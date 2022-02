El Área de Movilidad del Ayuntamiento de Málaga informa de las afectaciones al tráfico para el domingo 27 y el lunes 28 de febrero con motivo de la celebración del desfile del Carnaval de Málaga 2022 y la XXVIII edición de la Jornada del Pedal de Churriana.

Domingo 27 de febrero

Desfile Carnaval de Málaga 2022 a partir de las 17:30h. Salida de Plaza Fray Alonso de Santo Tomás, Plaza de la Legión, c/ Cerezuela, Puente de la Esperanza, c/ Prim, c/ Atarazanas, c/ Puerta del Mar, Alameda Principal, c/ Marqués de Larios, Plaza de la Constitución, c/ Granada, Plaza del Carbón, Plaza del Siglo, c/ Granada, c/ Méndez Núñez, Plaza Uncibay, c/ Casapalma, c/ Cárcer, c/ Madre de Dios y llegada a la Plaza de la Merced.

Lunes 28 de febrero

XXVIII Jornada del Pedal en Churriana. Salida a las 11:00h. Salida desde Plaza de la Inmaculada, c/ Portales del Popo, Camino de la Huertecilla, Plaza de Lola Flores, c/ Decano Olmo y Ayala, c/ Benito Juárez, c/ Caliza, c/ Francisco Baguena Novella, Plaza Santa Ángela de la Cruz, c/ Elisa Rosas, Camino de la Huertecilla, c/ Portales del Popo, Plaza de la Inmaculada, c/ La Vega, c/ Monsálvez, c/ Enrique Van Dulken, c/ Doctor Ramos Acosta, c/ Sedella, c/ Ángeles Rubio Argüelles, c/ Torremolinos, c/ San Javier , c/ Enrique Van Dulken, c/ Rigoberta Menchú, c/ Grice Hutchinson y llegada a Plaza de la Inmaculada a las 12:30h.