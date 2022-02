Los estudiantes de Phoenix College Málaga lo tienen claro. Hay dos ventajas que prevalecen en este college situado en la calle Méndez Núñez, justo al lado de la plaza Uncibay, sobre el resto de centros que ofrece A-Levels. La primera son las clases reducidas. «Yo hago tres asignaturas en total para mis A-Levels porque con este sistema no necesitas más para luego poder acceder a la universidad», comenta Justo, estudiante de Year 13 o lo que sería Segundo de Bachillerato en el sistema español, «y, por ejemplo, en la asignatura de Física y Química somos cuatro alumnos, en Matemáticas somos 7, y en inglés estoy sólo, ¡Son clases privadas!» «En dos de las asignaturas que curso somos únicamente dos estudiantes», dice Yuvi, de 16 años y en Year 12, que equivaldría a Primero de Bachillerato, «el nivel al que puede centrarse un profesor en ti es impresionante. Aprendo muchísimo pero, sobre todo, estoy relajado porque sé que puedo disponer de todo el tiempo que necesite para ir asimilando los conceptos».

La otra ventaja es, sin duda, la preocupación de los profesores por ofrecer a su alumnado un trato muy individualizado. «Yo soy una persona que se distrae muy fácilmente. En cuanto me dejan solo, me enchufo al móvil y, precisamente por eso, noto el cambio tan grande que ha supuesto para mí entrar en Phoenix College. Aquí tenemos periodos de estudio entre clases, en los que podemos acudir a la sala de estudio o sentarnos al lado de los profesores que no estén dando clase en ese momento. A principio de curso, Miss Ridyard venía a ver si estaba concentrado cada cinco minutos», argumenta Yuvi. «Además», dice Justo, «tenemos unas sesiones semanales en las que nos dan una serie de guías, nos ponemos metas, y reflexionamos para centrarnos y tomar decisiones. No sólo referente a los estudios, sino también a las cosas que nos gustan en la vida y cómo podemos dar más de nosotros».

«Lo mejor es la libertad», expresa Kayla, de 17 y en último año, «Nos tratan como adultos. Tú eres el responsable de hacer tus propios deberes , tienes que ser disciplinada, pero los profesores son bastante permisivos en cuanto al manejo de nuestro propio tiempo». Diana, de 16 y en Year 12, por su parte, expone que «la dinámica que hay en Phoenix College hace que te sientas totalmente independiente pero, a la vez, muy atendida. Tenemos sesiones privadas constantemente con los profesores. Esto nos quita el estrés que vemos en otros estudiantes de la misma edad que están cursando Bachillerato o A-levels en centros con mucho más alumnado».

