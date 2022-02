La pizza es uno de los platos más populares para todas las edades. Su versatilidad y capacidad para aceptar ingredientes diferentes le hacen ser un plato que acepta una gran variedad de versiones. Aquí hacemos una selección de restaurantes de Málaga donde comer pizza.

Kilómetros de pizza

Dirección: CC Larios Centro. Avenida de la Aurora, 25. 29002 Málaga.

Teléfono: Oficina: 951 776 404

Horario y días de apertura: Lunes a Sábado de 13:30 a 16:30 y de 20:00 a 23:30

Reparto a domicilio: Sí

Web: www.kilometrosdepizza.com

RRSS: @kilometrosdepizza

Kilómetros de Pizza es la primera firma de restaurantes del mundo que sirve auténtica pizza gourmet en formato de ¡¡hasta dos metros!!. Las masas son absolutamente artesanales, elaboradas con harinas especiales importadas desde Italia y de altísima calidad. Todas las masas se crean en la cocina de sus restaurantes y se fermentan en cámaras especiales a lo largo de procesos muy controlados que duran entre 48 y 72 horas.

La pizza gourmet es la protagonista de la carta de KM de Pizza con opciones que van desde la clásica Margarita a las más sofisticadas como la de trigueros con panceta, la "Fuas", de foie micuit, higos y granada o la pizza "Rolling", en honor al famoso grupo de rock, con base de crema de bogavante y cigala, salmón ahumado, aguacate, cebolla roja y salsa de mostaza y miel. Una pizza antioxidante total.

"La carta la completa una selección de pastas frescas con recetas 100% italianas como los espaguetti carbonara o tagliatelle con ajo y gambas, además de una variedad de entrantes, entre los que destaca la burrata fresca traída desde Italia semanalmente. No faltan los postres, Destacando sus helados artesanales elaborados por maestro heladero argentino, y un tiramisú que ha conquistado a su clientela"

Entre sus pizzas destacan: La Venta, campeona del mundo en el año 2008, excelente fusión de los ingredientes más tradicionales. Un picado de carne de chorizo, huevo, tocino ibérico, tomate cherry y una reducción de vino, todo ello adornado con un poco de rúcula. La Rolling es una pizza fresca y sana que revoluciona el concepto de la pizza. Creada para los Rolling Stones en su visita a Madrid en el verano de 2004, homenajea la incombustible juventud del grupo, siendo muy rica en propiedades antioxidantes y rejuvenecedoras. Crema de bogavante, salmón ahumado, aguacate, salsa miel mostaza, cebolla roja y sésamo negro. Por último la Fuas: una pizza que no deja indiferente a nadie. La exquisitez de la cocina francesa llevada a la pizza, el extraordinario sabor del foie con la frescura de los higos y el color de la granada.

MAPA

Pizzería Pavarotti

Pizzería Pavarotti

Dirección: C/Pintor Berrobianco Meléndez, 1, Local 3. Málaga 29006

Teléfono: Oficina: 658200149

Horario y días de apertura: Martes a Domingo, de 12.00 a 16.00 y de 20.00 a 00.00. Lunes cerrado (excepto festivos)

Reparto a domicilio: Sí

Web: www.pizzeriapavarotti.com

RRSS: Facebook e Instagram

Pizzería Pavarotti nació en 2006, enfocado como restaurante italiano a domicilio. En 2013 cambió el enfoque y apostó por la comida italiana casera 100%. Pizzas y calzones con masa artesanal y diaria respetando los procesos de fermentación adecuada son su mejor exponente. Utilizan los mejores productos italianos para su elaboración, como la salsa de tomate, elaborada con tomate entero (Pelati) D.O. San Marzano, albahaca fresca, aceite de oliva virgen extra y un toque secreto.

Completan la carta, lasañas de carne y verduras caseras, canelones, pastas elaboradas al momento con una variada carta para elegir, ensaladas frescas o de pasta, entrantes variados, pan de ajo elaborado con aceite de oliva virgen, y su postre estrella, elaborado artesanalmente, el tiramisu, con sus tres variedades, clásico, chocolate y turrón. Para los mas golosos, hay pizza de nutella.

Aunque la carta de pizzas es amplia y variada destacamos tres: la vegetal, con base de salsa de tomate, mozzarella con cebolla, pimientos, alcachofas, espárrago blanco, tomate Cherry y un toque de aceite de ajo; la Serrana, con base de salsa de tomate, mozzarella, tomate Cherry, jamón serrano, rúcula y Grana Padano. (D.O). Y por último, la Calzone Especial, una pizza cerrada con base de tomate, mozzarella, jamón cocido, champiñones, atún y huevo cocido.

MAPA

Alveograma Pizzerías

Alveograma Pizzerías

Dirección: C/Sauce, 7, 29130 Alhaurín de la Torre, Málaga.

Teléfono: Oficina: 659 22 40 64

Horario y días de apertura: Lunes- Martes 12:30 a 16:00 y de 19:30 a 00:00 , Miércoles Cerrado. Jueves: 19:30 a 00:00; Viernes, sábado y domingo 12:30 a 16:00 y de 19:30 a 00:00

Reparto a domicilio: Sí

Web: www.alveogramapizzerias.com

RRSS: #alveograma_ (Instagram) y Alveograma pizzerias (Facebook)

Alveograma Pizzerías surge de la pasión por la profesión pizzera. Antonio Martos (Campeón del mundo en 2015) y Carlos Jiménez (Campeón de España ese mismo año) coincidieron en L'Àlbero Pizzerías y decidieron unir sus fuerzas y su amor por la pizza para crear un concepto moderno y de vanguardia. Alveograma mezcla artesanía y tradición con innovación y atrevimiento. Aquella charla entre profesor y discípulo dio lugar a un proyecto que hoy es una realidad conocida ya por muchos malagueños.

Actualmente son campeones de España y bicampeones de Andalucía en la modalidad de Calidad. Especialistas en pizza sin gluten para celiacos. Tras su pizzería insignia, Alveograma de Cártama Estación, en marzo de 2017 inauguran en Alhaurín de la Torre, otro restaurante con capacidad para 80 comensales, para poder dar servicio a sus clientes cercanos a la zona de la costa malagueña.

En la carta podemos encontrar ensaladas, pastas, camperos, calzones y pizzas. También disponen de la mayor parte de los productos sin gluten. Su pizza estrella es la Padrazo, con base de miel y mostaza, queso cheddar, queso brie, queso de cabra, cebolla caramelizada y pollo.

MAPA

3º Reggimento Pirata

3º Reggimento Pirata

Dirección: C/Huescar, 2. 29007 Málaga

Teléfono: Oficina: 683 59 35 83

Horario y días de apertura: Lunes: 20:00 - 00:00; Martes a sábado: de 13:00 - 17:00 — 20:00 - 00:00. Domingo: Cerrado

Reparto a domicilio: Sí (a través de Just Eat)

Web: https://queresto.com/3rgtpirata

RRSS: (Instagram) (Facebook) (Tripadvisor) Google My Business

El restaurante "3º Reggimento Pirata" nació para dar una alternativa al estilo de pizza napolitano que imperaba en Málaga. Trabajan duro para convertirse en referencia donde disfrutar de una masa fina y crujiente, al estilo clásico romano. Detrás de todo se encuentra el pizzero Andrea Bastianini, originario de Terni (Italia), quien desde Agosto de 2019 lleva adelante el proyecto con gran esfuerzo y cariño.

Toda su carta apunta hacia una misma dirección: ofrecer productos de calidad, saludables y artesanales. Por eso no es raro ver novedades en el menú, ya que siempre prueban cosas nuevas. Del mismo modo, hacen menú diario al mediodía de martes a viernes. En la carta se puede encontrar la versión vegana de productos como el pesto, mozzarella, albóndigas, pasta, raviolis, etc. Algunos productos los hacen ellos (como la longaniza sin conservantes), y otros los traen directamente desde Italia, como el guanciale, la seta porcini, la scamorza ahumada o más recientemente, la trufa. Y hablando de productos italianos, ofrecen piadinas (un clásico del street food del país) elaboradas con su propia masa, así como burratas, limoncello de calidad, grappa italiana (aguardiente de orujo), vinos, tiramisú casero, etc.

Cuentan con un gran abanico de opciones en cuanto a pizzas se refiere, unas con combinaciones más clásicas, y otras que se salen más de lo convencional, se decantan por la Reina, con pesto casero, burrata y tomate cherry. Otras igualmente solicitadas son las pizzas Earth (llena de vegetales), la Nórdica (con salmón ahumado) o la Helsinki (con una combinación de salami picante, cebolla, nueces y queso azul). Esta última no está nombrada al azar, es un guiño a La Casa de Papel, la serie de TV.

MAPA

Trattoria Tutto Bene

Trattoria Tutto Bene

Dirección: C/ De la Cruz, 3. 29640 Fuengirola

Teléfono: Oficina: 634341092

Horario y días de apertura: de Martes a Domingo: de 18.00 hasta cierre de la cocina. Viernes, sábado y domingo, también de 13.00 a 16.00 horas (festivos también). Lunes cerrado (excepto festivos).

Reparto a domicilio: Sí

Web: www.tuttobenefuengirola.es

RRSS: Twitter, Tripadvisor, Facebook e Instagram

Trattoria Tutto Bene es un restaurante italiano familiar donde trabajan Federico Ramazzotto y su hijo Nicolò, donde podemos encontrar platos y productos típicos de la tradición gastronómica italiana poco conocidos aquí. El ejemplo perfecto de lo anterior es la Carbonara sin nata (hay que hacerla con huevo) o la Pinsa Romana, una base de pizza reinventada para que sea más ligera y más sabrosa. La mezcla de harina de arroz y soja y la harina de trigo hace que sea más crujiente y con una fermentación de 72 horas la levadura, de masa madre, facilita la digestión. A partir de esta base, la combinación de elementos de la pizza es interminable: está la Pinsa Capra, con tomate, mozzarella, queso de cabra y pimientos asados; la Pinsa N'duja, con tomate, mozzarella, sobrasada de cerdo picante, aceitunas negras y cebolla, o la Pinsa Mortadella, con mozzarella, straciatella, pesto de pistachos y mortadela italiana.

Dentro de las llamadas pizzas italianas de la carta, el abanico de la misma va desde las más tradicionales Funghi, Romana o Margherita hasta las más innovadoras como son la de prosciutto crudo, la de verduras o la pizza Contadina. Tutto Benne tiene también un apartado en su carta que responde al nombre de Pizzas de fuera de Italia donde destacan la conocida pizza Barbacoa, la Pesce (con pescados y mariscos) y una pizza sorpresa cuya composición va variando según los productos de temporada.

MAPA

Da Luca

Da Luca

Dirección: C/Olmos, 53, Cerrado de Calderón. Málaga 29018

Teléfono: Oficina: 951819978

Horario y días de apertura: Martes a Domingo de 13.00 a 00.00 h. Lunes cerrado.

Reparto a domicilio: Sí

Web: www.dalucamalaga.com

RRSS: Instagram

Da Luca es un restaurante italiano con pasión por la cocina tradicional del norte-centro de Italia y la comida casera. Un concepto que pretende reivindicar el slow food, el placer de disfrutar con amigos, en pareja o en familia; sentarse a comer o cenar sin prisas.

En el propio restaurante se elabora la masa de todas las pastas, panes y pizzas, con levadura madre natural y sus respectivos procesos de fermentación. Luego se da forma a las distintas variedades de pasta y se produce cada salsa desde el primer ingrediente hasta el último detalle. Las pizzas son hechas al horno de piedra, la manera tradicional romana, lo que le da una especial textura y sabor. Todos los platos de la carta son hechos al momento, con ingredientes de la mejor calidad, que proporcionan la diferencia en la comida y refuerzan el objetivo principal de brindar una experiencia auténtica.

La pizza estrella de Da Luca, la que llama más la atención por la combinación de elementos que le dan un sabor peculiar y casi imposible de fallar es la pizza 'Del Jefe' con pesto de trufa negra, mozzarella Fiordilatte, gorgonzola DOP, parmesano DOP, panceta porchettata y romero.

Además, en el resto de la carta podemos encontrar variedad de platos, empezando por Antipasti, como el aclamado Vitello Tonnato, la Burrata e Parma y el Carpaccio di Manzo, entre otros. Luego, otra especialidad de Da Luca son las pastas artesanales, (al huevo, seca y sobre todo la pasta rellena). Sus Ravioli alla Trufa, con el punto delicado de la masa, la calidad y sabor del relleno y la salsa de trufa hacen de este plato una experiencia gastronómica deliciosa.

MAPA