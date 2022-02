En el primer día de eliminación de las mascarillas en exteriores, el delegado de Salud en Málaga, Carlos Bautista, ha difundido un vídeo en el que asegura que él continuará utilizando el tapabocas pese a su no obligatoriedad y anima a la población a seguir haciéndolo también.

"Salvo que me suba al Mulhacén, yo voy a seguir usando la mascarilla". Así de tajante se ha mostrado Bautista durante este vídeo, en el que alerta de que "todos los días se sigue contagiando mucha gente". El delegado comienza la grabación explicando que, en la mañana de hoy, ha recibido una llamada de un conocido en el que le contaba que un familiar había dado positivo: "Primer día sin mascarilla y primera llamada que recibo de un contagio".

Por ello, Bautista ha asegurado que, "a pesar de las idas y venidas que ha habido con el tema de la mascarilla, yo voy a seguir usándola por precaución". El delegado ha querido resaltar que "seguimos en pandemia y en Málaga siempre hay mucha gente en la calle".

Asimismo, ha recordado que "todos los días tenemos personas contagiadas a las que no les tocaba contagiarse y pacientes intubados en los hospitales".

Durante estos dos años de pandemia, explica, no se ha contagiado de Covid-19 en ninguna ocasión. "Me tocaría la moral que después de haber estado en primera línea durante dos años me contagiase ahora".

De este modo, Bautista ha insistido durante el vídeo en la importancia de completar la pauta vacunacional: "Yo tengo mis tres dosis, cosa que recomiendo, ya que aún estando vacunados nos podemos seguir contagiando".

El delegado de Salud ha finalizado la grabación insistiendo en la responsabilidad individual de cada uno y aconsejando, una vez más, no abandonar el uso de las mascarillas en exteriores. "Nadie sabe si habrá séptima ola u otra variante. Utilicen la mascarilla, y si es FFPP2, mejor".