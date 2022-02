Los empresarios malagueños y andaluces continúan muy preocupados por el impacto de la pandemia en la economía y temen que durante los próximos meses, cuando haya que empezar a devolver los créditos ICO (abril) y cuando acabe la moratoria del Gobierno que está permtiendo a las compañías con deudas la obligatoriedad de declararse en concurso de acreedores (30 de junio), haya "miles de empresas" que se vean abocadas a la quiebra. Por ello, la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la Universidad de Málaga, en colaboración con la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA) y la Fundación para el Estudio de la Viabilidad Empresarial, han presentado este lunes el proyecto 'Andalucía Viable', un nuevo servicio de diagnóstico de viabilidad financiera para que autónomos y empresas puedan chequear de forma "ágil y asequible" su actual estado y prepararse mejor para lo que esté por venir.

La línea de acción más novedosa el denominado "marketplace" empresarial, una plataforma digital con la que las firmas participantes pueden exponer a otras su interés en realizar operaciones de venta o reestructuración o acceder a un registro de inversores interesados en proyectos empresariales en Andalucía. "Andalucía Viable" ofrece también estudios y diagsnósticos preventivos de viabilidad empresarial ante la incidencia del Covid que pueden estar disponibles en 72 hroas hábiles y que incliyen análisis patrimonial, de capital y de liquidez.

Ya en el año 2020, la CEM y la la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA desarrollaron un servicio de diagnóstico para las empresas malagueñas, favoreciendo el análisis de su situación financiera y la orientación de sus acciones en la búsqueda de soluciones "realistas y accesibles". Tras la buena acogida que se obtuvo (hubo cientos de consultas), el proyecto ha ampliado en este 2022, ampliándolo además a todo el territorio andaluz.

"Andalucía Viable" está estructurado en cuatro líneas de acción -marketplace empresarial, I+D+i, consultoría y formación-, que permitirá a las empresas obtener un diagnóstico de situación y recomendaciones para llevar a cabo, preventivamente, acciones de mejora de su viabilidad financiera.

El servicio se ha presentado en un acto celebrado en el Rectorado de la UMA en el que han intervenido Javier González de Lara, presidente de la CEM de la CEA; Daniel Pastor, presidente de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA y Julio Diéguez, director académico de la Cátedra de Viabilidad Empresarial de la UMA.

González de Lara ha afirmado que son "muy conscientes" de que todas las dificultades financieras y organizativas que han atravesado las empresas con la crisis del Covid que, según ha explicado, ha "robado" a todos estos negocios dos años de actividad, impactando "con mayor crudeza en aquellos con menor capacidad de respuesta, como son las pymes y los autónomos".

"Es crucial ofrecer a nuestro tejido productivo herramientas de soporte y auxilio empresarial en materia de gestión, especialmente financiera, que favorezcan la toma de decisiones informadas frente al futuro", ha apuntado.

El proyecto se centrará en la formación de empresarios y directivos, en colaboración con los colegios profesionales de economistas y abogados y las facultades de Económicas y Derecho. Esta formación ha de basarse en cursos con certificados de asistencia y presenciales. "No se trata de impartir títulos, sino de procurar conocimientos prácticos que sirvan para mantener la salud empresarial", ha señalado por su parte Daniel Pastor.

En su opinión, la actual Ley Concursal "no sirve para salvar empresas", dado que de cada 100 firmas que caen a concurso, el 95% acaba en liquidación, en un contexto de gran saturación de casos en los juzgados que hace que los procesos se dilaten mucho. Pastor tampoco cree que la situación vaya a cambiar con la transposición de la directiva europeo que se ralizará a mitad de año. "No a va a arreglar nada. Es mejor no ir a concurso, salvo que tengas una oferta de comprar", ha opinado.