"Yo ni me doy cuenta de que la llevo puesta", se escucha a un hombre de unos 50 años. "Tenía ganas de poder respirar en la calle ya...", suspira aliviada una estudiante. "Es hora de que volvamos a la normalidad", defiende un usuario del autobús.

Este jueves 10 de febrero deja de ser obligatoria la mascarilla en exteriores. El Gobierno y las comunidades autónomas han acordado acabar con su obligatoriedad en espacios abiertos, y la reacción de los malagueños ha sido, cuando menos, variada.

Málaga responde a los 980 positivos en Covid-19 de la última semana con "debemos empezar a tomarnos esto con más tranquilidad, pero no mucho". Un señor que espera al autobús en Colonia Santa Inés permanece sin la mascarilla hasta que el número 8 llega. "No hay muertos, las vacunas funcionan... Podemos empezar a pensar también en que nos hace falta recuperar la vida de antes", defiende. Una mujer que espera a su lado, con la mascarilla "en su sitio", le rebate: Cree que no hay que bajar la guardia, que el virus "te puede pillar cuando menos te lo esperas".

En la calle la imagen es variopinta. Se puede observar una división en tres sectores: Los que la siguen llevando, ya sea porque no conocen la entrada en vigor de la medida o porque prefieren seguir usando mascarilla; los que la llevan "por taparse la cara" pero quieren sentir la libertad del aire y dejan ver su nariz, y los que prefieren "desenmascarillarse" y vivir la experiencia completa de la vuelta a la normalidad. Estos últimos coinciden con los más jóvenes, mientras que la gente mayor prefiere ponérsela, ya sea bien o a medias.

Confianza en la ciencia

"La salud también está en respirar bien por la nariz, hacer deporte, salir cuidarse, y sentir que se sale de esta, no es solo ponerse una mascarilla y ser sujeto pasivo de tu propia salud", comenta un transeúnte. Los argumentos de los que añoraban los paseos sintiendo la brisa en la cara y no en la tela de doble capa para optar por no usar mascarilla van desde lo que supone para la salud mental volver a la normalidad, hasta los datos de fallecimientos tan bajos respecto a los meses previos al comienzo de la campaña de vacunación.

"Tenemos que aprender a vivir con ello como vivimos con la gripe común o la varicela", defiende un estudiante malagueño, que explica que perdió a su padre hace justo un año a causa del virus, pero eso no ha provocado que le tenga un miedo atroz al virus, sino que piense que "los científicos están haciendo su trabajo, y el nuestro es seguir con nuestra vida".