El PSOE de Málaga se suma a las movilizaciones por una sanidad pública de calidad en Andalucía convocadas por los sindicatos, según ha anunciado el secretario general de los socialistas malagueños, Daniel Pérez, antes de la celebración de la ejecutiva provincial del PSOE malagueño, reunión en la que los socialistas han aprobado una resolución al respecto.

"Nos sumamos a las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT en defensa de la sanidad pública andaluza", ha dicho y ha advertido de que "el deterioro de la Atención Primaria pone de manifiesto que desde el Gobierno de la Junta no se está haciendo lo que se debería hacer en materia de sanidad, sobre todo cuando están recibiendo una cantidad importante por parte del Estado".

Asimismo, ha recordado que Andalucía ha recibido "en los últimos años en torno a 3.000 millones de euros sólo para sanidad". "Vemos cómo el Gobierno andaluz está despidiendo a profesionales sanitarios, concretamente en nuestra provincia a un total de 1.500. El próximo mes de marzo finalizarán contratos de refuerzo COVID que pueden afectar a 2.000 trabajadores, que sumados a los 1.500 ya despedidos podríamos hablar de que en la provincia de Málaga se pueden despedir a 3.500 profesionales sanitarios".

"Es una barbaridad. Porque seguimos viendo las colas en los centros de salud y la atención hospitalaria no está dando la respuesta necesaria", ha señalado.

La ejecutiva del PSOE de Málaga ha aprobado, asimismo, otras dos resoluciones. Una sobre el 85 aniversario de 'La huida de la Carretera de Almería', "un compromiso que tiene este partido con la recuperación, la justicia y la memoria histórica".

También otra sobre la reforma laboral. Pérez ha abogado por hablar de la importancia que tiene esta reforma para trabajadores y empresarios en lugar de hablar de la equivocación de un diputado 'popular'. "Va a acabar con la temporalidad, en el año pasado se contabilizaron en torno a 800.000 contratos temporales en la provincia", ha destacado.

El secretario general del PSOE de Málaga ha defendido que los datos del paro "están mejorando". "Estamos creando empleo en la provincia, en los últimos doce meses han sido 44.000 trabajadores más los que han accedido a un contrato de trabajo", ha señalado, al tiempo que ha acusado al PP de "compra de voluntades" con dos diputados de UPN. "Que expliquen por qué cambiaron de voto sin ni siquiera haberlo comunicado a su partido. Había una estrategia del PP para intentar tumbar la reforma laboral", ha asegurado.

Reto hidrológico

Por otro lado, Pérez ha indicado que la primera conferencia que el PSOE de Málaga va a realizar es la relacionado con la situación de estrés hídrico y el reto hidrológico en la provincia de Málaga.Coordinada por la vicesecretaria general, Toñi García, se celebrará en el mes de marzo en la comarca de la Axarquía.

"Actualmente el pantano de La Viñuela ya está por debajo del 15% de su capacidad y nos encontramos en una situación alarmante y el PSOE quiere elaborar documentos, ponernos en contacto con agricultores y comunidades de regantes. Hay un riesgo de sequía acuciante para los regantes. Queremos buscar soluciones", ha explicado.

Por otro lado, el secretario general de los socialistas malagueños ha informado de que el grupo parlamentario va a continuar con la campaña "para denunciar los incumplimientos de la Junta de Andalucía".

"Los tres años de gobierno del PP y Cs en la Junta han sido tres años perdidos para Málaga, tres años donde ha habido mucha propaganda y pocas acciones. No hay nada nuevo, no se ha iniciado nada que no hubiéramos iniciado los socialistas. El gobierno de Moreno, el gobierno del cambiazo, no le ha sentado nada bien a Málaga", ha manifestado.

Por último, Pérez ha afirmado que las asambleas para renovar las direcciones locales de los socialistas malagueños se han celebrado "con total normalidad".

"Estamos satisfechos con el desarrollo de estas asambleas y creemos que es un avance para fortalecer el PSOE en cada territorio", ha detallado, al tiempo que ha subrayado "la necesidad de seguir siendo un partido imprescindible a la hora de representar a los españoles", ha concluido.