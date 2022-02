Los jóvenes le dan la espalda al campo por culpa de la sequía y los bajos precios

El campo malagueño se muere. En cuestión de años se jubilará una generación que no ha encontrado relevo entre sus hijos y nietos, como denuncian los sindicatos agrarios. La actual sequía y los bajos precios pueden representar «la puntilla definitiva, teniendo en cuenta el enorme incremento de los gastos en el último año».

El presidente de Asaja en Málaga, Baldomero Bellido, resume en una frase el drama que padece en la actualidad el sector agrícola y ganadero: «Estamos haciéndoles ver a muchos jóvenes, que vienen a asesorarse con toda la ilusión del mundo, que deben dedicarse a otra actividad que no sea la agricultura. Porque las explotaciones que nos plantean en muchísimos casos se puede demostrar fácilmente que no son en absoluto rentables».

No se trata de bajar de la nube a los posibles campesinos a capricho. «Tenemos que ser sinceros, que no puedan después acusarnos de no advertirles de la inviabilidad de las fincas o parcelas que quieran explotar. Los números son los que hay. De momento no es un problema la falta de mano de obra, como en Almería o Huelva, pero sí lo son aspectos como la falta de infraestructuras hídricas que garanticen los riegos, los precios tan bajos en origen que sufrimos en este momento y los elevados gastos, liderados por la electricidad o el agua».

Para otros portavoces de sindicatos como UPA, COAG o las cooperativas agro-alimentarias de Málaga, la sociedad entera debe ser consciente de lo mucho que hay en juego sin un sector agrícola fuerte, al servicio de una provincia que adolece de grandes industrias. Por este motivo invitan a la sociedad malagueña a que sea partícipe de la gran tractorada que el próximo 3 de marzo reivindicará en Antequera mejoras para el campo andaluz.

Y para justificar la movilización, con datos sobre la mesa, Asaja se remite a su informe anual de 2021 donde subrayaba cómo Málaga va arrastrada a un sector agrario cada vez de más edad y testigo directo de un interior abonado a la despoblación: «Los niveles de facturación agraria se mantienen, aunque es cada vez más difícil mantener rentabilidad, y en bastantes sectores se está trabajando por debajo de los costos de producción, con pérdidas, lo cual no anima al tan esperado relevo generacional propiciando así el despoblamiento rural», especificaba dicho informe.

El presidente de esta agrupación que lleva a los jóvenes agricultores en sus siglas, Baldomero Bellido, insiste en que 2021 «no sólo no ha supuesto una mejora de la dramática situación que teníamos en 2020, acrecentada por la pandemia, sino que ha conllevado un claro empeoramiento». Agrega en cifras que durante los últimos meses del pasado año aumentaron los gastos de la energía hasta en un 270%, un 40% los de los plásticos, un 30% en los piensos y un 230% en cuanto a los fertilizantes.

De cara al manifiesto que servirá de eje para la tractorada del próximo jueves 3, los sindicatos aluden asimismo a «la competencia cada vez más acusada de terceros países», respecto a las producciones malagueñas y del resto de Andalucía. Exigen en este sentido acciones directas de las administraciones implicadas en el futuro del campo andaluz, de forma que al menos se cubran los costes de las explotaciones. Ponen como ejemplo la nueva Ley de la Cadena alimentaria, al entender los agricultores «que no ha demostrado efectividad» o que, tras su publicación, incluso se observan «graves problemas para ser aplicada».

La Junta de Andalucía ha señalado por su parte que en este momento hay en marcha una convocatoria de ayudas para menores de 41 años que por primera vez vayan a instalarse como nuevos agricultores, «ya sea como titulares exclusivos o no, mediante la implantación de un plan empresarial viable técnica y económicamente».

Un programa prorrogado desde 2020 hasta este año

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible incluyó para el presente ejercicio 80 millones de euros para ayudar a jóvenes agricultores a poner en marcha nuevas explotaciones. Estas subvenciones se enmarcan en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, que justo en plena pandemia fue prorrogado hasta el presente año.

Los técnicos de las agrupaciones sindicales reconocen la importancia de este tipo de ayudas, pero inciden en que los beneficiarios deben demostrar técnicamente la viabilidad de las explotaciones, algo «cada vez más utópico».