A las doce de la mañana abría las puertas la sexta edición del festival del cómic, el manga, series de televisión y videojuegos más importante de Andalucía. El FreakCon ha vuelto a ser presencial después de dos años de parón a causa de la pandemia. Esta convención organizada por Kaiju junto con el Palacio de Ferias se ha realizado con el apoyo de la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y el FanCine de la Universidad de Málaga. Y como era de esperar frikis de toda la comunidad andaluza asistieron a un evento del que ya había muchas ganas.

Más de 3.000 actividades copan el programa de esta sexta edición del Freakcon. Estrellas invitadas, artistas, talleres, masterclass, exposiciones, conferencias, concursos, shows, artesanos y un torneo de ajedrez diario. Y como buen festival que se precie por supuesto no faltaron los nombres propios del universo friki. Este sábado se pasaron por el Palacio de Ferias de Málaga artistas como la escritora Laura Luna, Saida Herreo, autora de ‘Generación Potter’, Ramón Langa, actor de teatro, cine, televisión y doblaje, de actores como Bruce Willis o Kevin Costner, y también Kensuke, freestyler y youtuber.

Los más pequeños también tuvieron su espacio en esta cita con el frikismo. En la Zona Kids los niños y niñas pudieron divertirse participando en diferentes talleres, zonas de videojuegos, actividades de ocio y ludoteca, además este año como novedad se ha incluido un pequeño scape room.

Y es que horas antes de que comenzará su primera jornada había cientos de asistentes haciendo cola para no perderse esta cita con el mundo friki. «Hace dos años que no se puede celebrar el FreakCon y nosotros que somos unos enamorados de este universo no podíamos faltar, después de estos meses tan duros que llevamos. Por fin podemos disfrutar de nuestros hobbies. Es una pasada el nivel del certamen en Málaga, venimos desde Granada y hemos llenado un autobús», contaba Oliver Sánchez, asistente a la primera jornada del Freakcon que abrió sus puertas en el Palacio de Ferias de Málaga. Y entre los muchos asistentes se pudo ver al alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que realizó una visita a todas las instalaciones de esta feria.

Sin duda, un año más los protagonistas fueron las caracterizaciones y los disfraces, fueron muchos lo que no quisieron perderse el primer día de Freackon ataviados con los trajes de sus protagonistas de cómic, videojuegos y películas favoritos. Y mucho manga. Y mucho Stars Wars, Harry Potter, Pokemón y cómo no Juego del Calamar. Una recreación muy realista del juego de la serie de Neflitx fue una de las actividades más reclamadas por los cientos de asistentes. Éxito absoluto en la jornada inaugural, hoy de nuevo FreakCon continúa con su programa de actividades, este domingo de nuevo Málaga volverá a ser el edén del mundo friki.