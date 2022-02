El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este miércoles durante la inauguración del Foro Transfiere en Málaga, que el gobierno autonómico aprobará antes del mes de marzo una nueva Estrategia Andaluza de Investigación y Desarrollo para establecer una hoja de ruta hasta 2027 que permitan a la región superar a Madrid y Cataluña, los tradicionales líderes en estos apartados.

Moreno ha explicado que el nuevo marco planificará el "decisivo y estratégico" impulso que se le quiere dar a la I+D andaluza, con tres obletivos claramente definidos. En primer lugar, que la inversión privada alcance el 55% del gasto total, superando el actual porcentaje del 37%. Como segundo pilar, se ha marcado el reto de alcanzar los 2.500 investigadores por cada millón de habitantes, frente a la media de 1.780 que se registra en estos momentos. El tercer punto sería elevar la tasa de empresas innovadoras que cooperan con universidades desde el 34% al 60%, lo que situaría a Andalucía al nivel de las regiones más prósperas de Europa en esta materia.

"Andalucía es la comunidad donde más ha aumentado el gasto en investigación y desarrollo. Sólo Madrid y Cataluña están por delante y eso me genera mucho entusiasmo y un acicate para seguir trabajando. Hacía mucho que no estábamos en ese ranking", ha comentado el presidente, que ha mostrado la "enorme ambición" de superar a esas dos regiones. Moreno ha recordado que en los tres años que lleva presidiendo la Junta ya se han destinado 360 millones de inversión pública a I+D, y ha asegurado que "no vamos a parar".

El mandatario andaluz ha afirmado que Andalucía, como tercera economía de España, tiene que estar en el primer nivel en lo qeu se refiere a I+D y ha señalado que su apuesta por superar a Madrid y Cataluña la hace "con naturalidad y con máxima humildad", aunque se ha motrado convencido de que esta "ambición", que ha definido como "un reto y un sueño" se hará realidad "en un periodo de tiempo razonable".

Para Moreno, que recordado que el horizonte de 2027 coincide con la Expo que Málaga aspira a albergar, ha afirmado que "algo ha cambiado" en Andalucía, recordando hitos recientes con la llegada de Google y Vodafone a Málaga, la creación de la Agencia Digital de Andalucía o el acelerador de partículas que se proyecta en Granada. También ha citado el respaldo que la administración está dando al ecosistema innovador y el impulso a la Agencia Trade, que aunará todo tipo de recursos para empresas y servicios de internacionalización.

El presidente también ha mostrado su "ilusión" por el nuevo modelo de financiación universitaria que, según ha comentado, primará a aquellas que muestren mejores resultados en investigación científica y transferecia del conocimiento. Esto, que entiende "fundamental", tiene que "ir acompañando con una ley nacional de universidades que esté más en sintonía con el mundo universitario y algunas modificaciones en el ámbito administrativo", apuntando que en el normativo la Junta "va a hacer esfuerzos por simplificar tanta burocracia" en las universidades, que "van a jugar un papel definitorio en el ámbito de progreso, bienestar e innovación que queremos para nuestra tierra".