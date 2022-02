Las organizaciones sindicales CCOO y UGT de Málaga convocan, bajo el lema ‘Es tu derecho. Por una sanidad pública de calidad en Andalucía’, una gran manifestación que tendrá lugar a lo largo de esta mañana. Ambos sindicatos hacen un llamamiento a la ciudadanía para que salgan a las calles en defensa de la sanidad pública y para denunciar los recortes que está llevando a cabo el Gobierno andaluz.

La manifestación partirá, a las 11.30 horas, desde la esquina de Muelle Heredia con la Alameda de Colón. El recorrido continuará por la Alameda Principal, plaza de la Marina, calle Larios y tendrá final en la plaza de la Constitución, donde se leerá un manifiesto ante las personas asistentes a la convocatoria.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, indicó que esta concentración tiene como objetivo «que se mejore la situación de los profesionales pasando por la contratación. No puede ser que haya 6.500 profesionales con sus oposiciones aprobadas y que no estén trabajando con un empleo fijo, digno y remunerado debidamente, a la media del conjunto de España».

De este modo, Cubillo aseguró que salen hoy a la calle «para defender al conjunto de la sanidad malagueña. Pero también vamos a salir para defender los derechos de la ciudadanía, una sanidad digna para todos los malagueños y malagueñas». En esta línea, el secretario puso el foco sobre la reducción de las listas de espera y el refuerzo de los centros de Atención Primaria.

Las organizaciones que apoyan en la provincia de Málaga esta manifestación son la Federación de Vecinos Solidaridad, la Asociación de Vecinos de Pedregalejo, las plataformas Marea Blanca, Por la Sanidad Distrito Norte de Málaga, de Antequera y de Ronda, Facua, la Federación de Organizaciones de Mayores de Andalucía, la Asociación en Defensa del Paciente, la Asociación en defensa de la sanidad pública malagueña y HOAC. También apoyan esta movilización los partidos políticos PCE, IU, Unidas Podemos, PSOE, EQUO y Andaluces Levantaos. También la plataforma de alcaldes de la Comarca de Antequera.

Por su parte, la plataforma Basta Ya, incluida en un principio en este listado, ha querido desvinculare de la concentración. «Basta Ya no ha participado en la decisión y organización de la manifestación convocada por CCOO y UGT para el día 19, no estamos de acuerdo con el planteamiento y el uso realizado de nuestra asociación, y no vamos a estar como asociación, aunque la finalidad teórica pudiera coincidir con nuestros fines», reza en su blog.