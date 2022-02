Con motivo del Día Mundial Contra el Cáncer que se conmemora cada 4 de febrero, la Asociación Española Contra el Cáncer ha publicado el primer informe sobre la inequidad del cáncer en España con el objetivo de señalar las desigualdades que agrava el cáncer. Esta presentación tuvo lugar en el evento que la Asociación celebró en el Espacio COMO en Madrid presidido por Su Majestad La Reina, presidenta de Honor con carácter permanente de la Asociación Española Contra el Cáncer y de la Fundación Científica de la Asociación Española Contra el Cáncer, y con la presencia de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La Asociación ha recordado que no todas las personas son iguales frente al cáncer y, ante esa situación, el presidente de la Asociación, Ramón Reyes ha señalado que “las desigualdades tienen un impacto directo en las oportunidades de las personas para hacer frente al cáncer. No todas las personas tienen acceso a entornos saludables para prevenirlo desde la infancia ni a medidas preventivas para detectarlo precozmente; no todas las personas que son diagnosticadas de cáncer y sus familiares tienen garantizada una atención integral y continuada; y no todos los cánceres se investigan en la misma medida, lo que significa que hay pacientes que pueden tener menores posibilidades de supervivencia. Para combatir esta situación de desigualdad, la Asociación trabaja en dos planos complementarios: directamente con la sociedad y potenciando la colaboración con administraciones públicas y otras entidades con el objetivo de que todas las personas sean iguales frente al cáncer, que es uno de los problemas sociosanitarios más importantes en nuestro país”.

El cáncer es igual para todos, pero no todos son iguales frente al cáncer

Según el informe publicado hay desigualdades que tiene que ver con el acceso a entornos saludables, al diagnóstico precoz, a tratamientos como la atención psicológica y los cuidados paliativos y a la investigación, influyendo en las desigualdades el aspecto socioeconómico. Por ejemplo, el código postal afecta más que el código genético a la hora de hacer frente al cáncer, por lo que hay una parte de la población que no tiene las mismas oportunidades de prevenir y detectar precozmente el cáncer dependiendo de dónde viva. Hoy en día, siete Comunidades Autónomas no han conseguido que toda su población de riesgo (50 a 69 años) tenga acceso a un programa de cribado colorrectal. Además, el 42% de las Comunidades no cuenta con regulaciones específicas para prevenir del humo del tabaco, responsable del 30% de los casos de cáncer. Hay que tener en cuenta que, casi el 43% de los menores de 12 años están expuestos al humo del tabaco en espacios públicos.

Respecto a cuidados paliativos, España está a la cola de las ratios recomendadas con 0,6 unidades por cada 100.000 habitantes –según la Asociación Europea de Cuidados Paliativos, para una adecuada atención se necesitan 2 unidades por cada 100.000 habitantes, una domiciliaria y otra hospitalaria-, siendo la media europea del 0,8 unidades por cada 100.000 habitantes.

Por otra parte, el nivel socioeconómico es un factor de desigualdad en el cáncer pues, entre gastos directos e indirectos, el cáncer provoca un coste económico al 41% de las familias superior a 10.000€ durante la enfermedad. Estos gastos podrían ser inasumibles para cerca de las 30.000 personas que son diagnosticadas de cáncer y están en una situación de vulnerabilidad ya que, están en paro, son autónomos o su salario se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional. El porcentaje de mujeres cuyo salario está por debajo del Salario Mínimo es el doble que el de los hombres.

La investigación es clave para aumentar la supervivencia. Impulsarla y garantizar el acceso de los pacientes a los resultados es una prioridad para la Asociación con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia media para el año 2030. En este sentido, cada año en España 100.000 personas son diagnosticadas con un tipo de tumor cuya supervivencia es baja o está estancada y porque necesitan más investigación.

El cáncer en Andalucía

En Andalucía, los pacientes de cáncer y familiares se enfrentan a la enfermedad con unos indicadores sociolaborales que están muy por debajo de la media española, algo que puede condicionar las consecuencias que el cáncer va a tener en los diferentes aspectos de su vida; pudiendo resultar este diagnóstico un causante o un agravante de riesgo socioeconómico para la subsistencia de la persona y su familia. Mientras en España la tasa de paro está en el 14,57%, en Andalucía se eleva hasta el 22,41%

Además, sabemos que, a partir de un diagnóstico de cáncer, la situación laboral de muchas personas se ve empeorada, bien porque se vean obligadas a abandonar su trabajo o hacer un cambio del mismo, bien porque tengan que reducir el número de horas trabajadas, con la consiguiente pérdida de ingresos. Si la renta media por persona en España es de 12.292€, en Andalucía es de 9.990€. La renta media por hogar desciende de los 30.690€ en el conjunto nacional, a los 25.909€ en Andalucía. Esto hace que el riesgo de pobreza en la región andaluza sea del 28,5%, mientras que en el resto de España se queda en el 21%.

En 2021 se diagnosticaron 47.527 nuevos casos de cáncer en Andalucía, siendo el tabaco y la obesidad los principales factores de riesgo. Resulta fundamental ampliar el debate público sobre los espacios sin humo, puesto que se ha demostrado que la exposición al humo del tabaco ajeno lleva aparejado el consumo de más de 7.000 químicos, más de 70 de los cuales son cancerígenos y están relacionados con el cáncer de pulmón, laringe y mama.

Tener las mismas oportunidades para prevenir el cáncer requiere de entornos que faciliten la adopción de hábitos de vida saludables, y que nos ayuden a poner freno al impacto del tabaco, el exceso de peso y el alcohol (principales factores de riesgo), con especial foco en proteger a la infancia y adolescencia. Por ello, desde la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía se aboga por leyes y normas que incluyan medidas que ayuden a proteger mejor a las próximas generaciones frente al cáncer; que regulen los nuevos productos del tabaco en su promoción, publicidad y venta; que promuevan los espacios libres de humo y que eleven los precios e impuestos de todos los productos del tabaco.

El consumo de tabaco provoca 52.000 muertes anuales en España, un país donde el 22% de la población sigue siendo fumadora, lo que significa que cerca de 9 millones de españoles son fumadores, de los cuales 1.486.750 están en Andalucía.

Por otro lado, el desigual desarrollo en la implantación de los programas de cribado poblacional de cáncer colorrectal en las Comunidades Autónomas está provocando una grave situación de inequidad en el acceso de la población a esta prestación sanitaria. Cada año que pasa sin que todas las personas que se podrían beneficiar de estas medidas tengan la oportunidad de participar en un programa de cribado de cáncer colorrectal, supone perder vidas por esta causa.

Es por tanto de vital importancia que todas las Comunidades Autónomas extiendan los programas de cribado poblacional del cáncer colorrectal y del cáncer de cérvix para que lleguen al 100% de la población de riesgo (entre 50 y 69 años); publiquen anualmente los resultados de estos programas y promuevan la información y concienciación de la ciudadanía para favorecer la participación en estos programas preventivos. En Andalucía se ha avanzado significativamente en el envío de cartas a la población para que participe en las pruebas de cribado, pero tan solo el 21% de los andaluces las completa hasta obtener el resultado.

Las soluciones para hacer frente a la desigualdad

La Asociación, además de señalar esas desigualdades, trabaja en dos planos complementarios cuyo objetivo es corregirlas. Uno es el que se realiza colaborativamente con otras entidades y Administraciones, el otro es que se realiza con la población. Joaquín Morales Rubio, presidente provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, puso de manifiesto que “nuestra Asociación trabaja día a día, con los recursos que nos proporciona la sociedad, para mitigar y paliar las necesidades de pacientes y familiares; para informar a la población sobre cómo prevenir y detectar precozmente el cáncer; y para impulsar la investigación en cáncer que, como todo el mundo sabe es clave para la supervivencia. Además, estamos potenciando la atención digital y el voluntariado para que toda la población que nos necesite viva donde viva, tenga o no tenga capacidades de desplazarse, pueda contar con nuestros servicios”.

La sede provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer en Málaga, a través de sus trece sedes locales, ha instalado más de 40 mesas informativas en la provincia para explicar a los ciudadanos las desigualdades que existen a la hora de afrontar un cáncer y la importancia que tiene que todos firmemos el Acuerdo Contra el Cáncer.

‘Iguales?’, una campaña para mostrar las desigualdades

A través de la campaña ‘Iguales?’ se muestra a la sociedad las desigualdades que existen hoy en día a la hora de enfrentarse al cáncer, bien para prevenirlo, vivir con él o acceder a los resultados de investigación, concienciación de que no todo el mundo es igual frente la enfermedad. La campaña se centra en señalar tres líneas de inequidad: el código postal afecta más que el código genético, la tarjeta de crédito afecta más que la sanitaria a la hora de hacer frente al cáncer y la necesidad de investigar más aquellos tumores con la supervivencia baja o estancada.

Además de concienciar, con esta campaña se quiere hacer un llamamiento a la sociedad a través del Acuerdo Contra el Cáncer para alcanzar logros que mejoren la calidad de vida de pacientes con cáncer y sus familias.

Firmar el ‘Acuerdo Contra el Cáncer’ para frenar la inequidad

Más de 69.000 personas y 26 entidades sociales público y privadas han firmado ya el Acuerdo Contra el Cáncer que lanzó la Asociación para sumar esfuerzos y poder corregir las desigualdades que agrava el cáncer. Desde la Asociación quieren agradecer a estas personas y entidades el haberse sumado a un acuerdo al que se puede seguir adhiriéndose en este link (www.acuerdocontraelcancer.com)