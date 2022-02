El Limonar pide equipamientos y la ampliación de la línea 32

Enrique Rodríguez, presidente de la Asociación de Vecinos Limonar Caleta, repasa con La Opinión las demandas más importantes del barrio. El dirigente vecinal hace una primera reflexión: «El político se cree que esto es un reducto del PP pero no es un reducto de nadie» y recuerda que El Limonar es «el segundo barrio que más IBI paga y tenemos necesidades, reivindicaciones razonables», precisa.

La primera reivindicación es la biblioteca y centro cultural, una antigua demanda vecinal que ya tiene terreno reservado en la calle La Era, sobre el parking de Pinos del Limonar. Como recuerda Enrique Rodríguez, el compromiso del concejal de Urbanismo, Raúl López, en la última reunión con la asociación de vecinos fue que el equipamiento estaría listo a finales de este año.

Dado que las obras no han comenzado el presidente destaca: «Estamos tremendamente contentos pero nos tememos que se quede en promesas».

Además, aprovecha para recordar que la asociación de vecinos, que tiene mucha actividad, no cuenta con una sede; de hecho, en la actualidad se reúne en la parroquia de San Miguel, así que el centro cultural sería de gran utilidad.

La línea 32

Y sigue siendo una reclamación del Limonar la ampliación de horarios de la línea 32 de la EMT, algo que en 2018 llevó a los vecinos a concentrarse con pancartas y a cortar la entrada del paseo del Miramar con la avenida del Pintor Sorolla.

Enrique Rodríguez recuerda que el último autobús que sale de la avenida de Andalucía con destino al barrio tiene su salida a las 21.30 horas, con lo que los vecinos «no pueden disfrutar del Centro y si cogen el 3 y se bajan en la parada del Parque San Antonio, no pueden andar dos kilómetros hasta sus casas».

Un horario tan exiguo, lamenta el presidente, obliga a los vecinos a usar el taxi. El presidente recordó que en noviembre de 2021 volvieron a trasladar esta demanda al concejal de Movilidad, José del Río, que quedó en estudiarla.

Para la asociación de vecinos, el autobús debería ampliarse como mínimo hasta las 23.30 y si no pudiera ser todo el año, «por lo menos en primavera y verano». «¿Qué coste puede tener dos horas más de autobús?», se pregunta el presidente, que no cree que supere los 2.500 euros al mes.

Aceras y arroyos

La Asociación de Vecinos Limonar Caleta también se muestra «muy preocupada» por el estado de algunas aceras del barrio. Enrique Rodríguez remarca que hay muchos vecinos mayores de 65 años y «con la cantidad de gente mayor que hay se han producido bastantes caídas», lamenta.

Al mismo tiempo, considera que la limpieza y mantenimiento de jardines «funcionan fatal». El presidente también se muestra preocupado por el estado del arroyo Toquero y el de La Caleta y pide que se aumente la profundidad de los cauces. «Hay peligro de un susto muy grande en el momento en que llueva torrencialmente», advierte.

Respuesta del Ayuntamiento

El concejal de Urbanismo, Raúl López, informó a este diario de que esperaban la entrada en vigor del presupuesto «para sacar las licitaciones» del nuevo centro cultural y biblioteca. Y en cuanto a terminarlo este año manifestó: «Haremos todo lo posible».

Por su parte, el concejal de Movilidad, José del Río, señaló que su área no tiene ninguna petición de ampliación del horario de la línea 32 y pidió a la asociación que se la haga llegar al distrito o a la EMT. «En su momento no hubo posibilidad porque en ese horario que pedían la utilización de la línea era muy pobre, no obstante, si hay una nueva petición no hay inconveniente en estudiarla», indicó.

Por otro lado el concejal de Málaga Este, Carlos Conde, quiso resaltar ayer la buena colaboración entre la asociación de vecinos y el distrito, algo que se materializó hace poco en una visita «para priorizar actuaciones». Entre ellas, el arreglo de tramos de acera como en la calle San Vicente de Paúl, además del sellado de un alcorque. También se han iniciado las obras para un rebaje para el centro de salud, por la parte de República Argentina y se pondrá un paso de cebra elevado en la bajada de Sierra de Grazalema.

Además, a petición de los vecinos el distrito colocará barandas de protección en la calle Sierra del Co y en el arroyo de la Caleta, a la altura del paseo de Sancha.

Carlos Conde recordó además las obras de mejora de la zona de la Fuente de Berrocal y el parque Baden Powell, así como en la avenida de las Palmeras del Limonar y el plan de asfaltado de las principales calles del barrio. Por último, anunció el soterramiento de cables en varios puntos del barrio y la mejora de la limpieza en sitios problemáticos, así como en los arroyos que, subrayó, según los informes son seguros.