El Puerto de Málaga se prepara para la Operación Paso del Estrecho

La Operación Paso del Estrecho (OPE) es el gran dispositivo que España, Francia y Marruecos coordinan cada año para organizar el tránsito de unos tres millones y medio de magrebíes que aprovechan las vacaciones de verano para volver a casa desde Europa.

Este gran operativo, que se venía realizando desde 1987, lleva dos años consecutivos sin pasar por Málaga. En 2020, la irrupción de la crisis de la Covid-19 canceló la OPE y en 2021, Marruecos excluyó a los puertos españoles de las travesías que conectaban Europa con el norte de África, pudiendo acceder a territorio marroquí en barcos procedentes de los puertos franceses de Marsella y Sète, además del italiano de Génova.

Con todo, la mejoría de los indicadores epidemiológicos y la vuelta a una cierta normalidad sanitaria invitan a preguntarse si después de estos dos años de parón, este verano volverán a verse las caravanas de coches haciendo tiempo en Málaga para tomar un barco rumbo a casa.

En este contexto, y aunque las fronteras marítimas marroquíes continúan cerradas -no así el espacio aéreo, que ya está operativo-, el Puerto de Málaga ha empezado a prepararse y ha sacado a licitación un contrato por 121.000 euros para el montaje, desmontaje y suministro de las instalaciones temporales que se requieren para atender a los viajeros mientras hacen escala en la capital.

"Hemos hecho esta licitación para estar preparados, para que en caso de que realmente se habran las fronteras con Marruecos y haya Operación Paso del Estrecho, no nos pille por sorpresa. Si al final no hay y siguen las fronteras cerradas como hasta ahora, simplemente no se activará este concurso", explica el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio.

De hecho, el contrato incluye una cláusula en la que se indica que si finalmente la OPE no se llega a celebrar este año, se suspenderá su ejecución y quedará suspendido para la organización del dispositivo en 2023, en caso de que en ese año se lleve a término:

"Si no se realizase la Operación Paso del Estrecho correspondiente al año 2022 porque así lo decidieran las autoridades competentes, ello conllevaría que no se consumaría la ejecución del contrato por dicha razón de fuerza mayor, no generándose ningún derecho económico en favor del adjudicatario del presente proceso contractual, quedando en todo caso el contrato suspendido temporalmente a los únicos efectos de la futura ejecución del mismo de cara a su prórroga para el caso de autorizarse la Operación Paso del Estrecho en el año 2023".

En 2019, por el Puerto de Málaga pasaron cerca de 143.000 pasajeros y casi 30.000 vehículos durante la Operación Paso del Estrecho.

De junio a septiembre

Tradicionalmente la Operación Paso del Estrecho se ha extendido durante tres meses, desde el 15 de junio al 15 de septiembre.

Según el pliego de condiciones que ha hecho publico la Autoridad Portuaria, la ejecución del contrato durará 87 días, teniendo el adjudicatario 25 días naturales para el montaje de las instalaciones en el momenento en que se confirme la OPE así como 15 días para su desmontaje una vez finalice el dispositivo.

En cuanto al material que se deberá suministrar, montar y desmontar se incluyen dos carpas de 2.400 y 2.250 metros cuadrados, lonas para crear zonas de sombra, seis módulos de aseos equipados con duchas, inodoros y lavabos para hombres, mujeres, personas con movilidad reducida y personal de Protección Civil y Cruz Roja.

Además, se habilitará una zona de rezo en una carpa o jaima, además de la instalación de 50 metros cuadrados de césped artificial y 280 metros de vallas altas