Las medusas son animales que forman parte del ecosistema marino y que, por lo tanto, tienen su papel y son importantes, sin embargo, se están convirtiendo en un problema para otras especies. El Instituto Escenográfico ha publicado un estudio en el que explica cómo puede afectar la proliferación de medusas a la captura de otras especies como, por ejemplo, la sardina y el boquerón. «La presencia de medusas puede reducir la cantidad de sardinas adultas en el mar, por lo tanto, sí que tiene un efecto negativo en otras especies», afirma Jesús Bellido, responsable del Aula del Mar.

Las medusas proliferan, no solo por las malas prácticas en el mar por parte de la actividad humana, sino también por el calentamiento del océano que genera un ambiente favorable para la reproducción de especies como la Pelagia Noctiluca. Asimismo, Bellido destaca también la desaparición de muchos depredadores como las tortugas y la emisión de contaminantes al mar que pueden favorecer, en determinadas circunstancias, que aumente la presencia de medusas.

«Estamos en un efecto negativo que se retroalimenta, es decir, fastidio al mar con la actividad humana y la consecuencia es que hay más medusas que a su vez inciden negativamente en la cantidad de pescado disponible para la captura. Entramos en una espiral destructiva», asegura Bellido.

Sin embargo, a pesar de los efectos negativos que pueden tener las medusas, el responsable del Aula del Mar destaca que éstas no deben sacarse del mar. «Transmitimos un mensaje equivocado de querer manipular la naturaleza a nuestro antojo. Debemos ser respetuosos aunque no nos guste. Somos nosotros los que debemos aceptar todo lo que esté en el agua», asegura. Para la gran mayoría de las medusas la costa no es su área prioritaria pero, debido a las corrientes y los vientos, muchas veces estos animales terminan llegando a la zona de baño. «Cuando están ahí son las autoridades las que deben decidir si el animal puede ocasionar un tipo de peligro público y son los responsables de su gestión. El usuario no debe hacerlo porque debe entender que quien está en su entorno es la medusa», afirma el responsable del Aula del Mar.

Se espera que la especie Pelagia Noctiluca esté presente en la costa de Málaga este verano al igual que la Rhizostoma Luteum pero sus picaduras no son peligrosas

Actualmente, la especie más habitual en nuestra costa es la Pelagia Noctiluca. «Si nos pica esta medusa no debemos preocuparnos ya que no va tener un impacto grave en nuestra salud. La picadura de esta medusa es un poco dolorosa pero no es peligrosa. Si vemos que la herida es persistente y produce mucho dolor o mareo habría que acudir al médico pero es algo raro», dice Bellido.

Jesús Bellido afirma que todavía es pronto para hacer una previsión de la presencia de medusas en el litoral malagueño para este verano. «Para tener una idea de cómo se va a comportar la medusa que está apareciendo ahora, la Pelagia Noctiluca, debemos esperar a primavera. Nosotros utilizamos datos metodológicos según las variables climáticas y son los datos de invierno y principios de primavera los que nos ayudan a hacer la previsión para el verano», asegura.

Sin embargo, el responsable del Aula del Mar estima que la Pelagia Noctiluca estará presente en la costa de Málaga al igual que la Rhizostoma Luteum, un tipo de medusa muy grande y espectacular que se ha podido ver en los últimos veranos. La picadura de esta medusa también es leve y no es peligrosa para la salud de las personas. «Esperamos la presencia de estas medusas porque hemos visto que van aumentando su presencia a lo largo de los últimos veranos por lo que lo previsible es que este verano vuelvan a aparecer, pero no sabemos si en mucha o poca cantidad», detalla.

Infomedus’

El Aula del Mar desarrolla, desde 2013, junto a la Diputación de Málaga, el programa Infomedusa. Este programa, dirigido a informar a usuarios, tiene una parte informativa-educativa sobre las medusas, su papel en el ecosistema y su presencia en las playas, y otra parte más específica que es en la que, especialmente en verano, intentan actualizar en tiempo real o en el tiempo más corto posible la situación sobre la presencia de medusas en las playas para facilitar al usuario la elección de la playa o bien saber qué va a encontrar cuando llegue a la costa.

De igual modo, el Aula del Mar ofrece formación a los socorristas y técnicos de playa para poder informar correctamente a los usuarios porque normalmente son las personas a las que los bañistas consultan.

«Es una forma bastante eficaz de informar y concienciar a la gente sobre la utilización sostenible de la playa porque siempre tendemos a enfatizar que la playa es naturaleza, donde las especies viven en libertad siguiendo sus propios ciclos de acuerdo a su biología y ecología y que tenemos que ser todo lo respetuosos que podamos con estos procesos intentando intervenir lo menos posible», afirma Bellido.