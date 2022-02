En condiciones normales cualquier ciudad de la Unión Europea habría protegido uno de sus barrios obreros más antiguos. Pero no disfrutábamos de unas condiciones normales, estábamos en la Málaga del arranque del siglo XX, en los casposos años del boom del ladrillo, cuando tarugos amorales como Jesús Gil todavía eran votados en lugar de botados y en Málaga capital, la sensibilidad por el Patrimonio de nuestros próceres se asemejaba a la de Corea del Norte por las elecciones libres.

Es más, la sensibilidad de nuestros cargos públicos era tan justita, que todo lo que sonara a obrero era demolido sin muchas contemplaciones y no sólo eso, pues como hemos contado, si no hubiera sido por los vecinos del Perchel, hace dos décadas que el Convento del Carmen ya no estaría entre nosotros.

En suma, fueron años bravíos en los que entre el Patrimonio y el desarrollo inmobiliario casi siempre se optó por lo segundo -la bárbara operación del Hotel de Moneo parece digna de esos años y no de tiempos, en teoría, más civilizados-.

En esos años de empacho de ladrillo hay que enmarcar una de las operaciones inmobiliarias más tristes de la Historia de Málaga porque acabó con el barrio más antiguo de la Cruz del Humilladero. Además, se trataba de uno de los barrios obreros mejor conservados, a diferencia de las muchas transformaciones que tuvieron las casas originales del barrio de Huelin.

Situado entre la Cruz del Humilladero y la desaparecida fábrica del gas, en el actual Paseo de los Tilos, era conocido como el barrio de Orueta, porque su promotora fue Pilar Aguirre, casada con su primo, el comerciante Domingo de Orueta y madre del geólogo del mismo nombre.

En 1877, siendo ya viuda y dos años antes de su muerte, levantó este barrio, también conocido como el de La Pelusa, para los trabajadores de la fábrica del gas.

La huella de la gran ciudad fabril y sus impulsores se dejó notar también en sus calles, pues una de ellas lleva el nombre de Cameros, en honor de la comarca cuyos habitantes tanto hicieron por la Málaga industrial.

La calle Cameros todavía existe pero el bloque que sustituyó al barrio eliminó algunas de las calles más antiguas de la Cruz del Humilladero como el Pasaje de Rivas (escrito ‘Pasage’), calles con preciosos letreros amarillos con letras azules.

La larga estancia en Babia de nuestros representantes públicos propició que este precioso barrio, en su mayoría de casas mata, no recibiera la más mínima protección. Hoy, sólo quedan en pie cuatro de ellas y dos ya están tapiadas. Triste final.