El Comité Territorial de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de Málaga se ha reunido este martes, 15 de febrero, para analizar los datos epidemiológicos en sus respectivos ámbitos de actuación y se ha acordado que la provincia de Málaga al completo pase a nivel 1 de alerta sanitaria.

Los seis distritos sanitarios de Málaga --Serranía, Costa del Sol, Málaga, Guadalhorce, La Vega y Axarquía-- permanecían en nivel 2 desde el pasado 29 de diciembre de 2021, que ahora abandona y pasa a nivel 1 tras las mejoras en los indicadores. Así, el nuevo nivel es de aplicación desde las 00.00 horas de este miércoles, 16 de febrero, y hasta las 00.00 horas del 2 de marzo.

El comité se basa en los informes de evaluación específica realizados por la Sección de Epidemiología de la Delegación Territorial de la Consejería de Salud y Familias, y siguiendo los indicadores epidemiológicos establecidos (Incidencia Acumulada (IA) a 14 días, IA a 7 días, IA a 14 días en mayores de 65 años, pruebas PDIA, índice de camas UCI, índice de hospitalización y cobertura de vacunación).

No obstante, pasar a este nivel no supone ningún cambio en las restricciones vigentes en la comunidad, ya que los niveles 1 y 2 de alerta COVID no implican nuevos límites de aforos y horarios en comercios, hostelería, ocio nocturno y otras actividades desde su modificación del pasado 17 de diciembre.

La incidencia acumulada de casos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días ha subido en la provincia de Málaga respecto a la jornada anterior, aunque es muy inferior si se compara con los datos del 29 de diciembre del pasado año cuando se elevó la alerta en el nivel 2.

En concreto, este martes la provincia de Málaga registra una incidencia acumulada en dos semanas por cada 100.000 habitantes de 531,5 siendo el pasado 29 de diciembre de 2021, 969,4. La capital, por su parte, sitúa la incidencia en 568,6 y era 1.152,7 el citado día de diciembre.

Actualmente, por distritos sanitarios de la Axarquía sitúa la tasa en 964,7 en dos semanas, según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía consultados por Europa Press.

El único distrito sanitario malagueño que ha subido su tasa este martes con respecto a la jornada anterior es Costa del Sol, que es también el que tiene la menor incidencia acumulada, con 372,2 (298,2 el lunes); al que sigue Valle del Guadalhorce, con 443,3 (449,6 previamente); La Vega, con 600,0 (634,4); Málaga, con 568,1 (585,0) y Serranía, con 500,3 (533,1 anteriormente).

Por otro lado, la presión hospitalaria motivada por la COVID-19 continúa su descenso en la provincia, con 265 ingresados actualmente, 10 menos que el lunes, de los cuales 24 (-1) se encuentran en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). No obstante, en las últimas horas se han producido 24 nuevos ingresos en los hospitales, un número menor que días atrás; siendo el total de encamados en dos años de pandemia de 12.799, de los que 1.112 han pasado por las UCI.

En cuanto al número de casos, por otro lado, suman durante toda la pandemia un total 248.538 tras contabilizarse en esta jornada 885 positivos oficiales por PDIA (PCR y test de antígenos). Los fallecidos, por su parte, son 2.237 al notificarse este martes siete fallecidos.

Respecto al proceso de vacunación en Málaga, el Gobierno andaluz ha informado de que se han administrado hasta la fecha 3.335.261 dosis. Así, 1.428.432 ciudadanos han recibido al menos una dosis y 1.357.899 cuentan con la pauta completa. Con la tercera dosis de refuerzo son ya 697.431 inoculados.