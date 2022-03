Esta mañana han arrancado los trabajos para instalar la nueva pasarela que unirá el entorno de calle Salitre y Pasillo del Matadero con la plaza del Centro de Arte Contemporáneo (CAC), después de que el anterior puente tuviese que ser demolido en 2020 debido al riesgo de colapso.

Los operarios han empezado los trabajos para construir y adecuar los dos estribos en los que se apoyará la nueva infraestructura, que finalmente llegará desde un taller en Bilbao después de Semana Santa, según explica Raúl López, concejal de Urbanismo, que estima que empezará a instalarse a finales de abril.

Esta pasarela, que en un principio se esperaba tener en funcionamiento antes de Semana Santa, ha sufrido demoras, por un lado, por la tardanza en conseguir los permisos de Medioambiente para la construcción de la pasarela, así como debido al encarecimiento de las materias primas y la crisis de suministros, que ha ralentizado la fabricación de la infraestructura.

"Ahora nos han dado un período cierto de entrega, que es después de Semana Santa, y la empresa ya ha empezado los trabajos de adecuación", señala el concejal de Urbanismo.

En cuanto al anclaje de la pasarela sobre los estribos, Raúl López ha aclarado que no requiere un gran trabajo ya que viene prefabricada y solo será necesario afianzarla sobre la base. No obstante, no se manejan fechas en cuanto a la entrada en funcionamiento del equipamiento.

La inversión municipal en la sustitución de este puente asciende a los 600.000 euros.