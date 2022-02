El Grupo Municipal Socialista ha pedido al Ayuntamiento de Málaga "que no cree agravio entre el personal del Ayuntamiento, tanto laboral como funcionarios, y los trabajadores y trabajadoras de empresas municipales a cuenta de la paga Covid", una gratificación que el Consistorio ha concedido a sus empleados para reconocer su esfuerzo desde los primeros días de la pandemia, pero que no han cobrado quienes desarrollan su actividad en las empresas municipales. Daniel Pérez, portavoz socialista, pide al PP que se haga extensible a todos los empleados municipales, también a los del holding de empresas municipales".

Así lo ha expresado Pérez junto a la responsable de Personal en el PSOE, Carmen Martín; la viceportavoz socialista, Begoña Medina, los concejales Rosa del Mar Rodríguez, Jorge Quero, Alicia Murillo y Alicia Murillo, acompañados por medio centenar de personas de varias empresas municipales, como EMT, Smassa, Limposam, Más Cerca y Parcemasa entre otras.

El Ayuntamiento de Málaga ha abonado 937.000 euros en concepto de esta paga Covid por productividad a sus 2.750 empleados municipales en reconocimiento a su labor durante la pandemia. Cada empleado del Ayuntamiento ha recibido una media de 320 euros brutos en un único pago, "pero se han olvidado de los trabajadores de las empresas municipales, más de 4.500 empleados del holding, creando un agravio entre trabajadores públicos que no se entiende desde el colectivo de trabajadores que también estuvieron expuestos al contagio desde los primeros momentos de la crisis sanitaria y cuyo esfuerzo ha sido esencial", ha explicado el portavoz socialista, Daniel Pérez.

Según el portavoz socialista, Daniel Pérez, "apoyamos esta paga Covid que el equipo de gobierno ha concedido a personal laboral y funcionarios del Ayuntamiento para reconocer su labor desde marzo de 2020, pero consideramos que si esta gratificación no llega al resto de empresas municipales se crea un agravio entre trabajadores, cuando hay otros que también estuvieron en riesgo, caso de Parcemasa por poner un ejemplo". Esta demanda no parte del PSOE, “sino del colectivo de trabajadores de muchas empresas que nos han hecho llegar esta petición”, ha señalado el socialista, que son en torno a 3.000 personas para las que el PSOE pide “que se destine 1,47 millones de euros necesarios para premiar la productividad y el esfuerzo de todos y de todas”.

De hecho, el primer colectivo que lo hizo fue el de los 880 trabajadores de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), "que no han dejado de salir a las calles de nuestra ciudad para evitar el colapso de la movilidad y que han estado en la primera línea de actuación desde el principio llevando a sanitarios a los hospitales, también a enfermos de Covid", o los 162 de Smassa que no han dejado de trabajar en los aparcamientos y en la retirada de vehículos. Pérez ha zanjado pidiendo al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, "que escuche atentamente las demandas de los trabajadores de las empresas municipales, que merecen el reconocimiento de su trabajo y que sienten el agravio comparativo cuando a algunos se les premia con lo que al resto se le priva".

La responsable de Personal en el grupo socialista, Carmen Martín, ha defendido “la esencialidad del trabajo de personas que no han recibido esta paga Covid” como es el caso de los 350 empleados de Limposam, "quienes han limpiado eficientemente los centros educativos y los edificios municipales sin condiciones, también sin contar con los medios de protección adecuados como los EPI en las primeras semanas". Martín ha informado además que "incluso han desinfectado los coches de la Policía Local que estaban todo el día en la calle, que han estado a pie del cañón desde el primer día de la crisis sanitaria por Covid".

Por eso, ha anunciado que el grupo socialista defenderá durante la próxima comisión de Economía "que se cree la modificación presupuestaria que sea necesaria para destinar los 1,47 millones de euros para la bonificación de esta paga Covid al resto de empresas municipales, para los más de 3.000 empleados y empleadas que se han quedado fuera de esta compensación". Carmen Martín ha querido dejar “muy claro que no estamos en contra del cobro de esta paga Covid por quienes ya se han beneficiado de ella, pero pedimos que se haga justicia con todos y con todas. O todos o ninguno”, ha zanjado por su parte.

Durante la rueda de prensa, en la que se han personado casi medio centenar de empleados y empleadas de empresas municipales, han tomado la palabra varios representantes para explicar su situación. Según Lidia Escudero, portavoz del comité de empresa de UGT en la EMT, "no hemos dejado a nadie sin autobús durante la pandemia, e incluso hemos llevado gratis a sanitarios a los hospitales, además de trasladar enfermos de Covid con el peligro y el estrés que representaba en un momento en que no sabíamos nada sobre el Covid”. Escudero considera que “hemos estado al 100%, por lo que no entendemos el agravio que se ha hecho entre trabajadores por parte del Ayuntamiento”.

Manuel Lima, del comité de empresa de Smassa, ha criticado que “el equipo de gobierno ha tratado de invisibilizar a nuestros trabajadores, que se ha encargado de la retirada de vehículos, gestión de aparcamientos y hasta de la limpieza y desinfección de los coches patrulla de la policía”. Por eso, “echamos en falta una felicitación del alcalde. Y si no hay felicitación ni reconocimiento, al menos una gratificación como se ha hecho con los empleados del Ayuntamiento”.

La representante del comité de empresa de EMASA, María José Arias, ha defendido el trabajo de los empleados de esta empresa municipal “porque en Málaga no ha faltado ni una gota de agua durante toda la pandemia, ni en los hogares, ni en los centros de salud ni en las residencias en un momento en que la higiene era primordial”. Por eso, Arias ha agradecido al grupo socialista su iniciativa y la preparación de una moción para solicitar esta paga Covid para todos los empleados de las empresas municipales.

Vanesa Pérez representa al comité de empresa de Limposam por UGT y ha manifestado que “durante el inicio de la pandemia estuvimos a pie del cañón desinfectando centros educativos donde se repartían alimentos a las familias desfavorecidas, desinfectando coches patrulla de la Policía Local, edificios municipales y, además, sin EPI en los primeros días, con el estrés de no saber a qué nos enfrentábamos”. Por eso, entienden que el hecho de que el Ayuntamiento “sólo dé la paga Covid a una parte de los trabajadores municipales es una discriminación”.

Begoña Aragón representa al comité de empresa de la empresa municipal Más Cerca, que ha tenido a sus trabajadoras de Ayuda a Domicilio “en hogares presencialmente y en la calle en los primeros días de la pandemia por Covid, prestando un servicio considerado como esencial en los lugares donde más peligro de contagio había”. También ha puesto en valor “el trabajo de las compañeras del negociado del Área de Igualdad, que estuvieron cubriendo su puesto de trabajo de manera presencial en todo momento, por lo que tenemos derecho a esta compensación al igual que más de 2700 empleados del Ayuntamiento”.