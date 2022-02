Javier Claudio Martínez y Lara Sansón al violín; Luis Enrique Iglesias y Paula Sedeño con la viola, y Jorge Gresa y Álvaro Peregrina, al violonchelo forman el sexteto de cuerda Pikasso que este jueves 3 de febrero da su primer concierto en la Sala Unicaja de Conciertos María Cristina de la Fundación Unicaja. Se trata de un encuentro integrado dentro del ciclo de conciertos de la Sociedad Filarmónica de Málaga.

En el concierto, que tendrá lugar a las 19.30 horas, el sexteto interpretará las piezas ‘Summa’, del compositor Arvo Pärt; ‘Capriccio, TrV 279a’, de Richard Strauss, y ‘Souvenir de Florence, Op.70’, de Pyotr Tchaikovsky. «El programa que tenemos es clásico pero muy cañero. Es muy intenso y puede remover, incluso, a quienes no conocen la música clásica», afirma Álvaro. «Es un programa variopinto que pretende ser un foco de atención para atraer nuevos públicos, principalmente gente joven», dice Jorge.

Y es en los jóvenes precisamente donde estos músicos ponen su foco de atención. «Lo que pretendemos es normalizar la música clásica y nuestro interés máximo es atraer a gente joven», asegura Jorge. El sexteto quiere hacer la música clásica más cercana. «Hay un problema porque se piensa que toda la música clásica es aburrida. Hay que cambiar esa mentalidad. La forma en la que se hacen los conciertos debería cambiar para que se produzca mayor interacción con el público», apunta Luis.

Además de la falta de público joven, el sexteto destaca el poco apoyo institucional que tiene la música de cámara. «Por parte del gobierno y las instituciones no hay apoyo. En España no tenemos esa cultura arraiga de música clásica, por lo que, el público que no es músico no está acostumbrado a ir a conciertos de este tipo», afirma Lara. «Es cierto que hay orquestas que sí tienen un cierto respaldo. La Orquesta Filarmónica de Sevilla o la Orquesta de Granada son dependientes del ayuntamiento por lo que reciben cierto apoyo pero los proyectos más independientes, como el nuestro, no», detalla Álvaro.

«Es muy complicado que un grupo pueda llegar a vivir solo de la música de cámara», asegura Javier. «Nosotros nos autofinanciamos. El único apoyo que tenemos ahora mismo es la Sociedad Filarmónica de Málaga que es el que nos ha dado la oportunidad de debutar como sexteto con el patrocinio de Unicaja», apunta.

Seguir apostando por la música clásica es muy importante. «Al final la música clásica no deja de ser un legado que nosotros como intérpretes debemos conservar pero no hay conciertos sin público por lo que queremos apostar por una cosa más cercana y normal ya que no deja de ser otro estilo de música», afirma Javier. «El imaginario colectivo de lo que es la música clásica es sinónimo de rigidez. En este concierto queremos romper con esta idea», destaca Lara.

Javier Claudio Martínez y Lara Sansón son los encargados de los violines. Claudio se graduó en el conservatorio profesional ‘Gonzalo Martin Tenllado’, siendo el alumno más joven de su promoción en obtener esta titulación. Sansón, por su parte, se formó en música de cámara en Francia. Actualmente es miembro de la Orquesta Sinfónica Pop del Soho y compagina este trabajo con el de Concertino de la Orquesta Bética de Sevilla.

Luis Enrique Iglesias y Paula Sedeño están a cargo de la viola. Iglesias ha realizado varios conciertos con la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM), la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) y la Orquesta Ciudad de Granada (OCG) desde 2015. Desde 2020 es miembro de la Orquesta Teatro del Soho Caixabank. Sedeño ha obtenido grandes premios y sobresale su formación en Música de Cámara, bajo la tutela de componentes del Alban Berg Quartet y Eberhard Feltz, entre otros.

Jorge Gresa, al violonchelo, ha realizado conciertos por toda la geografía española, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos y Costa Rica y es ganador del Concurso de Música de Cámara ‘Visitación Magarzo’.

Álvaro Peregrina, también al violonchelo, ha sido el primer violonchelo de la Orquesta Joven Andaluza, Orquesta de la Universidad de Granada, así como de la Joven Orquesta Sinfónica de Granada.