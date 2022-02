Las labores de limpieza en el río Guadalmedina para crear un parque fluvial ha entrado, antes de lo previsto, en su recta final. Los trabajos de desbroce, desescombro y eliminación de plantas invasoras están un mes después de su inicio al 85 por ciento de su ejecución. Así lo explicó el consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en una visita a las obras que restauran el cauce del Guadalmedina y transformarán sus márgenes en un parque fluvial que conectará el centro de Málaga con los Montes.

El consejero expuso que "se ha avanzado tanto que los trabajos de desbroce, desescombro y eliminación de plantas invasoras están un mes después al 85 por ciento de su ejecución, cuando el plazo para acometerlos era de tres meses".

"Se hará un seguimiento permanente de las actuaciones que está acometiendo la Junta de Andalucía; no perdemos ni un minuto porque el Guadalmedina no puede esperar, llevamos décadas escuchando que Málaga no puede tener esa herida abierta y por fin tenemos un proyecto claro", añadió Bendodo en una comparecencia celebrada en las inmediaciones de la parroquia de Cristo Rey, en el distrito de Ciudad Jardín

Bendodo recordó que "el Gobierno andaluz se encarga del tramo del río comprendido entre el puente de Armiñán y la presa del Limonero" y que el uso ciudadano del entorno del Guadalmedina como paseo fluvial "está cada vez más cerca y este Gobierno andaluz cumple su palabra después de haber firmado el 14 de enero el convenio con el Ayuntamiento de Málaga y de haber iniciado el día 17 de ese mismo mes las obras".

"Va a quedar un paseo muy bonito, las actuaciones que se está realizando aquí, con una inversión de más de siete millones de euros, van a tener como resultado un gran espacio verde y un parque fluvial", agregó Bendodo.