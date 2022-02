Los restos hallados en los Baños del Carmen pertenecieron al antiguo Convento de la Merced

La semana pasada, Málaga fue conocedora de toda una operación entre la Policía Local y la Gerencia Municipal de Urbanismo para evitar la sustracción con alevosía de nuevos vestigios del rico patrimonio histórico que emerge desde las tierras malagueñas.

En este caso se trata de dos restos de columnas históricas que dos personas trataban de sacar de la arena en la playa colindante a los Baños de Carmen. Así, fueron sorprendidos por la Policía Local, que dio parte a Urbanismo y este, a través del Servicio de Conservación y Arqueología, se apresuró para recoger y custodiar los restos, que deberán ser estudiados con la Junta para determinar su futuro, entre ello, su posible exposición.

Finalizado el rescate de estos dos capiteles, quedaba por saber cómo habían llegado ahí. Y esa pregunta no se refiere a cómo acabaron en la arena -con toda seguridad, arrastrados desde los Balnearios por el temporal- sino cómo esos dos capiteles de aspecto renacentista habían acabado en las inmediaciones de los Baños del Carmen, construidos en 1918.

La pista clave la dio uno de los capiteles -en la foto de a continuación-, que luce el escudo de la orden mercedaria labrada en la piedra. Esto lo relaciona directamente con el antiguo Convento de la Merced de Málaga, ubicado donde ahora se encuentra el mercado de la Merced y adosado a la iglesia de la Merced, también demolida.

Así lo aclara el profesor de Historia en la Universidad de Málaga y autor del libro ‘Málaga Conventual’, Francisco Rodríguez Marín, que explica que ambos capiteles -no exentos, es decir, que la piedra no está labrada por detrás porque estaban incrustados en la pared y recibían el peso de una viga- datan del siglo XVI.

En cuanto al otro capitel -en la foto de a continuación-, probablemente también pertenezca al Convento de la Merced, aunque con menor seguridad: «Aquí es muy difícil de decirlo porque no hay ningún documento que lo diga. Por lógica se entiende que es probable que si en un momento determinado se demuele y va a un polvero, que proceda también de la Merced, pero no tenemos la certeza absoluta. El que tiene el escudo mercedario no tiene duda», explica Rodríguez Marín.

Comprados en un polvero

El Convento de la Merced fue desamortizado en 1836, aunque el edificio siguió en pie hasta 1872. Durante esos años se empleó como cuartel, donde estuvo instalado el ramo de infantería, según recuerda el profesor.

Es durante la primera República Española cuando se ordena su demolición y se destina todo el material -ladrillos, piedras, columnas...- para la construcción de nuevas calles y otros aprovechamientos.

«Era muy habitual, todo eso se aprovechaba. Salían al mercado de anticuario, de materiales de construcción, de derribo... y los podía comprar todo aquel que lo quisiera», cuenta el historiador. «Estos materiales del Convento de la Merced estarían en el mercado, se comprarían legalmente porque entonces no había ninguna ley que lo prohibiese y lo comprarían constructores para integrarlos en nuevas edificaciones».

Así, para la construcción de los Baños del Carmen, los constructores probablemente fuesen a buscar piezas atractivas de demoliciones pasadas para adornar las columnas de los futuros balnearios.