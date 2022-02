La plaza de la Marina ha sido el lugar elegido por la comunidad ucraniana para concentrarse este jueves para mostrar su rechazo a la guerra iniciada por Rusia contra su país y para mostrar su solidaridad con los habitantes del país y con sus familiares y amigos que aún residen allí. Casi 200 personas se han dado cita en el lugar con pancartas pidiendo la paz y con mensajes contra el presidente Putin y con banderas ucranianas, demostrando que desde Málaga no abandonan a sus compatriotas.

Familias enteras y personas de todas las edades, niños y mayores, han rezado por el futuro de Ucrania y han entonado su himno, después de que muchos hubiesen participado en varias misas que se han celebrado en la capital malagueña, en las Mercedarias y en Santa Rosa de Lima.

"Estamos todos reunidos aquí en Málaga porque todos lo que queremos es la paz, no queremos la guerra", ha explicado Nadia, una de las asistentes a la manifestación. "Estamos en el siglo XXI y esta guerra parece increíble", ha indicado, agradeciendo a todo el mundo el apoyo que le están dando a la comunidad. "Hay gente muy buena orando por Ucrania, mi madre me ha llamado también y me ha dicho, hija no te preocupes, vamos a orar y Dios nos salvará".

"Nosotros somos inocentes, no tenemos culpa de esta guerra". "Nosotros somos pobres y no tenemos fuerza para protegernos y sabe todo el mundo que nos va a matar", ha lamentado la joven ucraniana.

Una de las manifestantes, ucraniana de nombre María, ha reclamado en nombre de los concentrados sanciones "muy fuertes" contra Rusia, al tiempo que sobre la UE ha dicho que "basta ya de hablar diplomáticos" y que lo que precisan es "apoyo concreto y verdadero", según ha recogido Efe.

"Stop a la guerra y lo tenemos que hacer todos, no solo los ucranianos", ha destacado al tiempo que demandaba "fuertes sanciones ya, ayuda militar ya", se refería a "ocho años de guerra", consideraba "catastrófica la situación" y hablaba de una "guerra casi mundial que empiezan los rusos y (Vladimir) Putin", ante lo que cree que no se pueden cerrar los ojos.