En la década de los 80 del siglo pasado se llevó a cabo una campaña nacional para concienciar a la población para no consumir pescados inmaduros, pequeños, alevines, al fin, con unos expresivos dibujos y un eslogan que se hizo popular: «Pezqueñines, ¡no, gracias!».

Naturalmente, una de las zonas más afectadas por la pesca y consumo de pescado pequeño era Málaga, y la especie más marcada por el consejo y prohibición, el chanquete.

Para hablar precisamente del chanquete acudí al catedrático de Ecología de la Universidad de Málaga, Xavier Niell. Aunque no era malagueño estaba al tanto de la campaña de los pezqueñines, sabía lo que el chanquete representaba en la gastronomía malagueña, que no todo lo que se pescaba era chanquete, que en las capturan iban más alevines de otras especies. Hoy, el doctor Niell está, como yo, jubilado, reside en Mallorca pero no pierde sus lazos con Málaga.

¿Por qué hoy me acuerdo de los chanquetes cuando ya apenas se ven por ahí? Por un lado, porque a veces añoro su consumo, y por otro por la revelación que me ha supuesto la lectura de la novela ‘La pista de arena’ de Andrea Camilleri, escritor italiano fallecido en 2019.

El chanquete

Alfonso Canales, con sus saberes y privilegiada pluma, publicó en la revista Jábega (Número 11, septiembre de 1975) un trabajo titulado ‘Chanquetes’, donde está todo lo que uno quiera saber del Aphya minuta, nombre científico elegido para su identificación, elección que al parecer tampoco fue un acierto.

Según Canales, en su documentadísimo trabajo en el que recoge textos de Plinio, Medina Conde, Lozano y Rey, Alcalá Venceslada y otros autores de épocas pasadas y contemporáneas, el que decidió darle el nombre del Aphya minuta al pececillo en cuestión fue el licenciado Gerónimo la Huerta en 1624.

Copio lo que Canales redactó sobre la denominación: «Según Lozano y Rey (naturalista español 1879-1958), el Aphya minuta se conoce en Castilla y Málaga con el nombre de chanquete; en Cataluña con los de chanquet, jonquillo, llanqueta y xanquet; y en Baleares con los de jonquillo y yonquill. En inglés se le da al Aphya minuta el nombre de transparent goby; y en danés, el de glaskutling. El hecho de que exista un góbido parecido al chanquete, pero más pequeño y rosado, el Pseudoaphya ferreri, al que en Mahón se le da el nombre de roseti, refuerza mi creencia en que chanquete equivale a blanquito, aunque los nombres con los que se conoce al pez en Cataluña y Baleares sean reveladores de que ha habido una larga cadena de cruces, contaminaciones y etimologías populares».

Las mejores definiciones

Todo lo que recoge minuciosamente el escritor malagueño sobre el chanquete, sus denominaciones, ortografía, anécdotas, consumo, variedades con latinajos incluidos, lo sintetizaron otros dos malagueños, uno poeta y escritor, y el otro escritor y pintor.

Manuel Alcántara, poeta y escritor, lo dejó en la breve definición: «El chanquete es un aguacero que se fríe» y Manuel Blasco Alarcón, escritor y pintor: «Los chanquetes son alfilerillos de plata, espuma del Mediterráneo».

Y para redondear su admiración por el chanquete, Manuel Blasco escribió en el prólogo del segundo tomo de ‘La Málaga de comienzos de siglo’ publicado en 1976, después de la «espuma del Mediterráneo» agregaba: «Hay que saberlo freír. Recién salidos del mar, bien secos, en un buen aceite muy caliente, al que antes se echa un ajo o un mendruguillo de pan para quitarle el sabor, muy escurridos al servirlo, es manjar delicioso, tal vez la confitura tomada como por las sirenas del Mediterráneo».

La cuantía de la pesca del chanquete es un misterio. Hay datos más o menos exactos del volumen de pesca de las tres especies más populares de Málaga, como la sardina, el boquerón y el jurel. Cuando se permitía la pesca del chanquete, nunca, que yo recuerde, se informó de las cantidades que se capturaban cada año a lo largo de la costa, y ahora que está prohibida, no digamos.

Y Montereale

He sido lector asiduo de las novelas de Andrea Camilleri, preferentemente las protagonizadas por el comisario Montalbano, un tipo de mediana edad, calvo, nadador, mujeriego, aunque tenga una amante o compañera con la que comparte comida y cama de vez en cuando. Como comisario siempre resuelve los robos, los crímenes, las extorsiones, las estafas… A veces la trama es complicada, lo que exige al lector una atención extrema para no perder el hilo de la historia.

Andrea Camilleri, que falleció hace dos años, escribió veinticuatro novelas con el mismo personaje de protagonista. Muchas de sus novelas han sido llevadas al cine y La 2 de Televisión Española las proyecta periódicamente.

El lector se preguntará qué tiene que ver la novelística de Camilleri con los añorados chanquetes de Málaga cuya pesca y consumo están prohibidos; ambas acciones están en vigor… aunque no se cumplan rigurosamente.

Pues tiene que ver, y mucho. En su novela ‘La pista de arena’, en dos ocasiones se describen los platos elegidos por el protagonista para comer: chanquetes fritos y croquetas de chanquetes.

La trama de la novela está centrada en Montereale, zona marítima de Sicilia. Por lo que cuenta, el chanquete se consume tal y como lo hacíamos en Málaga hasta la prohibición. En la misma zona costera de Sicilia se habla de otras especies que se capturan y consumen, como quisquillas, langostinos, calamares, erizos de mar, mejillones, chipirones, calamaritos…, vamos igual que en Málaga.

Si tuviera menos años me trasladaría a Montereale para hincharme de los añorados chanquetes, si es que no se ha vedado su captura como en España.

En Génova, hace años, se consumían los chanquetes igual que en Málaga; ahora, no lo sé.

El chanquete ha muerto, como el protagonista de la famosa serie ‘Verano azul’, cuya muerte conmocionó a media España hace bastantes años. Murió Antonio Ferrandis primero en la ficción y después en la realidad. Da nombre a una playa, a algún chiringuito, a un espacio concreto de El Palo… y los chanquetes chinos, que no sé de qué están ‘hechos’. Por si acaso, paso de comerlos.

Y Nueva York

Y para rematar este capítulo voy a recordar algo que me sorprendió cuando lo leí. Fue una crónica del corresponsal español de un periódico (no me acuerdo de cuál) en la que contaba que, en la desembocadura del Hudson, en el mismísimo Nueva York, ¡había chanquetes!, y que no se pescaban porque ese tipo de peces –tan pequeños- no se consumían.

Tenía que ser verdad porque el periodista no se lo iba a inventar. Con lo que hoy es el río Hudson, presumo que los pezqueñines habrán desaparecido.