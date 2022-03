Sipcam profundiza en su estrategia digital. ¿Por qué ahora?

Desde hace tiempo SIPCAM ya tenía canales en Facebook, LinkedIn, Twitter y YouTube porque pensamos que es un factor importante de reconocimiento para la compañía además de ser canales ideales para tener un vínculo directo con los stakeholders. Las redes sociales están siempre en movimiento y evolucionando. Hemos decidido ampliar nuestra estrategia e integrar Instagram porque se ha convertido, en los últimos tiempos, en una de las redes más usadas y creemos que será un nuevo escaparate para SIPCAM para poder comunicar, de forma más visual, a través de fotografías e infografías. Además, estamos invirtiendo en publicidad digital en todos los canales citados para poder difundir de manera más amplia nuestra imagen de marca.

¿Qué objetivos os habéis trazado con esta apuesta? ¿A qué stakeholders pretendéis llegar?

Uno de los mayores objetivos es obtener más seguidores y la difusión de nuestros contenidos, pero no a cualquier precio. Es decir, que estamos analizando de manera continua los usuarios de estas redes para ajustar nuestro mensaje a los principales grupos de interés. Efectivamente, no sirve tener muchísimos seguidores si ninguno es parte de tus stakeholders. La idea es que nuestros mensajes lleguen a los agricultores, a los distribuidores de productos fitosanitarios y bioestimulantes, a los técnicos de fincas y cooperativas. Pero no solo, también acabamos de abrir un nuevo blog, www.sipcamcontigo.com, y también lanzamos la Cátedra SIPCAM–UCO de Digitalización para una Agricultura Sostenible con la Universidad de Córdoba. Con estas nuevas iniciativas queremos dirigirnos al público en general, para que entienda el valor de la agricultura y de la protección de los cultivos como algo fundamental para asegurar una alimentación sana, duradera y libre de plagas o enfermedades.

¿Qué herramientas vais a utilizar en esta nueva estrategia?

Estamos utilizando las principales redes sociales conocidas. Cada plataforma tiene sistemas de analíticas que permiten entender cuándo y cómo es mejor comunicar y qué tipo de mensajes son los más adecuados en función del público objetivo (imagen, imagen y texto, vídeo…). Además, utilizamos Google Analytics y SEMrush como herramientas digitales para publicación y mejora del SEO.

¿Qué contenidos tenéis previsto difundir?

En SIPCAM, lo que nos caracteriza, sobre todo, desde hace ya más de 40 años, es nuestra cercanía. Queremos que cualquier persona que se acerque a nuestra marca a través de las redes sociales sea consciente de esta realidad. Por lo tanto, estamos difundiendo informaciones tales como las jornadas de campo que organizamos, las ferias en las que estamos presentes, información técnica de resultados de ensayos de desarrollo de I+D, vídeos SIPCAM Recomienda, qué son informaciones técnicas y consejos de aplicación de nuestros productos para mejorar la rentabilidad de los agricultores. En definitiva, en nuestras redes comunicamos de manera transparente acerca de todas las actividades que emprendemos a diario para afrontar los retos actuales y futuros de la producción agraria.

¿Crees que la presencia digital de empresas del sector de bioestimulantes y agronutrientes va a más?

Desde luego, es innegable. Llevo ya 14 años trabajando en el sector de la comunicación de la protección de cultivos y cuando empecé no había casi presencia digital. Hoy en día, todas las empresas del sector están presentes, y cada vez más, en las redes sociales y en medios digitales. SIPCAM ha sido de las primeras empresas en tener presencia digital, por eso hoy seguimos apostando por la transformación numérica. El mundo agrícola está en plena transformación digital y los agricultores y las agricultoras son cada vez más tecnificados/as y jóvenes. Hoy en día, todas los actores del sector usan sus smartphone para obtener consejos de aplicación, información técnica e informarse sobre las últimas novedades en materia de protección vegetal.

¿De qué capital humano disponéis para poner en marcha esta iniciativa?

Tenemos, aparte del departamento de marketing, un departamento de comunicación en el que trabajo junto a mi compañera Yolanda Pretel, a cargo de los trabajos de diseño gráfico, y de mi otra compañera, Ángela Ribes, a cargo del marketing digital que contratamos hace ya dos años, cuando nos dimos cuenta de que era necesario tener una persona en plantilla para que sea parte de la familia SIPCAM y que pueda desarrollar cada vez más esta área. Además, trabajamos con varias agencias externas de comunicación y de transformación digital, así como con colaboradores y colaboradoras del mundo de la digitalización agrícola. En definitiva, estamos apostando cada vez más por lo digital porque no es el futuro sino el ahora.