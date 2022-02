Los dos partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Málaga, el Partido Socialista y Unidas Podemos, presentarán conjuntamente el escrito para convocar el pleno extraordinario sobre El Perchel que ya anunció ayer por la noche el PSOE. Tendrá dos únicos propósitos: discutir la situación de los vecinos de El Perchel y exigir al equipo de Gobierno que intervenga.

Por tanto, atendiendo al reglamento por el que se rige el pleno del Consistorio malagueño, que requiere el apoyo de una cuarta parte de la corporación municipal para que la convocatoria de pleno extraordinario salga adelante, esta sesión se celebrará al contar con el respaldo de 15 concejales, 12 del PSOE y tres de Unidas Podemos.

Fuentes municipales de Unidas Podemos explican a este periódico que este grupo también estuvo presente en la asamblea que mantuvieron ayer los vecinos de este barrio malagueño con el partido Socialista y que el orden del día de esta sesión extraordinaria se centrará precisamente en el inminente desalojo de los 50 inquilinos afectados, la mayoría a partir del 1 de marzo.

Preguntado por esta cuestión, el alcalde, Francisco de la Torre ha considerado que se puede "hablar y profundizar" sobre esta cuestión mediante "reuniones técnicas y políticas" en lugar de en un pleno extraordinario.

"He leído que la empresa quiere dialogar con cada uno. ¿Lo está haciendo? No lo sé. Todo mi tiempo para ello pero no acabo de ver la necesidad de un pleno para este tema", ha opinado de La Torre quien, además, ha asegurado que ayer mantuvo una reunión con el portavoz socialista, Daniel Pérez, sobre un asunto relacionado con la Expo 27 y no hizo mención a El Perchel. "No me dijo una palabra sobre esta cuestión. Igual que me llamó para un tema, podía haberme planteado algo".

Ha asegurado De la Torre que ni la promotora ni los vecinos han tratado de ponerse en contacto con él. "Ni mi secretaria ni en mi gabinete existe un solo papel que diga 'queremos una reunión con el alcalde'", ha asegurado De la Torre, que ha vuelto a recordar que el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, se reunió en diciembre con los vecinos para ofrecer la colaboración del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) en el 50% del costo de rehabilitación siempre que fuera para el mantenimiento de los vecinos.

"El proceso de impulso que, me imagino que los que han comprado aquello quieren hacer para modernizar aquellas edificaciones que tienen más de 100 años de existencia, debe ser compatible con la sensibilidad social que deben acompañar este tipo de cuestiones para que no haya personas que sufran las consecuencias de ese impulso de modernización de las edificaciones", ha opinado el alcalde.