Francisco de la Torre cumplirá 80 años el próximo diciembre. Para entonces probablemente ya habrá decidido si se vuelve a presentar a la alcaldía de Málaga para revalidar su mandato por séptima vez o no. Asegura que para ello deberá demostrarse a sí mismo y a los demás que es capaz de hacer un hueco en su vertiginosa rutina como regidor y sacar tiempo para él y su familia. «Aún no lo he conseguido», confiesa.

De su sexto mandado solo vivió seis meses de « vieja normalidad». ¿Qué echa de menos?

Muchas cosas. La normalidad económica, menos problemática social y también sanitaria. Echo de menos estar sin mascarilla y poder dedicar más tiempo a las cuestiones que ya estaban en la estrategia de la ciudad. Es evidente que en materia de turismo echo de menos no tener las cifras de antes, que tuviéramos esa conectividad aérea y esa movilidad. Y echo de menos también la gente que se nos ha llevado el virus, el vacío que han dejado en sus familias y sus amistades.

Juanma Moreno, Elías Bendodo... lo ven como la única opción plausible del PP a la alcaldía de Málaga. ¿Usted se ve levantando el bastón de mando por séptima vez?

No estoy en ese tema, de veras. Es una respuesta, quizás, repetida a una pregunta también repetida. Es verdad que con esta intensidad de trabajo dedico poco tiempo a pensar algo que exige una cierta reflexión. Sobre todo exige que sea capaz en mi agenda de encontrar algo más de hueco del que tengo para hacer ejercicio, es importante siempre, y en el momento vital en el que me encuentro, más todavía. Cuando se tienen muchas horas de trabajo sedentario hay que compensarlo con una actividad que sea física, deportiva... si soy capaz de hacer eso y de demostrarme a mí mismo y a los demás que lo hago, estaré más propicio a plantearme esa posible candidatura, pero aún no lo he conseguido. Sigo con una agenda muy densa porque siempre hay cosas, proyectos... y también, cuando sabes que no tienes por delante muchos años de alcaldía, por pura lógica vital, y los proyectos que tú crees importantes para Málaga están ahí y puedes ayudar a conseguirlos, te esfuerzas en hacerlo. Entonces no limito el tiempo que dedico al trabajo. Tengo ese círculo vicioso y tengo que ser capaz de romperlo y sacar un poco más de tiempo para mí.

¿Podríamos decir que los grandes proyectos que tiene Málaga aparcarán esa decisión para el próximo año?

Sé que la decisión la tengo que tomar antes de que el año termine. No entro en fechas porque no estoy en el proceso mental pero sé que no es un tema que pueda dilatarlo en el tiempo. Porque si no voy a estar, tengo que dar tiempo a que se articule otra candidatura. Y si voy a estar también es necesario mentalizarse de que no son solo cuatro o cinco meses.

"Yo creo que Málaga absorbe todavía hoteles, por eso defiendo la Torre del Puerto, me parece que viene bien a la ciudad"

Siempre dice que tiene «presiones familiares» para no presentarse. ¿Empiezan a hacer mella?

Es obvio que mi familia quiere recuperarme más tiempo. También procuro sacar un pelín de tiempo más para la familia, no lo consigo del todo. Esas presiones las debo tener en cuenta. Yo sé, además, que el tiempo que yo no disfrute de mis nietos, mis hijos, es un tiempo que se va y que no vuelve, eso lo he vivido mucho a lo largo de mi vida. Quisiera tener días de 48 horas, dos vidas paralelas, todo eso no existe, la realidad es la que es.

En caso de que se lo plantee, ¿tiene en mente un delfín?

No, nunca me corresponde a mí hacer ese tipo de reflexiones. Ese es un tema que corresponde, como es natural, al Partido Popular. Lo que sí sé es que tengo gente estupenda dentro del equipo, magnífica, en los cuales me apoyo muchísimo. Nuestro partido y su entorno tiene gente muy válida.

Ser sede de la Expo 2027 se podría decir que ha sido una ambición casi personal suya.

Yo lo veo como una oportunidad para España y creo que escoger un tema tan importante para el planeta y para todo el mundo como el reto de las ciudades en el siglo XXI, que la experiencia y las buenas prácticas, mejorables, de los países desarrollados sean aplicables a los países emergentes, es muy importante para el mundo desde el punto de vista ambiental, social y económico.

‘La Era Urbana: hacia la ciudad sostenible’ es un tema ambicioso. ¿Está Málaga preparada para defenderlo? Hay quien critica que tenemos demasiado apego por el ladrillo.

Lo que se trata, sobre todo, es de crear un espacio donde la ciudad acoja las buenas prácticas de cada país. Cada uno en su ámbito plantea respuestas a la movilidad, a la eficiencia energética, al tratamiento y reciclado de residuos... Y la ciudad sí está preparada, nos hemos preocupado mucho de tener un transporte público sostenible; el eje Litoral es una apuesta por el transporte metropolitano sostenible... Hasta el discutido tema que se plantea si bosque todo o no, Bosque Urbano, en la zona del antiguo Repsol. La cantidad de CO2 que se ahorra por tener allí unos metros de oficinas rodeados de viviendas, sería un ahorro inmenso, equivalente a muchos bosques urbanos. Nos quedan cosas por hacer en residuos, en economía circular, tratamiento de plásticos... nos esforzaremos en tener ejemplos que podamos mostrar.

¿Sigue igual de entusiasmado con la Torre del Puerto?

Yo veo clarísimo que es un gran proyecto para la ciudad. Tener un espacio de congresos potente, con un hotel de lujo de cinco estrellas allí mismo, que tienes la ciudad para disfrutar de ella, el Muelle 1, el Muelle 2, el Centro... Todo eso es importante para la ciudad. Su impacto para mí es reducido, porque es un edificio vertical comparado con el impacto del conjunto de la Malagueta, o del impacto que supuso el muelle 9, el de contenedores, que ocupó una parte de la bahía. Nos importa crecer en turismo, no tanto en cantidad sino en calidad, y es una oportunidad hacerlo.

Y ¿por qué justo ahí?

No hay tanto sitio en que puedas hacer una cosa que estando alejado de la ciudad, no te estorbe. Tiene una cierta inspiración también de la de Barcelona, se pudo hacer un hotel Vela en la zona portuaria y un hotel muy grande en el puerto olímpico buscando esa cercanía al mar... Utilizar esos activos para una ciudad que los tiene es inteligente hacerlo. Lo que podemos tener de impacto es muy menor comparado con los activos positivos que produce.

En relación a la planta hotelera, ¿ha llegado la capital al tope o hay margen de ampliar?

Yo he notado que hacía falta cuando se me quejaban los organizadores de congresos de que no encontraban oferta hotelera. Se nos iban los congresos a Sevilla porque los hoteles de Málaga no eran capaces de darles 200 habitaciones a seis meses o a un año vista. Hay una serie de hoteles previstos en Málaga, proyectos interesantes que nos importa que sean muchos, de cinco estrellas y la realidad lo irá diciendo. Yo creo que Málaga absorbe todavía hoteles, por eso defiendo la Torre del Puerto, me parece que viene bien a la ciudad.

¿Arrancará el proyecto del auditorio de San Andrés durante esta legislatura?

Es muy difícil, seamos realistas. Lo que queda de esta legislatura, lo que me encantaría es ver cómo se plantea el calendario del puerto deportivo, recuperar la economía para hablar con Unicaja y con Mayoral que estaban comprometidos con el 10%, buscar nuevos apoyos de empresas... preparar el ambiente de colaboración público-privada.

El museo Hermitage ha renunciado a instalarse en Barcelona y busca nueva ubicación...

Yo en esto quiero ser cauto. ¿Es de verdad que renuncian o forma parte de una estrategia dialéctica de cara a las elecciones municipales en Barcelona? Porque con el Ayuntamiento actual no lo sacan por lo que ven, pero si hay otras coordenadas políticas, a lo mejor lo vuelven a plantear. Nos llamaron a nosotros y hemos estado abiertos si no nos cuesta. No hay nuevas noticias y yo en este tema soy cauto, no tengo ninguna seguridad de que ellos hayan descartado Barcelona y digan «vamos a Málaga».

"La única solución al río Guadalmedina es esconderlo verticalmente, pero es una obra compleja con un costo alto y que tiene sus costes medioambientales a resolver"

¿Qué plazos hay para iniciar los trabajos en el Guadalmedina de Armiñán hacia abajo?

Del puente de Armiñán a la Aurora es el más difícil, de la Aurora hacia abajo trataremos de mejorar lo que se hizo con motivo del año 92 con el planteamiento que hizo el ayuntamiento de entonces. No podemos poner cosas ni jardines porque estamos disminuyendo la capacidad de desagüe del río y si quitáramos el cemento también creamos un problema, el agua tiene que ir de una manera ágil al mar, ahí hay menos pendiente. Y la zona entre Armiñán y puente de la Aurora tiene sus problemas ambientales, es la zona donde están los muros más cortando la vista. Por tanto, la única solución, porque tiene pendiente sobrada, es esconderlo verticalmente, pero es una obra compleja con un costo alto y que tiene sus costes medioambientales a resolver. Habrá que sopesarlo todo y decidir. No tengo ningún empeño en que se haga, tengo ilusión en que eso sea una plaza de encuentro, pero no de cemento, sino de verde, de agua, pero de agua limpia. A ver si podemos tener elaborados esquemas, que en eso está Urbanismo con el Plan Especial.

El Astoria sigue dividiendo al equipo de gobierno. Cs quiere excavar, el PP no. ¿Qué se hará?

No hay tanta discrepancia. Cuando había, en el sentido de que Ciudadanos hablaba de no construir nada, yo hablé con [Juan Antonio] Vigar y le dije: «¿Qué te parece que en esa parcela se plantee el Cervantes del siglo XXI?» No tan grande, para complementar. El Cervantes está saturado, como no tenemos auditorio no nos cabe y Juan Antonio Vigar me dijo que sí, le dio el matiz de que pudiera ser más orientado hacia la danza pero no exclusivo. De tal manera que ya él ha creado el nombre «Centro Cultural Astoria» para recordar lo que había, para teatro, música y danza. En ese momento yo suponía, efectivamente se produjo, una alineación. La historia es esa. A partir de ahí ya se coincide en qué se quiere hacer. Ahora, cómo se quiere hacer, si hay que profundizar más o menos: lo que la Junta de Andalucía, que es la autoridad en materia arqueológica, nos diga.