El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha avanzado que su grupo convocará un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Málaga para frenar el desahucio de las familias del Perchel que residen desde hace décadas en viviendas en propiedad de la inmobiliaria Vitrubio, antequerana y con sede social en Madrid, que pretende su venta para la construcción de viviendas turísticas.

Así lo ha informado el líder socialista durante una reunión en la sede de la asociación de vecinos del Perchel con residentes de seis bloques de las calles Malpica, Huerto de la Madera, Angosta del Carmen, Arco y Montalbán, que ya han comenzado a recibir cartas a través de un burofax en las que la empresa propietaria de los inmuebles les insta a abandonar sus casas el próximo 1 de marzo.

“Con estas cartas se pretende echar a personas que llevan décadas viviendo en sus casas, pagando religiosamente su alquiler, para llevar a cabo una operación urbanística a través de la cual Vitrubio venderá la propiedad a Dazia Capital para hacer viviendas turísticas”, ha explicado el socialista. De esta forma, se daría cumplimiento a los temores que los residentes ya expresaron al grupo municipal socialista en varias reuniones desde hace unas semanas. La operación urbanística conlleva el derribo para construir un nuevo edificio, puesto que las actuales viviendas “se encuentran en estado lamentable de conservación por la inacción de la actual propietaria”.

“Sabemos que los vecinos no se oponen a ser reubicados en otra zona de El Perchel. Pero lo que no debemos permitir de ninguna de las maneras es que se queden en la calle sin una alternativa. En los bloques hay muchas personas mayores y niños pequeños que no se merecen este final”, ha exclamado el portavoz socialista.

“Son medio centenar de personas que tienen ahora un sinvivir por la sombra del desahucio. Los quieren echar de las que han sido sus casas por décadas aún con contratos en vigor. El Ayuntamiento no les atiende, es indolente, y, por eso, les he tendido mi mano y ayuda para frenar esta barbaridad con un pleno extraordinario y urgente para frenar esta injusticia”, ha zanjado.