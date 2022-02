Málaga aspira a ser la sede de la Copa América 2024 de vela, aunque los plazos están cada vez más ajustados ya que los equipos participantes deben estar instalados en la ciudad anfitriona un año antes para comenzar las competiciones preliminares.

Por tanto, en caso de que la ciudad acoja finalmente este evento deportivo, los preparativos deberán estar listos entre finales de este año y principios del próximo. Con esta limitación temporal presente, la primera incógnita que se presenta es la ubicación, en qué parte del puerto de Málaga se desarrollará la regata y qué adecuación urbanística será necesaria.

En una entrevista con el alcalde para este periódico que se publicará este domingo, Francisco de la Torre explica que los ojos están puestos en el interior del dique de Levante, en concreto, en la zona de atraque entre la antigua Casa de Botes y la zona de cruceros. Asegura De la Torre que habrá que «ampliar esa zona que está ahora mismo un poco separada del dique y crear una zona de base para las embarcaciones», ya que cada equipo, de los seis que compiten, necesitan una especie de «hangar» donde ubicar las embarcaciones.

«La zona tiene la ventaja de que está al lado del campo de regata que está al exterior del dique de Levante, con lo cual las propias terrazas de esas instalaciones efímeras, que no son permanentes, permiten ver el trabajo que hacen en el barco y luego el desarrollo de la propia regata, que se vería desde las playas y las colinas de Málaga».

«Habrá que hacer una inversión para el dique de Levante, que le servirá al Puerto, que tiene interés en ese tema porque además se le queda un punto de atraque mejor»

«Habrá que hacer una inversión para el dique de Levante, que le servirá al Puerto, que tiene interés en ese tema porque además se le queda un punto de atraque mejor».

En cuanto a la posibilidad de ubicar la Copa América en el muelle de San Andrés, que es una opción que también se ha barajado, De la Torre aclara que «era complejo hacerlo» debido a la concesión para construir una marina náutico-deportiva.

En los mismos términos se expresó esta semana el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, que sostuvo que la celebración de la regata es «incompatible» con el proyecto que se adjudicó precisamente ayer en San Andrés. Por ello, el Puerto planteó «otras alternativas» que están a la espera de valoración y que también miran hacia la zona de Levante de la dársena malagueña, donde se proyectan «soluciones constructivas complejas», según indicó Carlos Rubio.

Inversión

Sobre los costes de organización de la Copa América 2024, De la Torre apela a los promotores del evento pero sí adelanta una cifra sobre la inversión que requeriría el dique de Levante, que estaría entre los 15 y los 20 millones de euros.

«Es un esfuerzo importante que hay que procurar repartir entre público y privado, pero lo que se invierta público se multiplica. Los datos que hay de rentabilidad, inclusive fiscal, para la administración pública son muy potentes, y cuando digo fiscal digo fundamentalmente al Estado», continúa el regidor, que avanza que el Gobierno central está «abierto» a la declaración de esta regata como Acontecimiento de excepcional interés público (AEIP), lo que se traduce en ventajas fiscales para las empresas que lo patrocinen.

Asimismo, se crearía un consorcio, similar a la comisión nacional que se ha constituido para la Expo 27, para preparar el evento y, también, en caso de que Málaga se volviese a postular para acoger la Copa América por segunda vez.

Preguntado por la deuda millonaria que dejó la celebración de este evento deportivo en Valencia – más de 400 millones de euros- Francisco de la Torre ha aclarado que Málaga tiene otras «condiciones físicas».

«En Valencia hicieron un puerto nuevo para eso. Aquí no hay que hacer eso. Aquí estamos hablando de cosas que ya existen. En Valencia se fueron como 700 millones, la inversión para la obra física, que no la han perdido. No tiene nada que ver, el esfuerzo de inversión aquí es muy inferior», argumenta.

«Estamos trabajando intensamente ahí para tratar de estar a la altura de este reto y tengo ilusión en que pueda salir, creo que sería muy bueno para Málaga», concluye el alcalde, que sigue defendiendo el gran escaparate internacional que supondría ser la ciudad anfitriona de la 37ª edición de la Copa América, el torneo «más antiguo del mundo».