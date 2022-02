El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado hoy la figura del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo como uno de los nombres que sobrevuelan la dirección nacional del Partido Popular, un cargo del que Pablo Casado se niega a dimitir en mitad de una profunda crisis del partido.

"Feijóo me parece un gran activo del Partido Popular. Lo hace muy bien en Galicia, gana muy bien las elecciones, es un gran dirigente político, no tengo duda de ello", ha opinado el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que ha vuelto a reiterar que la crisis generada en el seno del partido a cuenta del supuesto espionaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso -la Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación por una supuesta comisión de Tomás Díaz Ayuso en un contrato de compra de mascarillas- "no es bueno" para España ni para el propio partido.

"Creo que tenemos que estar todos a la altura de nuestra responsabilidad, conformando una sólida alternativa de gobierno como necesita toda democracia", ha defendido.

En cuanto a la dimisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida como portavoz nacional del Partido Popular, una de las primeras dimisiones en la cúpula de Pablo Casado, De la Torre ha asegurado entenderlo "perfectamente".

"Me parece normal que quiera poner su responsabilidad como alcalde por encima de una situación ahora difícil donde él aporta más como alcalde que como portavoz del Partido Popular, lo entiendo perfectamente", ha concluido.