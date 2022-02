La incertidumbre, el estrés, las sobrecargas de trabajo, el agotamiento fruto de largas jornadas laborales y la presión de no poder dar respuesta a todas las necesidades de la población se han convertido en una constante en el día a día de los médicos. Las carencias de un sistema ya precario se pusieron de manifiesto con la pandemia de Covid-19. Su cronificación a lo largo de los dos últimos años ha mermado la salud mental de estos profesionales sanitarios.

«Las condiciones de trabajo eran muy precarias antes de la crisis. Con la falta de profesionales, la sobrecarga asistencial y el exceso de trabajo derivado de la pandemia se ha visto agravado», denuncia Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos (CEMS). En sus inicios, fue la falta de medios y el desconocimiento de la enfermedad. Durante su evolución, la enorme presión asistencial a la que tuvieron que hacer frente. Ahora, la sobrecarga de una Atención Primaria desbordada. La pandemia de coronavirus continúa causando estragos en el sistema sanitario e incidiendo de manera directa en sus trabajadores.

Carmen Gaona lleva trabajando codo a codo junto a los profesionales sanitarios del Hospital Virgen de la Victoria desde el principio de la crisis sanitaria. «No estuvimos confinados, estuvimos trabajando como el resto de sanitarios desde el primer día, cuando ni siquiera había medios». La secretaria de Salud, Dependencia y Servicios Sociosanitarios de UGT recuerda aquellos primeros días y cómo la continuidad de esta situación ha ido afectando a la salud mental de estos profesionales.

«Han vivido muchísimo agobio y estrés. La falta de personal, los compañeros que iban cayendo porque contraían la enfermedad, algunos incluso fallecían... y después la presión de sentir que no podías responder a todas las necesidades de la población. Eso ha supuesto una carga mental bastante fuerte», asegura Gaona.

Los distintos retos a los que han ido haciendo frente los sanitarios han desencadenado en problemas tales como ansiedad o depresión. «Las situaciones derivadas de la pandemia han generado una serie de patologías previas como la depresión, angustia, ansiedad o estrés, que están entre las principales causas de suicidio», alerta Tomás Toranzo. El presidente de la CEMS explica que «en comparación tanto con la población en general como con otras profesionales, la que mayor tasa de suicidio presenta es la de médico».

No es la primera vez que algún estudio se hace eco de esta realidad. El informe ‘Suicidio y ocupación: el impacto de las diferencias socioeconómicas, demográficas y psiquiátricas’, elaborado por la Universidad de Cambridge, fue uno de los primeros en resaltar esta problemática. En España, investigadores del Hospital Universitario Santa María de Lérida compararon el número de suicidios de médicos con el de la población general de España durante un periodo determinado de tiempo, y los resultados fueron un media anual de 918 suicidios de médicos.

Toda esta situación podría estar agravándose a raíz de la crisis de la Covid-19. Los profesionales resaltan que las enormes cargas emocionales que se están asumiendo en los últimos tiempos inciden directamente en la salud mental de estos trabajadores. «La presión psicológica ha aumentado, muchas personas no pueden ir a trabajar porque no pueden dar más de sí y eso les lleva a enfermedades mentales, depresiones, crisis de ansiedad y, desgraciadamente, en algunos casos hasta el suicidio», lamenta Carmen Gaona.

En este sentido, el secretario general del Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, Juan Carlos Navas, denuncia la carencia de medios suficientes para atender este tipo de patologías en los sanitarios: «Faltan medios en salud mental en general, es un problema endémico en Andalucía. Pero, a nivel interno, no hay medios para diagnosticar y tratar a tiempo». Es por ello que Gaona aboga por una consulta específica para estos profesionales: «Debería haber una unidad de atención psicológica a los sanitarios dentro de los propios centros y hospitales, para no llegar a estos extremos».

En esta misma línea, Tomás Toranzo lamenta que no se haya llevado a cabo una vigilancia adecuada de la salud mental de los profesionales de la salud: «La salud mental se ha reconocido como una de las causas que deteriora la salud laboral y que incide directamente en una profesión como la nuestra. Esperemos que se adopten medidas para protegernos y que los entornos de trabajo sean más seguros».

Abandono de la profesión

El agotamiento, la sobrecarga, el estrés, la presión, las jornadas de trabajo interminables... Todas estas circunstancias derivadas de la crisis de la Covid-19 están engrosando el número de profesionales que deciden abandonar su carrera antes de tiempo. «Ha habido mucha más gente que ha abandonado la profesión antes de lo previsto, pedían la jubilación anticipada o dejaban de pedir prórrogas», indica Tomás Toranzo.

Esto se ha hecho latente en los centros hospitalarios malagueños. «Este abandono es una realidad. Es una pena que un médico que estudia seis años de medicina y otros cuatro de residente abandone esa carrera profesional por agotamiento o porque sus aspiraciones se han ido al traste», señala Juan Carlos Navas. Del mismo modo, Carmen Gaona asegura conocer a «bastantes profesionales que, en vista del agotamiento y la impotencia que tienen, se ven tan presionados que deciden jubilarse anticipadamente».

Este fenómeno agrava una situación que estos trabajadores llevan tiempo denunciando, la falta de personal. Esto, denuncian, deriva «en un aumento de las cargas de trabajo que está contribuyendo a que este abandono de la profesión sea mucho más acentuado de lo que era anteriormente», explica Toranzo. El presidente de la CEMS insta a tener en cuenta esta circunstancia para «organizar el sistema sanitario, cuidar a sus trabajadores y hacer una planificación correcta de las necesidades, para que esta situación se pueda solucionar a la mayor brevedad, porque mal futuro tiene un sistema sin médicos».

En este sentido, las organizaciones sindicales denuncian no contar con el apoyo de la Administración: «El sistema sanitario público no está teniendo el respaldo y las ayudas que merece. No se están aportando las contrataciones ni los medios para corregir todas las deficiencias que hay», denuncia Carmen Gaona. Por su parte, Juan Carlos Navas defiende la necesidad de incorporar personal a las plantillas del sistema público andaluz: «Los problemas de plantilla es la principal lacra por la cual tenemos esta sanidad tan deteriorada».