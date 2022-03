El Ayuntamiento de Málaga ha anunciado que se paralizan finalmente todas las transferencias económicas al Museo Ruso para la renovación de exposiciones en la sala de la Tabacalera. No obstante, el grupo municipal socialista quiere saber cuándo se hicieron los últimos envíos de dinero, por lo que ha pedido que se investigue si el consistorio hizo alguna transferencia después del 28 de febrero, cuando el Consejo de la Unión Europea aprobó las primeras sanciones económicas a Rusia.

El portavoz de los socialistas en el consistorio malagueño, Daniel Pérez, ha anunciado que el grupo municipal ha solicitado un informe al interventor municipal para que "pueda certificar si ha existido alguna transferencia al Museo Ruso desde el 28 de febrero".

"Queremos saber si ha existido alguna transferencia hacia el Museo Ruso, un museo estatal, la Colección del Museo Ruso de San Petersburgo que está en Tabacalera, no solo hacia el museo sino a alguna empresa rusa en cuestión de seguros o de transporte", ha añadido, al tiempo que ha recordado la solicitud de convocatoria de una Junta de Portavoces extraordinaria con carácter urgente.

El socialista ha arremetido, además, contra el propio Museo Ruso municipal al considerar que no condena claramente la invasión rusa en un comunicado que lanzó la institución ayer en una publicación través de sus redes sociales en el que se posicionaban en contra del "uso de la fuerza y a favor del diálogo".

"No podemos entenderla y pedimos explicaciones", ha insistido.

La Colección del Museo Ruso es un centro cultural municipal que expone obras de arte ruso de primer nivel. Una institución que contribuye a educar y crear empleo y riqueza para la ciudad de Málaga. pic.twitter.com/S3Q9Xs4oIB — Colección Museo Ruso / Málaga (@museorusomalaga) 3 de marzo de 2022

Una exposición "contra la guerra"

Desde el grupo municipal de Unidas Podemos, que ha condenado "sin paleativos" la agresión militar de Putin" se han mostrado hoy a favor de paralizar las transferencias de crédito mientras dura la invasión, un gesto que ya ha tomado el alcalde, Francisco de la Torre.

En su lugar, la formación ha propuesto que el Museo Ruso acoja una exposición organizada por artistas locales e internacionales "contra la guerra ypor la cultura de la paz". Los fondos recaudados irían destinados a ayuda humanitaria para los refugiados.

También se han dirigido a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España para que investigue la actividad económica de "magnates, grandes empresas y oligarcas rusos afincados en la Costa del Sol y por toda Andalucía"

"Finalmente hacemos un llamamiento a no caer en el militarismo ni en la rusofobia, la guerra no se combate con más guerra. La solución debe venir de la diplomacia y el diálogo. El problema no es el pueblo ruso ni la cultura. El responsable de esta situación es el presidente putin que merece nuestra condena", ha defendido la portavoz de Unidas Podemos, Paqui Macías.