Gobierno. De este modo, los municipios de hasta 500 habitantes recibirán 87.500 euros; los que cuentan con una población entre 501 y 1.000 habitantes, percibirán 100.625 euros; los que tienen entre 1.001 y 2.000 habitantes, 113.750 euros; entre 2001 y 3.000 habitantes, 131.250 euros; entre 3.001 y 5.000 habitantes; 148.750 euros; entre 5.001 y 7.500 habitantes, 175.000 euros; entre 7.501 y 10.000 habitantes, 192.500 euros; entre 10.001 y 15.000 habitantes, 214.375 euros; entre 15.001 y 20.000 habitantes, 240.625 euros; entre 20.001 y 30.000 habitantes, 431.812 euros.

En palabras de Francisco Salado, "la Diputación inicia el año renovando el compromiso y la confianza en los alcaldes, que son quienes mejor conocen las necesidades de sus municipios; dotándoles de mayores recursos para que mejoren sus municipios y aumenten la calidad de vida de sus vecinos y, por eso, nada más empezar el año van a tener los 103 municipios este dinero a su disposición porque hemos cambiado el modelo para hacerlo más ágil y útil".

La segunda fase aprobada del PAEM dedicará 28.879.747 euros "a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y las entidades locales autónomas". "Se trata de un paquete de fondos totalmente incondicionados que provienen del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2022, de forma que los consistorios podrán nivelar sus estados presupuestarios; se beneficiarán aquellas entidades locales que hayan escogido esta opción, renunciado a algunos de los programas que ofrece el Plan Provincial de Asistencia y Cooperación 2022, sustituyéndolos por estas ayudas", puntualizó el presidente de la institución provincial.

El Plan de Asistencia y Cooperación de 2022 cuenta con 35,5 millones de euros, de los que 28,8 millones serían los fondos incondicionados aprobados este martes en la sesión plenaria para que alcalde los emplee en lo que considere más oportuno. El resto, según precisó Salado, "se corresponde con los programas que los ayuntamientos han elegido para llevar a cabo en sus municipios inversiones, obras o actividades deportivas y culturales, entre otras posibilidades, de modo que las actuaciones que se desarrollen se complementan con una aportación municipal de 549.558 euros".

El año pasado, la Diputación Provincial de Málaga ya le transfirió 133 millones de euros a los municipios malagueños. Según explicó el presidente provincial Francisco Salado, esta cantidad fue "una cifra récord que representó un incremento del 110% respecto al ejercicio anterior". Ahora, tras aprobar el pleno las primeras transferencias de este año, Salado insistió en el mensaje de que "se ha realizado un reparto justo que prima a los municipios pequeños y medianos de la provincia, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos".

Las dos fases del PAEM aprobadas en la sesión plenaria salieron adelante sin ningún voto en contra. La primera fase solo contó con la abstención de las dos diputadas de Adelante Málaga y la segunda fase recabó la unanimidad de todos los grupos políticos.

Pese a que apoyó las transferencias a los ayuntamientos, el PSOE se mostró especialmente crítico en la intervención de su portavoz adjunta, Antonia García, quien le exigió al presidente de la Diputación que "reconsidere este Plan de Asistencia Económica y permita a los alcaldes que sean ellos los que decidan en qué necesidades gastan esos fondos, que esos fondos sean relamente incondicionados".

Por su parte, la diputada de Adelante Teresa Sánchez recalcó que "de los 46,3 millones que hablan hoy, 29 millones son del plan provincial de asistencia y cooperación, ya comprometidos con los ayuntamientos menores y no es nada nuevo, lo único extraordinario son los otros 17 millones, de los que más de 5 millones van a parar a 13 ayuntamientos del PP". Al refereirse a esta acusación, Sánchez detalló que "el criterio es el número de habitantes y el el resultado es que 16 municipios de gran población acaparan el 35'53% de los fondos y el resto es para los 89 municipios con menor población y mayores necesidades". "De esos 16 municipios, 13 están gobernados por el PP y 12 de ellos recibirán 431.812€ cada uno", enfatizó Sánchez.

Además, el grupo socialista cuestionó la actitud del PP en otros puntos del pleno y le reprochó al Gobierno provincial que "vote en contra de que se restituyan los servicios en atención primaria, de que se recupere la atención médica presencial en los centros de salud y de apoyar las plataformas en defensa de una sanidad pública y de calidad en la provincia".

El portavoz del PSOE, José Bernal, llegó a advertirle a la bancada 'popular' que "entre la copia y el original, la gente se queda siempre con el original". "Cambien de discurso y dejen de irse de fiesta con Vox porque les van a acabar robando la cartera", enfatizó Bernal.

Igualmente, la oposición se frotó las manos en el punto del pleno en el que se debatió la moción socialista sobre la exclusión financiera en los pequeños municipios aunque finalmente no logró sacarla adelante. Dado que el diputado no adscrito que apoya al PP, Juan Cassá, ya no estaba en el pleno y había una ausencia tanto en el PP como en el PSOE, se produjo un empate a 14 porque el exvicepresidente Juan Carlos Maldonado votó con la oposición. Tras percatarse el PSOE del resultado, el punto volvió a votarse con idéntico empate y solo el voto de calidad del presidente Francisco Salado evitó que la propuestra socialista saliera adelante.