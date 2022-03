La empresa malagueña Trasteros Plus, ante la situación que se está produciendo en Ucrania, ha cedido un espacio en cada uno de sus centros para poder almacenar aquellas donaciones que los malagueños quieran hacer a los afectados por el conflicto armado.

De este modo, todas las personas que deseen colaborar con los afectados por la crisis de Ucrania, podrán hacer entrega de material sanitario, ropa de invierno, comida no perecedera, productos de primera necesidad o cualquier otro bien que pueda servir de ayuda al pueblo ucraniano en estos momentos de tanto sufrimiento e incertidumbre.

La entrega de las donaciones podrá realizarse en cualquiera de los centros que Trasteros Plus tiene en Málaga capital (avenida Juan XXIII, avenida Los Guindos y calle San Millán) o en Fuengirola (camino Viejo de Coín, 14) durante los días 4 y 7, 8 y 9 de marzo desde las 10:00 hasta 17:00 horas. Trasteros Plus hará llegar todas las donaciones a los damnificados por la guerra de Ucrania a través de diferentes asociaciones que ya están realizando entregas de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

Alberto Serrano, gerente de Trasteros Plus, anima a los malagueños a que colaboren con esta causa dada la urgencia y la gravedad de lo acontecido en los últimos días: “Los malagueños tenemos la ocasión de demostrar que, además de ser Málaga la capital económica de Andalucía, también somos los líderes andaluces en solidaridad y generosidad. Dada la difícil situación por la que están atravesando miles de ciudadanos de Ucrania, que han tenido que abandonar sus domicilios de manera repentina, cualquier aportación por parte de los malagueños será bienvenida y almacenada por Trasteros Plus para poder entregárselo en las mejores condiciones posibles a los colectivos y asociaciones que se encargarán de su reparto y transporte”.

Además, no es la primera vez que Trasteros Plus colabora de manera activa en la gestión y realización de diferentes acciones con las que ayudar en momentos de crisis o necesidad. En el inicio de la pandemia de la Covid-19, Trasteros Plus ya ofreció espacio de almacenaje para guardar material sanitario como mascarillas, guantes o trajes EPI. Posteriormente, con la llegada de los talibanes a Afganistán, la firma malagueña volvió a ceder sus espacios para recoger enseres para refugiados afganos que llegaban a nuestro país. Semanas después, Trasteros Plus puso al servicio de los ciudadanos algunos de sus trasteros para almacenar ropa y productos de primera necesidad para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma.

En esta ocasión, Trasteros Plus, empresa dedicada al alquiler de espacios de almacenamiento con vigilancia, vuelve a mostrar su solidaridad y sensibilidad con aquellos que están pasando por situaciones de extrema necesidad.