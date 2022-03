El portavoz socialista, Daniel Pérez, ha pedido al grupo municipal del PP "que deje de dar la espalda" al distrito de Churriana, porque el Ayuntamiento trata a sus vecinos "como malagueños de segunda y de tercera". Durante una recogida de demandas vecinales en la Plaza de la Inmaculada de Churriana, junto al concejal socialista responsable del distrito, Salvador Trujillo, Pérez ha pedido "a Paco de la Torre que escuche a la ciudadanía, que salga del despacho y que trabaje en asuntos de ciudad tan importantes como velar por la calidad de vida de los malagueños en los barrios". Entre las prioridades, "mejorar la limpieza y abrir de una vez por todas el Campamento Benítez, pero con todos los equipamientos prometidos hace cinco años, cuanto dilapidó más de un millón de euros para hacer una foto de campaña electoral".

El portavoz socialista ha advertido que la fachada del Campamento Benítez "se está cayendo a pedazos por la falta de mantenimiento del Ayuntamiento", mientras que el parque contemplado en esta zona para el esparcimiento de los ciudadanos “lleva ya cinco años cerrado sin servicios públicos como agua y los baños”. El socialista ha recordado “las prisas que se dio Paco de la Torre para inaugurar un monte en 2017, hoy un páramo, que costó más de un millón de euros a los malagueños”, pero que a día de hoy “ni tiene mobiliario suficiente, ni aseos, ni fuentes para que sus usuarios se hidraten”.

Durante la mañana, el líder socialista ha tomado nota de demandas vecinales: “La principal petición que vemos aquí y en la mayoría de los distritos de Málaga, es mejorar la limpieza. La municipalización de la empresa de limpieza ha traído consigo un ahorro anual de en torno a 10 millones de euros, pero que no vemos invertidos ni en la mejora de maquinaria ni en el incremento de plantilla para que la ciudad luzca como se merece una capital con más de 900 millones de euros de presupuesto. Málaga es más que calle Larios”, ha insistido el portavoz del PSOE.

El socialista ha pedido “un plan de choque de limpieza en el distrito, porque los vecinos se sienten abandonados. Esta falta de limpieza se ve en la mayoría de la ciudad, pero en Churriana, donde Paco de la Torre no pone un pie desde hace meses tal vez porque queda lejos del Ayuntamiento, los esfuerzos de Limasam son más necesarios que nunca por sus calles sucias y descuidadas, no sólo en época de elecciones”. Además, “la suciedad de las calles no sólo afecta a las familias, sino también a los comerciantes, que nos dicen que las calles no son baldeadas durante varios meses, tampoco los contenedores, lo que crea una situación de insalubridad preocupante”. Es el caso del camino de Coín, por ejemplo, “donde se concentra la mayoría de la vida comercial de Churriana, pero también en La Noria, La Loma de San Julián y Guadalmar”.

Campamento Benítez y los BIC de Churriana, cerrados al público

Por su parte, el responsable socialista del distrito de Churriana, Salvador Trujillo, ha lamentado que “nuestros vecinos llevan ya cinco años esperando el adecentamiento del Campamento Benítez, porque es indigno que los malagueños tengan que buscar un seto para hacer sus necesidades. Esto no es propio de una ciudad como Málaga”, se ha lamentado el edil. Trujillo ha pedido a la Gerencia Municipal de Urbanismo que acate “todos los informes al respecto para la instalación de luminarias, fuentes de agua potable, servicios públicos, arreglo de arquetas rotas y vigilancia durante el horario de apertura para el disfrute de los vecinos y vecinas”, mientras que a Francisco de la Torre le ha pedido “que salga del despacho y se baje del coche oficial para tomar el pulso a la ciudadanía. Un alcalde que no habla con los vecinos no puede dirigir una ciudad, porque Paco de la Torre se debe a los malagueños, no a los grandes fondos de inversión”.

Salvador Trujillo ha aclarado que “los churrianeros acuden al Campamento Benítez porque es la zona de esparcimiento natural más cercana a sus casas, junto al Olivar de San Isidro”. Pero “no hay ni un baño en que hacer las necesidades y tampoco una zona para sentarse y tomar alimento. Esto no son formas, cuando Campamento Benítez debería ser un gran pulmón para todos los malagueños”. De esta forma, pide al grupo municipal del PP “que tenga voluntad política, que no despilfarre dinero público con proyectos que meten en un cajón tras hacerse la foto con los grandes focos, porque parece que el dinero de la ciudadanía no le duele a la derecha malagueña”, ha zanjado Salvador Trujillo.

En el mismo orden de cosas, Trujillo ha lamentado que “cuando el PP habla de los BIC (Bien de Interés Cultural) de la ciudad de Málaga no tiene en cuenta que en Churriana tenemos dos joyas, que son la Fuente del Rey y la Finca del Retiro, cerrados ambos al público por la desidia municipal pese a que la Junta de Andalucía ordena su visita”. El edil socialista, uno de los más fieros defensores de la cultura churrianera con su implicación como concejal y también como vecino, ha llamado por teléfono “innumerables veces al número que el propietario particular de la Finca del Retiro ha dado como contacto para que los ciudadanos puedan solicitar una visita. Es el número de una gestoría que nunca atiende esta demanda”, ha criticado. “Ayuntamiento y Junta deben tomar cartas en el asunto, porque se está quitando a la ciudadanía el derecho de visita de este BIC”.

Por otro lado, el socialista lleva años denunciando “el mal estado de la Fuente del Rey, que es un BIC magnífico de nuestra provincia, una obra de ingeniería hidráulica del siglo XVIII que tiene un deterioro considerable y está rodeado de malezas, con peligro de incendio”. Por esto, “tanto el PP en la Junta como en el Ayuntamiento de Málaga deben preocuparse por este patrimonio, antes de que sea demasiado tarde”, ha zanjado Trujillo.