La endometriosis afecta a más del 15% de la población femenina y tarda en diagnosticarse entre ocho y nueve años, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). En Málaga, se estima que son unas 90.000 las mujeres que la padecen y que conviven con retrasos crónicos, tanto en el diagnóstico como en su tratamiento. Ahora, con motivo de la pandemia de Covid-19, esta situación se ha agravado y trasladado, también, a las intervenciones quirúrgicas.

La presión asistencial a la que se están viendo sometidos los centros hospitalarios durante las sucesivas olas de coronavirus llevó a establecer una lista de cirugías no demorables durante este contexto de pandemia. Entre ellas no está la endometriosis: «Nuestra enfermedad puede, desde causarte la muerte hasta restarte por completo la calidad de vida, y su operación es tan complicada que no entendemos por qué no está entre los 70 casos de cirugía urgente», denuncia Ana Ferrer, secretaria de la Asociación de Afectadas de Endometriosis (Adaec).

En las mujeres que la padecen, el tejido que recubre el interior del útero, el endometrio, crece fuera de este y se adhiere a otros órganos. Esto deriva en dolores incapacitantes, tiranteces o hemorragias. Un diagnóstico de endometriosis tarda en confirmarse entre ocho y nueve años, retraso que marca el rumbo de esta dolencia: «La endometriosis tiene cuatro grados. Si detectamos a la mujer en un grado 1 o 2, que suele coincidir con la adolescencia, su estado no va a aumentar a grave. Las que estamos en grados 3 y 4 somos las que han tardado en tener un diagnóstico nueve, 14 o 22 años», señala Ferrer.

La endometriosis consta de cuatro grados de gravedad, por lo que es fundamental un diagnóstico a tiempo

Esta enfermedad es difícil de detectar, no siempre se observa en las pruebas de imagen y a menudo es confundida con otro tipo de afecciones. En este sentido, Adaec denuncia una falta de formación entre los profesionales sanitarios: «Hay que romper con el mito de que el periodo tiene que doler. No es normal que duela y los profesionales que de verdad están preparados la identifican».

En 2018 se oficializó la Unidad de Endometriosis del Materno y se actualizaron las guías de atención a sus pacientes. A partir de ese momento comenzaron a funcionar las dos unidades andaluzas de referencia, una en Sevilla y otra en Málaga. «Se empezó a informar a los profesionales de la salud sobre ella y la unidad empezó a funcionar bien, hasta que llegó el Covid», explica la presidenta de Adaec, Soledad Domenech. Desde entonces, los tiempos de espera de estas pacientes se han ido extendiendo, hasta tal punto que a día de hoy muchas mujeres llevan más de un año esperando un quirófano. «Entiendo que las citas se retrasen si estamos en mitad de una ola pero hay cosas que no se entienden. Yo estoy a las puertas de un quirófano multidisciplinar y llevo un año sin que me vean», explica Domenech.

En el caso de Soledad, un error administrativo retrasó una intervención que debería haberse realizado durante 2021 y todavía no se ha producido. Del mismo modo, Laura Ramos, miembro de la asociación, lleva desde el pasado mes de febrero esperando un quirófano, con el preoperatorio caducado y con parches de morfina para aliviar el dolor. La pandemia ha agravado una situación crónica que esta asociación lleva denunciando desde sus inicios. Sin embargo, estas mujeres llevan ya tiempo luchando por conseguir una atención sanitaria acorde a sus necesidades.

Adaec lucha por conseguir una atención sanitaria acorde a las necesidades de estas mujeres

Adaec señala que la endometriosis es una enfermedad prevalente, a la que nunca se le ha dado la importancia que merece: «Deberían tomársela más en serio, somos dos millones en España», alerta Ramos. Por ello, no es la primera vez que representantes de la asociación acuden a un pleno del Ayuntamiento para alertar de la situación de estas pacientes. Ya lo hicieron en 2017, y el pasado 24 de enero volvieron a hacerlo: «Llevamos mucho tiempo con problemas en la Unidad. Instamos a la Junta a buscar soluciones, desde facilitarle ayuda a los profesionales sanitarios en su formación hasta reducir las listas de espera quirúrgicas», indica Ana Ferrer.

Apoyo psicológico

«Hay días en los que el dolor te impide hacer tu vida, es un dolor incapacitante», cuenta Soledad. La gran mayoría de mujeres que padecen endometriosis conviven con ella desde edades muy tempranas, lidiando con una sintomatología que les impide llevar a cabo una vida normal. Entre un 30% y un 50% de los casos provoca infertilidad. Para muchas de ellas, ir a trabajar o relacionarse es todo un reto. La incomprensión social llega, incluso, desde su propio entorno. «Emocionalmente hablando las mujeres sufrimos muchísimo. El acompañamiento psicológico es algo de vital importancia y falla mucho», alerta Domenech.

Por su parte, Laura Ramos es solo una de las tantas mujeres que han sufrido depresión como consecuencia de ello: «En 2018 cogí una depresión que me llevó al punto de querer quitarme la vida». A día de hoy, asegura, ha vuelto a recaer en ella. Por su caso y por el de todas aquellas a las que la enfermedad les afecta más allá de lo físico, Adaec defiende la inclusión de este acompañamiento dentro de las unidades de endometriosis.