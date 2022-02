Ucranianos en Málaga: "Tenemos miedo de que le pase algo a nuestras familias"

Rusia ya ha declarado la guerra a Ucrania. El presidente ruso, Vladímir Putin, ha lanzado una "operación militar especial", en la que se está atacando objetivos estratégicos militares. Las topas rusas han bombardeado varias ciudades ucranianas y por ahora, más de 40 soldados ucranianos y 10 civiles han muerto en estos bombardeos.

Una situación que siguen muy de cerca los casi 12.000 ucranianos que residen en la provincia; siendo esta la segunda más grande en número de población de residentes extranjeros en Málaga.

"Me he levantado llorando viendo lo que está pasando, siento impotencia y tengo miedo de que le pase algo a la familia"

Nataliya confiesa que no ha parado de llorar desde que ha escuchado la noticia: "Me he levantado llorando viendo lo que está pasando, siento impotencia y tengo miedo de que le pase algo a la familia", cuenta. Nataliya es natural de Kiev y lleva 22 años en Málaga como maquilladora y esteticista.

Sus hermanos viven en Kiev y en Járkov, dos de las ciudades bombardeadas por Putin. Y aunque por ahora están bien, no se sabe por cuánto tiempo. Si las invasiones van en aumento, supondrá que miles civiles se vean obligados a abandonar sus casas en busca de refugios más seguros: "Mi hermana dice que va a preparar las maletas, pero no tiene a donde ir. No hay refugios en su zona, están en pánico porque no saben qué hacer", asegura Nataliya.

Sin coches ni transportes públicos y con el espacio aéreo bloqueado, los ciudadanos están atrapados: "No hay opciones, están colapsadas todas las salidas. La ciudad no está preparada y si empiezan a bombardear ¿Qué hacemos?", afirma Nataliya.

El inicio de la guerra no estaba entre las previsiones de la ciudadanía ucraniana, ya que no se esperaban que fuese a suceder: "El problema es que Ucrania creía que no iba a haber guerra, no se lo tomaban en serio. El presidente estaba calmando a la población y la gente se había relajado".

Con respecto al futuro de la situación Nataliya lo tiene claro: "Esto seguirá a más, Putin quiere invadir Ucrania y no va a parar. Rusia está mucho más preparada, Ucrania defenderá su tierra pero van a morir millones de personas", reitera.

Además, la OTAN no puede ofrecer su ayuda a Ucrania, al no pertenecer a la organización: "Ucrania está sola", asegura Nataliya. A esto se le suma "la información manipulada" que llega a los rusos: "El presidente ruso intenta convencer de otra realidad. En Rusia salen otros tipos de noticias, según sus medios es Ucrania la que ataca", sentencia.

María Petruk también es ucraniana residente en Málaga desde hace más de 20 años. Ella es profesora en una escuela para niños donde se imparte su lengua materna y además creó una asociación para la comunidad ucraniana que vive en Málaga: "Me encuentro muy mal. Esta situación tiene a mi familia y amigos atemorizados", dice.

A pesar de llevar 22 años en Málaga, María visita cada año su país: "Donde yo vivo siempre se decía que nunca podría entrar Putin. Pero, ahora veo que Putin lleva mucho tiempo planeando esto, está atacando lugares estratégicos", afirma con ironía.

La ciudad de María está a cuatro horas de la frontera con Polonia, tras la invasión muchos de sus familiares han cogido lo esencial y se han escondido en los garajes de sus casas: “Siempre le decía a mi marido que, Putin empezaría una guerra como Hitler la Segunda Guerra Mundial”, asegura. Pero, ante la preocupación María lanza un mensaje: "Necesitamos tranquilizarnos y no entrar en pánico. Putin quiere que la gente se desestabilice", asegura.

La invasión de Ucrania por parte de Rusia es una pésima noticia que, además de pérdidas de vidas humanas, va a afectar a la vida, la economía, la estabilidad en la comunidad internacional. Estamos con el más débil. Prudencia, acierto y rapidez en la solución al conflicto!! FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) 24 de febrero de 2022

Desde su asociación, Nueva Ola, María tiene pensado mandar medicamentos y todo lo necesario para ayudar a sus compatriotas: "Esto va a ir a más y necesito ayudar", reitera. Mientras los ucranianos siguen de cerca la situación, desean que esto se pare: "Solo queremos paz".

El alcalde de la capital, Francisco de la Torre también se ha pronunciado sobre el conflicto en sus redes sociales.