Los partidos cambian la hoja de ruta en Andalucía al diluirse el adelanto electoral

Los resultados de Castilla y León y la crisis del PP han cargado de razones al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para replegarse y alejar la convocatoria de los comicios que deben celebrarse este año. De repente, se ha enfriado el tablero político con un efecto dominó en el resto de fuerzas. Al diluirse el adelanto electoral, a los partidos no les ha quedado otra que cambiar la hoja de ruta en Andalucía.

El PP se encapsula

Aunque quien más lo conjugaba era el socio Juan Marín, tanto a Juanma Moreno como a Elías Bendodo les ha servido el verbo ‘encapsular’ como el paraguas ideal para aguantar el chaparrón que caía sobre la sede del partido en calle Génova. Este daño de la imagen del PP y una hipotética dependencia de Vox serán sorteados por una apuesta casi absoluta por la gestión realizada en la comunidad autónoma. El perfil moderado de Juanma Moreno ascenderá casi a la categoría de eslogan electoral para conservar la ventaja que dan las encuestas y aspirar a una mayoría parecida a la de Ayuso en Madrid. El protagonismo andaluz en la nueva dirección nacional será recibido con la cautela a la que obliga su coincidencia con un año electoral como este 2022.

El PSOE exhibe a Espadas

Al PSOE no le queda otra que ‘verlas venir’ y confiar en que el viento deje de soplar de forma tan favorable para el PP. La alianza con Vox que sugiere el resultado de Castilla y León y la crisis de Génova llevaron a Juan Espadas a amagar con un cambio de estrategia, orientado a forzar el adelanto electoral, que no está tan claro. Entregarse con Vox a un bloqueo parlamentario puede resultar temerario. Cuando todo indicaba que habría comicios en mayo, los socialistas empezaron a exhibir al no tan conocido Juan Espadas, con la ‘gira’ que recorre la comunidad y una ambiciosa campaña publicitaria que ha multiplicado su rostro en la calle.

Vox no se repliega

La formación de derecha es la que menos se ha replegado de todas y continúa abonada a su agresiva exigencia de la convocatoria inmediata de elecciones. Lo demuestra cada vez que le retira su apoyo al PP en el Parlamento y, sobre todo, con los ataques a la gestión de Juanma Moreno que acapara el discurso de sus dirigentes. Además, pone en el centro de la diana en el PSOE con autobuses que recorren la región con referencias a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Sin embargo, su tono de campaña electoral contrasta con la negativa a oficializar la consabida candidatura de la diputada alicantina Macarena Olona a la presidencia de la Junta. Por lo pronto, Olona reincidirá en Sevilla para celebrar, como el año pasado, un 28-F paralelo al oficial. El propio Santiago Abascal no pierde de vista la ambiciosa apuesta por Andalucía hecha por Vox y, en días pasados, recordaba su exigencia de formar parte del próximo Gobierno andaluz para apoyar al PP, al igual que ya ha hecho en Castilla y León.

Pendientes de Yolanda Díaz

A las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE les ha venido bien el retraso en la convocatoria de elecciones. El hecho de que no vayan a celebrarse en primavera les permitirá incluir en la ecuación la posibilidad de una implicación más consistente de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A ella se encomendaría como revulsivo la existencia de una lista única en la que se integrasen Izquierda Unida, Podemos, Más País con su marca Andaluces Levantaos o, incluso, Adelante Andalucía. El nuevo partido de Teresa Rodríguez no ha dado el no definitivo pero se ha levantado de la negociación existente con su propio espacio político como prioridad actual. La readmisión de sus parlamentarios y concejales de los grupos de los que fueron expulsados es la condición principal. Y el sello de Yolanda Díaz lo verían con buenos ojos si no se ciñera a la filosofía de Unidas Podemos sino a otro proyecto distinto, lo cuál complicaría el acuerdo por el otro flanco contrario. Mientras todo está paralizado y en el aire, los mediadores de la sociedad civil desafían a las encuestas y sostienen que un frente único de estas fuerzas daría siete escaños más.

Ciudadanos gana tiempo

La vocación -aparentemente compartida por el PP- de agotar la legislatura es la única garantía que tiene Ciudadanos para seguir en el Gobierno andaluz. Los sondeos arrojan, como en todo el país, un coqueteo con la pérdida de la representación que le obliga a buscar otras vías y a confiar en la nueva etapa del PP, para alargar la sintonía en el Gobierno de coalición otros cuatro años. Por lo pronto, Juan Marín gana tiempo. Que no es poco. Eso sí, seguirá lidiando con la división interna de su grupo parlamentario.