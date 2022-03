El PP se empeña en pasar la página de su ‘semana trágica’

Tras pactar una transición de un mes para Pablo Casado, al PP no le queda otra que mirar hacia adelante. Ahora, sus barones se empeñan en cortar la hemorragia y pasar la página oscura de la ‘semana trágica’ transcurrida entre los días 17 y 23 de febrero. A continuación, se resumen cronológicamente los momentos álgidos de la crisis.

Jueves, 17 de febrero

Planteamiento encarnizado como antesala de un nudo sangriento y el desenlace letal, que se acordó siete días después. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, enciende la mecha y comparece tras las acusaciones de supuesto espionaje a su hermano, en relación a la compraventa de material sanitario durante la pandemia que arroja la sombra de la duda sobre su Gobierno. Ayuso se despacha a gusto contra la dirección nacional. Tan duros son sus ataques que el secretario general, Teodoro García Egea, le responde -anunciando que se le abre un expediente informativo- en otra comparecencia mientras Pablo Casado aguarda en un segundo plano. Después, Ángel Carromero presentó su dimisión como coordinador general de la Alcaldía de Madrid por su presunta relación con la supuesta trama de espionaje al hermano de Ayuso.

Viernes, 18 de febrero

El PP andaluz mueve ficha para mostrar su descontento. Al mediodía, en una visita a las obras del malagueño río Guadalmedina, Elías Bendodo asegura que «desde el sur no reconocemos a nuestro partido». De este modo, el consejero de la Presidencia reclama una solución en el PP nacional «más pronto que tarde» y «que den todas las explicaciones que tienen que dar, por el bien de todos». Los protagonistas del enfrentamiento dan la cara en plena jornada de resaca. Ayuso defiende que su hermano ‘solo’ cobró 55.000 euros por la gestión de las mascarillas. Y Pablo Casado habla por primera vez con una pregunta inquisidora incrustada en su oratoria: «¿Cuando morían 700 personas al día puedes recibir 286.000 euros?»

Sábado, 19 de febrero

La dirección nacional del PP recula y asegura que cerrará el expediente informativo abierto contra Isabel Díaz Ayuso, pese a que solo han transcurrido 48 horas desde que el secretario general, Teodoro García Egea, anunció la puesta en marcha de este procedimiento. Trasciende que el viernes Pablo Casado mantuvo un encuentro secreto con Ayuso y que acepta las explicaciones dada por ellas, de modo que será ‘perdonada’ tras aportar la información requerida. En cambio, la presidenta de Madrid califica de «infructuosa» la reunión y sigue sintiéndose víctima de una persecución orquestada por su propio partido.

Domingo, 20 de febrero

Isabel Díaz Ayuso y sus partidarios son ríen tras asestarle otro golpe a Pablo Casado. Un clamor contra la gestión del aparato de calle Génova atraviesa un acto de protesta, que atrae a unos 3.000 seguidores de la presidenta madrileña hasta las inmediaciones de la sede del partido. La multitud rodea el edificio de Génova y jalea la figura de la presidenta madrileña considerándola la aspirante perfecta a la presidencia del Gobierno de España. Ni más ni menos. El presidente nacional confía en remontar la situación en el Comité de Dirección convocado para el lunes, en el mismo edificio que rodearon los afiliados afines a Isabel Díaz Ayuso.

Lunes, 21 de febrero

De la reunión del presidente nacional con los miembros del Comité de Dirección del PP, se desprenden algunas de las cartas que pretende jugar el aparato. Pablo Casado intenta ganar tiempo con la convocatoria de la Junta Directiva Nacional para una semana después. El movimiento genera el enfado del presidente andaluz, Juanma Moreno, quien protesta por el hecho de que la reunión fuese prevista para el lunes 28 de febrero, Día de Andalucía. Finalmente, el PP da a entender que la cambiará para celebrarla una jornada después, pero no procede a convocarla oficialmente. Todo apunta a que Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han pactado para forzar la salida del presidente del PP. La madrileña aclara que está centrada en Madrid y que no pretende optar al poder nacional en el Palacio de La Moncloa. Y el gallego no le hace ascos a la posibilidad de convertirse en el sucesor orgánico de Casado. Tras la ausencia en el Comité de Dirección del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, se vislumbra su posterior dimisión como portavoz nacional del PP.

Martes, 22 de febrero

El verdadero ‘día D’. Desde por la mañana, la pérdida de apoyos por parte de Casado se hace muy patente. Empieza a quedarse solo en el grupo del Congreso de los Diputados y en su núcleo duro ya solo permanecen leales Pablo Montesinos, Ana Beltrán y Antonio González Terol. Las direcciones provinciales y regionales del partido también son un clamor contra él. Se rumorea que va a dimitir esa misma tarde. Pero, al final, quien sí dimite es su secretario general, Teodoro García Egea, en lo que parece una nueva concesión a los ofendidos barones. A su vez, se formaliza la convocatoria de la Junta Directiva Nacional precisando que en ella se someterá a votación la convocatoria de un congreso extraordinario. La masa crítica se queda más contenta y el desenlace se aplaza a la reunión del miércoles en Génova con los presidentes autonómicos. La opción Feijóo ya es una realidad aplaudida en Andalucía. Se conoce que Anticorrupción investigará los contratos con el hermano de Díaz Ayuso. Y el Ayuntamiento de Madrid pone en marcha una comisión de investigación sobre el presunto espionaje.

Miércoles 23 de febrero

A Pablo Casado le depara una jornada repleta de instantes trascendentales. Pese a que muchos miembros del rebelado grupo parlamentario se lo desaconsejan, el presidente del PP acude a la sesión de control del Congreso de los Diputados y le hace a Pedro Sánchez la pregunta que había registrado. El discurso de Casado es una despedida en toda regla y el presidente del Gobierno derrocha diplomacia para desearle lo mejor a nivel personal y prometer que no convocará elecciones anticipadas para aprovechar la hemorragia interna del PP. Tras el turno de mañana, la tarde se sugiere decisiva. Primero, Casado se reúne a solas con quien está llamado a tomar las riendas: Feijóo. Y, posteriormente, se celebra la reunión programada con los barones territoriales. Juanma Moreno llega a Génova asegurando que Casado merece después de tres años de duro trabajo «tiempo, espacio y cariño». Y así se hace.

El ‘aquelarre’ de las regiones no le corta la cabeza en directo y se fija una hoja de ruta para consumar la sucesión. Se acuerda que Casado continúe en su cargo hasta el congreso extraordinario y urgente, que propondrán a la Junta Directiva Nacional celebrar los días 2 y 3 de abril. Hoy será aprobado en la Junta Directiva con la que el PP pretende empezar a olvidar todo lo sucedido en su ‘semana trágica’. A Alberto Núñez Feijóo le ha llegado su hora.