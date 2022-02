El Ayuntamiento de Málaga celebrará el pleno extraordinario sobre la situación de los vecinos de El Perchel el próximo miércoles 23 de febrero a las 18:00 horas. Se trata de una sesión extraordinaria que convocaron en conjunto los dos partidos de la oposición, PSOE y Unidas Podemos, después de reunirse en asamblea con los inquilinos afectados por la compra de sus viviendas por parte de la promotora madrileña Dazia Capital.

Previo al pleno, los vecinos de la plataforma El Perchel no se vende se manifestarán a las puertas de la Casona del Parque. La concentración será a las a las 17:30 horas, donde los vecinos van a volver a reclamar "viviendas dignas" y la permanencia en el barrio de los inquilinos afectados.

En el orden del día de esta sesión aparecen dos únicos puntos. El primero es una solicitud de comparecencia del alcalde, Francisco de la Torre, a petición de los portavoz de PSOE y Unidas Podemos, Daniel Pérez y Paqui Macías.

En cuanto al segundo punto, ambos grupos municipales impulsan una moción "relativa al cumplimiento de los compromisos y la búsqueda de soluciones ante la expulsión de los vecinos de Callejones del Perchel".

El portavoz de la plataforma El Perchel no se vende, Enrique Gutiérrez, lamenta que no hay novedades en cuanto a la situación de los 50 vecinos afectados, que deben entregar las llaves de sus casas el 1 de marzo, fecha a partir de la que la inmobiliaria dejará de cobrar el alquiler a los inquilinos, a excepción de una vecina, Trinidad, a la que han prorrogado un año su contrato -finalizará el 1 de febrero de 2023- aludiendo a un "error administrativo en el cómputo de los plazos".

La falta de soluciones a la vista ya ha provocado que dos vecinos de las viviendas adquiridas por la promotora Dazia Capital hayan abandonado ya sus casas para buscar una nueva ubicación, según explica Enrique Gutiérrez, aunque advierte que el resto de la comunidad no tiene pensado moverse.

"Se han asustado y se han ido, pero los demás nos vamos a mantener aquí", ha reiterado el portavoz de la plataforma vecinal. "No hay solución ninguna, no sabemos lo que el alcalde ha hablado con los propietarios, que se comprometió a hablar, no sabemos nada. Así que ya no tenemos otro mecanismo que la autodefensa"