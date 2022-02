Repasando los libros de mi biblioteca hallé uno que tenía olvidado y que debí leer sobre el año 1947. Procedía de los libros de mi familia paterna. No sé si lo adquirió mi padre o uno de sus hermanos. Está fechado en 1910. Su título es Frases impropias, barbarismos, solecismos y extranjerismos de uso más frecuente en la prensa y en la conversación. Al largo título agrega: Libro dedicado a la juventud seminarista, necesariamente periodistas del porvenir, con avisos de mucha utilidad y todo momento en sus primeras escaramuzas. Y para completar la presentación ‘por don Ramón Franquelo y Romero, Caballero Cruz de Oro de la Orden Romana Pro Ecclesia et Pontífice, Publicitas, Salesiano’, etc.

La única licencia que me he permitido es con la preposición ‘a’ que en el original está acentuada, á. Lo correcto hace un siglo era acentuar las vocales cuando iban solas: á é, ó, ú. En el caso de la i se utilizaba la ye.

En Málaga hay una calle con el nombre de Ramón Franquelo; lo que ignoro es si es por Ramón Franquelo y Romero o por Ramón Franquelo Martínez. No sé si eran miembros de una misma familia, pero los dos fueron malagueños y los dos fueron poetas, escritores, dramaturgos… Me centro en el autor del libro que comento.

250 páginas

Después de un prólogo y advertencias, el autor, en más de doscientas cincuenta páginas, recoge los barbarismos, solecismos y extranjerismos que se producen a diario en las publicaciones, como periódicos y revistas discursos y arengas y en lenguaje ordinario.

Al releer el libro me vino a la mente la serie de artículos bajo el enunciado El dardo en la palabra, en los que en la década de los cincuenta (cuarenta años después del libro de Franquelo) el académico Fernando Lázaro Carreter con certeza, conocimientos e ironía, comentó cientos de casos de dudas gramaticales, definiciones de palabras, vicios y licencias a la hora de escribir en la España de esa década.

Franquelo se había adelantado medio siglo, no poniendo el «dardo en la palabra» sino una crítica no exenta de humor. Una muestra: Fuerzas vivas. Por ventura ¿hay fuerzas muertas?

Chalet-chalé

En el capítulo dedicado a los extranjerismos, Franquelo aclara el origen de este vocablo. Escribe:

«Con dificultad podrá hallarse una voz extranjera más impropia y graciosamente empleada por nosotros. Los marqueses de ‘Tal’ pasarán el verano en su elegante chalet de X, donde se proponen obsequiar a sus numerosos amigos. En el espléndido chalet de los señores de ‘Cual’, tuvo lugar anoche, etc. Son noticias que á cada triquitraque vemos en los periódicos. Pues, bien, sépase que chalet no es otra cosa que la cabaña quesera o casilla donde se hacen los quesos en los montes suizos de la Gruyera, y dígaseme ahora cómo se apañarán esas distinguidas y nobles personas para celebrar en sitios tan estrechos, rústicos y pestilentes sus saraos y festejos».

Bueno, hoy, en 2022, la definición de chalé es menos complicada: Edificio de una o pocas plantas, con jardín, destinado especialmente a vivienda familiar.

Número cardinal

Comentando el uso y mal uso de los números cardinales, Franquelo señala que es impropio decir o escribir León trece, Alfonso doce, el siglo quince… Lo correcto es León decimotercero, Alfonso duodécimo y siglo decimoquinto. Razón: porque en la primera decena tendríamos que decir Juan diez o Isabel dos, Carlos tres…

Hace muchos años, escribe Franquelo, oigo decir ‘una banda de pájaros’, ‘una banda de ladrones’… «Los pájaros, a mi entender, se reúnen en bandadas y los ladrones en cuadrillas».

Con respecto a la utilización de ‘fiesta onomástica’, el autor es radical:

«Seguiré festejando hasta que me muera el día de mi santo».

Encuesta

En un periódico de la época (finales del siglo decimonono, según recomendación del autor) apareció una noticia que aparecía así escrita: ‘El camino más breve para aclarar el misterio sería una encuesta minuciosa’.

«Mira, le aconseja al autor del suelto: para la formación de ese neologismo en lo primero que debiste pensar fue en el sonido de ‘enquète’, ‘anquet’ y hacer ‘encuesta’; y luego, desechando la tentación de lucirte entre los bobos, elegir uno de los mil quinientos vocablos castellanos que tan a maravilla se le ofrecen en forma de pesquisa, inquisición, prueba, sumaria, interrogación, búsqueda, pregunta, aclaración, etc».

En resumen, cuando haya unas elecciones en España (que siempre están al caer), ya saben los expertos: nada de encuestas. Lo correcto es búsqueda, aclaración, pesquisa…

Pero lo que bate el récord es cuando rechaza los galicismos ‘estúpido’ e ‘imbécil’, «como si no tuviéramos bastante con bestia, bárbaro, zopenco, estulto, bausán, ganso, palurdo», etc. hasta finalizar la larga lista con «fatuo, lelo, babieca, memo, torpe, incapaz, atún, inepto».

Se pregunta el autor «¿quién que haya leído algo sobre material moderno para fluidos y gases, agua, electricidad, laboratorios, pavimentos, etc., no ha visto escrita la palabra gres?. Pues gres no es otra cosa que asperón».

Terraza

La palabra terraza, sobre todo en estos meses de pandemia, se utiliza mucho. Que si no se pueden sentar a una mesa colocada en las terrazas más de dos personas, que si entre mesa y mesa hay que guardar una distancia de dos metros, que el uso de la mascarilla es obligatorio, que si los bares colocan más mesas en las terrazas y dificultan el paso de los peatones por calles angostas, que si la tasa por poner mesas y sillas en las terrazas es excesiva, que se permiten colocar sombrillas para guarecerse de los rayos solares…

La definición de terraza en el diccionario de la RAE es muy clara: «Terreno situado delante de un café, bar, restaurante, etc., acotado para que los clientes puedan sentarse al aire libre».

En el libro que comento, su autor –un siglo antes- sale al paso del uso de la palabra terraza para este fin. Por arte de chapucería, explica, la palabra de origen francés –terrasse- en castellano es terrado o terraplén, porque terraza en castellano es ‘una jarra vidriada’.

Criatura

Sobre el uso de la palabra criatura, tanto para los niños como para los mayores, recuerda que criatura es todo lo creado, cuanto abarca y comprende la creación; ya se trate de racionales como el hombre; ya de irracionales como las bestias, las aves y los peces…Llamarle al Romano Pontífice, al Papa, el Santo Padre es galicismo. Los Santos Padres son en España los Padres o Doctores de la Iglesia. Y termino con el último párrafo que Ramón Franquelo escribió en la presentación de su trabajo: «Quiera Dios que no nos hayamos equivocado; ni que como a Sisenna, el historiador de Roma, el autor de los Comentarios a Plato y avinagrado corrector de los vicios del lenguaje me salga a mi otro C. Rusio el Acusador y me ponga las peras a cuarto». Vale.

NOTA: El primer día que «baje a Málaga» (o al Centro como precisan otros que no vivimos en el centro histórico) me acercaré a la sede de la Asociación de la Prensa para donar el libro a su biblioteca, para que algunos colegas puedan disfrutar de su lectura, porque el autor es muy expeditivo en la dedicatoria: Libro dedicado «… a periodistas del porvenir con avisos de mucha utilidad».