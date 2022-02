«Desde febrero del 86». José Manuel Molina cumple su año número 36 trabajando en la Universidad de Málaga. Ha pertenecido siempre al colectivo laboral de la institución y ha recorrido durante todos estos años distintas conserjerías de las facultades del campus.

Asimismo y por su «condición de telefonista» también trabajó en la centralita de Teatinos, ahora ya desaparecida y que estaba ubicada en la zona del Jardín Botánico.

La centralita era el lugar donde se recibían todas las llamadas en la UMA y sus empleados, sus ‘chicos y chicas del cable’, se encargaban de derivar las peticiones a los centros correspondientes.

Las consultas eran de todo tipo, como explica José Manuel: «De las temáticas más diversas que se te puedan ocurrir, porque ahí llamaban desde profesores, particulares, gente preguntando por estudios».

Precisamente fue allí donde vivió una anécdota que recuerda con cariño y humor. «Cuando yo era telefonista en Teatinos me llamaron desde Noruega, una señora, hablando bien castellano. Llamaba por un problema que tenía, no recuerdo exactamente cuál era pero estaba muy apurada».

José la recondujo a dónde creía que le podían solucionar el problema y así ocurrió finalmente. Es por eso que el malagueño narra: «Llamó de segundas diciéndome lo agradecida que estaba por haberla ayudado. Y me dijo: Fíjese si estoy agradecida que le voy a enviar una caja de salmón noruego». José narra que entonces se echó a reír porque le hizo gracia «la ocurrencia que había la mujer», a lo que ella reaccionó diciéndole: «Pero no se ría que el salmón noruego no es cosa de risa».

Aunque es una historia entrañable, según las palabras del propio José, no tuvo un ‘final feliz’, pues relata: «Por supuesto no vi cajas de salmón noruego, yo tampoco lo esperaba».

José Manuel matiza que, sin embargo, «otras anécdotas graciosas no son especialmente contables».

Actualmente, ocupa un puesto en la conserjería del Centro Internacional de Español de la UMA, ubicado en la zona de Echeverría del Palo, barriada en la que también reside.

La UMA informatizada

«Como ya el sistema telefónico está integrado en todas las facultades, pues desaparecieron en su momento las centralitas», detalla José Manuel.

Este es el Servicio de Información, Conserjería y Atención al Usuario, en sus siglas SICAU, que «ha convertido a todas las conserjerías en centros de información».

Este fue el motivo que llevó al traslado de José al Palo y que él aceptó con gusto: «Yo lo vi encantado», asegura-

El Centro Internacional de Español comparte sede con la Fundación General de la UMA (FGUMA) y ofrece clases de este idioma a todos los interesados, sean o no alumnos de la institución a la que pertenece. Ha sido allí donde José ha percibido los grandes y rápidos avances en tecnología dentro de la universidad.

«De golpe y casi sin darnos cuenta porque el acceso a internet se conoce desde hace pocos años relativamente».

Este malagueño insiste en que «la carga de trabajo la verdad que aumenta», aunque él lo percibe como una herramienta «súper positiva».

Así lo narra: «Yo me levanto de la cama cada día para trabajar. Si no es nada estresante ni físicamente laborioso pues lo hacemos, se atiende al público a la perfección».

La integración de la tecnología en el funcionamiento de las conserjerías de la universidad les ha permitido dar un servicio más integrado a los estudiantes y a la comunidad docente.

«Antes dábamos información, ahora ya solucionamos problemas, incluso si alguien se quiere matricular le decimos plazos de matrícula, requisitos», detalla José Manuel.

Ejemplifica su rutina laboral con su anécdota de la mujer de Noruega: «Si yo en su día la puse en contacto con quien podía solucionarle el problema, ahora yo le solucionaría el problema directamente».

Asimismo, el malagueño explica que una de las ventajas de que la UMA se haya informatizado es que «todo está centralizado, con lo que, por ejemplo, para la apertura y cierre de las pantallas y de los equipos informáticos, se hace directamente desde la conserjería (...). No hay que ir aula por aula cerrando ordenadores».

Su otra pasión

Todos estos años ha compaginado su trabajo en la universidad con su otra pasión, el que es su hobbie principal, tocar el violín en una panda de verdiales.

Su amor por esta música tradicional malagueña nació en su infancia: «Mi padre estaba en verdiales, también tocaba en pandas y de ahí me viene mi afición».

En concreto, pertenece a la agrupación de Santo Pitar, que recibe su nombre de un paraje natural ubicado en la carretera entre Comares y Olías y que surgió en el año 1983.

La inquietud por conocer el origen histórico de estos cantes le llevó a iniciar una investigación que recoge en su libro Fiesta de verdiales. Una aproximación a sus orígenes y que presentó en el Rectorado de la UMA en el año 2010.

«Me hizo ese favor el vicerrector de Información de aquella época», detalla José Manuel. El estudio fue editado por la Federación de Pandas de Verdiales y sufragado por la Diputación Provincial.

«Esto tiene que venir de algún sitio, de algún momento histórico y empecé a investigar». Su libro, ya considerado de culto por los aficionados a esta tradición cultural, contiene datos, hipótesis, curiosidades y bibliografía sobre el nacimiento de los verdiales.

Inauguración del Carnaval de 2016

«De mi relación con los verdiales me comprometieron en el año 2016 a dar la charla inaugural del Carnaval de Málaga, en el salón de actos del Museo Picasso», relata el malagueño. Y añade que basó su intervención en «buscar la relación en origen entre los verdiales y el carnaval y la verdad que fue muy interesante», y que se sintió muy honrado de poder haber participado.