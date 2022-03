El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha vuelto a ser cuestionado por la prensa sobre si devolverá o no finalmente la medalla Pushkin, una condecoración estatal que Vladimir Putin le entregó en 2018 por estrechar vínculos culturales con Rusia tras la apertura del museo de la Tabacalera.

En este sentido, De la Torre ha asegurado que está hablando sobre esta cuestión con el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y con el exministro del ramo, José Manuel García-Margallo, para pedirles asesoramiento. En este sentido, ha afirmado De la Torre que Albares le ha trasladado que no es un tema "de entidad" y que lo consideraba "innecesario".

"Yo no tengo ningún afán ni de recibir ni de retener medallas, lo más mínimo", ha defendido el regidor malagueño, que ha reiterado que la devolución de la medalla no es una decisión que pueda tomar "en caliente" para la que también quiere consultarlo con el embajador ruso en España, aunque aclara, la última palabra la tendrá el Gobierno de España.

"La opinión que me vale es la del Gobierno español pero creo que también debo que pedir la opinión al embajador ruso en España que ha demostrado su cariño con Málaga", ha señalado. "El que condenemos radicalmente la invasión de ucrania por parte de Rusia no nos impide tener una relación educada y correcta con el embajador de rusia en España".

El alcalde sigue manteniendo que su intención es no perjudicar, por un lado, a la continuidad del Museo Ruso de San Petersburgo de Málaga, subrayando que es una pinacoteca "municipal" y no rusa, que se nutre de colecciones de arte procedentes del Museo Estatal de Rusia por las que el consistorio abona 400.000 al año. Por otro lado, asegura no querer dañar las relaciones bilaterales entre España y Rusia.

"En esa línea he tenido y tendré conversaciones con el ministro de Exteriores, García-Margallo y el embajador de Rusia en España", ha reiterado.

Transferencias de crédito

En cuanto al cese de esas transferencias que el Ayuntamiento de Málaga hace a Rusia para traer nuevas colecciones al museo, De la Torre ha apelado de nuevo a la postura del Gobierno de España y la Unión Europea en cuanto al carácter de las sanciones económicas que se están aplicando y si permitirán seguir enviando ese crédito.

"Es evidente que hay una postura de la Unión Europea y nosotros queremos converger con lo que el Gobierno de España tenga establecido en esta materia, de disminuir las relaciones culturales entre europa y rusia", ha argumentado. "En esta materia concreta, coincidíamos el ministro y yo en que habrá que ver el marco de las relaciones económicas que surjan de las sanciones, que he apoyado y apoyaré todas las que se tomen y sean necesarias, que ese marco de sanciones económicas permita o no las transferencias".