"No hay que quedarse con que el VPH provoca cáncer, sino que nosotros podemos luchar contra él"

El Virus del Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual más frecuente y afecta a un alto porcentaje de hombres y mujeres. En el Día Internacional de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano, los profesionales que lo combaten advierten de la importancia de la concienciación, la prevención y la protección. Hablamos con Marta Martínez, ginecóloga y miembro de la Unidad de Patologías del Tracto Genital Inferior del Hospital Materno Infantil de Málaga.

¿Cómo se manifiesta el Virus del Papiloma Humano?

En principio la infección no tiene ningún síntoma. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos las personas van a eliminar el virus, en un porcentaje bajo pero a tener en cuenta, el virus se va a mantener en la célula. Si no realizamos ninguna prueba para determinar si el virus está o no, al cabo de los años puede dar lugar a un cáncer de cuello uterino. Además, se están observando también cánceres a nivel orofaríngeos, anal, vaginal o de pene.

Estos serían los de alto riesgo, pero existen más tipos, ¿no es así?

Efectivamente. Hay más de 100 genotipos de VPH, y se catalogan en alto y bajo riesgo. Los de bajo riesgo, generalmente, no producen lesión importante en el cuello del útero, pero sí van a estar en relación con lo que son los condilomas y verrugas genitales, concretamente el genotipo 6 y 11.

Y luego tendríamos lo que son los virus de alto riesgo, entre los cuales están el 16 y 18, que van a dar lugar a más del 70% de los cánceres de cuello, y de los cuales nosotros nos tenemos que proteger, ya que tienen una mayor carga en cuanto a producir un cáncer.

¿Las revisiones periódicas serán, entonces, clave para un diagnóstico precoz?

El cribado es una de las mayores armas que tenemos para luchar contra este virus, junto a la vacunación. Las pruebas para determinar si una persona tiene VPH o alguna lesión producida por él son fundamentales. El virus no se contrae y produce un cáncer, en ese intervalo de tiempo se producen lesiones, que son precancerosas, y si en las revisiones quitamos ese trocito de cuello mediante una conización, podemos evitar el cáncer de cuello. Por eso es tan importante que las mujeres acudan a hacerse su citología y su cribado del virus.

¿Qué nivel de protección tienen las vacunas contra el VPH?

Las vacunas actualmente tienen una protección muy alta frente a estos virus. Anteriormente había una vacuna bivalente. Después una tetravalente, -frente a cuatro virus- que cubre hasta un 70% de los cánceres de cuello. Y, en la actualidad, se comercializa una nonavalente, -frente a nueve virus-, que puede tener una protección de más del 80%. No obstante, me gustaría hacer una puntualización, y es que las niñas o mujeres que tienen puesta la bivalente o la tetravalente están correctamente vacunadas. Si se pone la nonavalante, la protegerá contra los demás virus pero no quiere decir que no esté bien vacunada con las otras dos.

La vacunación es otra de las armas principales para luchar contra este virus. Y no solo deben vacunarse los niñas y las niñas, los hombres y mujeres adultos, sobre todo los grupos de riesgo, también deben hacerlo.

¿Cuál es la prevalencia actual?

Varía en función de la edad. El 80% de las personas, tanto hombres como mujeres, que mantienen relaciones sexuales a lo largo de su vida se van a infectar con el virus.

¿Es cierto la creencia de que afecta a más mujeres que hombres?

Hay que tener en cuenta que el VPH produce el 100% de los cánceres de cuello del útero, pero el hombre también puede tener lesiones producidas por este virus. Ahora mismo, en EEUU hay más hombres con cánceres orofaríngeos producidos por el virus que mujeres con cánceres de cuello. Aquí lo importante es que tanto hombres como mujeres transmitimos el virus, de hecho las mujeres transmitimos más, y hay que tener en cuenta que es importante la vacunación para disminuir la transmisión del virus, además del preservativo, que es un arma fundamental.

¿Existe algún tipo de tratamiento contra el VPH?

El virus, por regla general, no se trata. Frente al virus es importante protegerse, con la vacuna, con el uso del preservativo y con los cribados. Cuando una mujer u hombre desarrolla la lesión, podemos aplicar tratamientos como la crionización, esto es utilizar el frío como tratamiento destructivo frente esas lesiones, y la conización, que consiste en quitar el trozo de cuello afectado, el que tiene esa lesión precancerosa, para que no vaya a más y desarrolle un cáncer de cuello.

Mañana se celebra el Día Internacional de la Concienciación sobre el VPH, ¿falta todavía información?

Sí, de hecho este día consiste en que la gente conozca lo que es el virus, lo que conlleva y que tengamos en cuenta que podemos hacerle frente. No nos tenemos que quedar con que el VPH provoca un cáncer, sino que nosotros podemos luchar contra ese cáncer. Es una cosa que le puede pasar a todo el mundo que mantiene relaciones. Protejámonos, las vacunas, preservativos y cribados son nuestras armas.