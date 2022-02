Desde los 15 años, Laura Ramos lidia con una enfermedad a la que, finalmente, pudo poner nombre hace tres años. La endometriosis le ha arrebatado las trompas uterinas, el ovario izquierdo, parte del derecho y un 20% del útero. Desde hace más de un año espera, con el preoperatorio caducado, a entrar en un quirófano.

La media del diagnóstico de una endometriosis es de 8 a 9 años, ¿cuánto tardó el suyo?

Todo empezó cuando me desarrollé, tardíamente, a los 15 años. Ahí empezaron los problemas, hemorragias grandes, dolores incapacitantes... Con 16 años me operaron de urgencias y me quitaron el ovario y la trompa izquierda. Al año siguiente vuelvo a entrar en quirófano, a los dos años de nuevo y así hasta cinco operaciones. Siempre me decían lo mismo, que tenía un quiste en el ovario. Cuando en 2011 volví, me hicieron una biopsia y ahí fue cuando leí en el informe la palabra endometrioma. Cuando pedí revisión con mi ginecólogo y le dije que tenía endometriosis se quedó blanco.

¿Cómo afecta esta enfermedad a su día a día?

Desde no poder pasar un escobón, no poder salir a comprar porque estoy con hemorragias o dolores incapacitantes, no poder atender a mi hija ni ejercer mi trabajo... No he podido llevar una vida normal en todos estos años. Mis bajas cada vez eran más constantes, me despidieron de muchos puestos de trabajo. Y a mi marido también, porque él era quién tenía que encargarse de nuestra hija.

¿Cómo ha ido evolucionado en los últimos años?

He seguido yendo constantemente a urgencias y no me daban soluciones. En el 2018 cogí una depresión que me estaba llevando al punto de querer quitarme la vida, pensaba que así iba a estar mejor yo y mis familiares. En ese momento fue cuando encontré la asociación.

¿Qué supuso para usted?

Mi marido fue el que se puso a buscar como un loco porque yo no tenía ni ganas. Cuando encontré la asociación, fue muy duro darme cuenta de que tenía una enfermedad crónica con la que iba a tener que lidiar durante el resto de mi vida. Pero, por otro lado, descubrí que había muchas mujeres en mi misma situación

Y ahora lleva más de un año esperando la que sería su sexta operación, ¿no es así?

Sí. En febrero me dicen que estoy en lista de espera y en junio me hacen un preoperatorio que, a día de hoy, está caducado. En octubre puse una reclamación y en noviembre me dijeron que iban a investigar, todavía estoy esperando. Mi enfermedad no entra entre las graves para las listas de espera y con esto del Covid pues sigo esperando. Estoy desesperada, tengo parches de morfina. Empecé con 12 miligramos, voy por 37 y mi doctora me dijo que íbamos a pasar a 50. No puedo andar mucho, porque empiezan los dolores y las hemorragias. Estoy con depresión otra vez, mi vida ha sido un calvario y no hay derecho a ello.

Esta situación se ha agravado por el Covid pero la llevan denunciando desde hace tiempo.

Exacto. Deberían tomarse más en serio nuestra enfermedad, somos dos millones en España. Es una enfermedad preocupante, que te quita la calidad de vida, el poder realizarte como mujer, trabajadora y madre. Es penoso que teniendo la Sanidad que tenemos estemos como estamos.